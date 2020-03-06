有怪獸！有怪獸！超巨大暴龍震撼現身兒童新樂園

在「臺北市立兒童新樂園」就有一場與恐龍親子同樂的好機會，讓民眾了解各式各樣的恐龍種類，還可以身歷其境於遠古時代，當一天的恐龍媽媽學習如何照顧恐龍寶寶呢！現場還有各種互動式裝置，讓每個年齡層的民眾都有機會去探險摸索。

▲圖/FB@KHAM 玩展覽

展區分別有九大亮點

→「一日恐龍媽媽」：雖然恐龍成年時，是令人畏懼的龐然大物，但小時候的牠們一樣是可愛的小寶寶，也需要媽媽的愛心照顧餵食才能平安長大。這次我們將化身恐龍媽媽，近距離餵食幼兒龍，要有耐心的照顧唷，當我們在餵牠們喝水時候，牠們也是會嗆到呢！

▲圖/FB@KHAM 玩展覽

→「開始冒險，邁向未知旅程」：在一個狹隘的洞口，無人知曉這地道會通去哪裡，甚至多遠多危險，唯有自己願意親自化為探險家下去體驗，才能探索這神秘的世界，但注意，途中會有不知從哪來的地下恐龍悄悄地出沒抓走探險家，唯有找到出口才能解救自己，找到一線生機。

▲圖/FB@KHAM 玩展覽

→「RAWR騎乘巨型暴龍」：看到暴龍想必除了逃跑外，絕對沒其他想法，誰曾想過可以體驗騎乘呢？這次新樂園給您一個成為王者機會，讓您征服長10尺、高4尺的猛獸，前所未有的經驗，享受居高臨下的快感。

▲圖/FB@KHAM 玩展覽

→「小小神射手，消滅噴火龍」：可怕的噴火龍噴出熊熊烈火，到處傷害其他弱勢恐龍們，許多恐龍都受到嚴重燒傷奄奄一息，看到狀況的你心疼不已，鼓起勇氣拿起武器對抗噴火龍，解救身在火窟的恐龍們吧！

▲圖/FB@KHAM 玩展覽

→「馴服大鬧實驗室恐龍」：在一所廢棄的實驗室，裡面有數不清的恐龍們在此肆虐，一旦踏入，牠們將會衝破鐵欄往你追來，想要化解危機的唯一方法，就必須騎上恐龍背上，控制牠們行動，讓牠們投降，這場膽戰心驚的冒險，真是讓人腎上腺素狂飆，展現你的智慧與勇敢及體能去馴服這群猛獸吧！

▲圖/FB@KHAM 玩展覽

這次「恐龍大鬧兒童新樂園」真的有太多好玩又驚心的冒險，等待各位去探索，還不趕快上網或衝至現場索取門票，安排一趟與龍有約的精彩冒險吧！

▲圖/FB@KHAM 玩展覽

恐龍大鬧兒童新樂園

日期：109年01月11日至109年06月14日

時間：平日09：00至17：00，其餘時間請依照現場公告為準

地點：臺北市兒童新樂園2Ｆ多功能展場（台北市士林區承德路五段55號）

（詳細資訊可至FB@臺北市立兒童新樂園 Taipei Children's Amusement Park 或寬宏售票系統抑或FB@KHAM玩展覽查詢）

★★因應新冠肺炎疫情，配合北市府各項防疫作業，「恐龍大鬧兒童新樂園」從109/03/03（二）起全面休館，在尚未恢復營業前，若需要辦理退票的觀展朋友，請依照原購買通路進行退票，有疑問請洽主辦單位客服專線：07-7809900，詳情公告可至臺北市兒童新樂園官網查詢。





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