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超低空雲海秘境！新北坪林追「琉璃雲海+璀璨銀河」 夢幻組合此生必拍
想追一波雲海，不必特別翻山越嶺，在新北市坪林有處在地人才熟知秘境，可以讓大家輕鬆觀賞雲海饗宴！作為北台灣最方便親近的雲海勝地，只要到「南山寺觀景台」即可欣賞絕佳美景，近年也躍升為許多攝影愛好者駐守的熱門仙境。
能夠欣賞壯闊雲海非常考驗天時地利人和，加碼銀河美景更是可遇不可求。幸運的是，近日有不少攝影玩家成功遇上此生必看的無敵夜景，在仙公廟拍下「雲海銀河」的夢幻組合，直呼夢想清單終於實現。
南山寺坐擁山林，放眼望去的遼闊視野充滿仙氣，低空雲海搭配山景就如一幅巨大的畫中景。此外，白天時分超大片的茶園亦會盡收眼簾，新鮮空氣搭配療癒的視覺效果，絕對是一大享受！
雖然百萬神景並不容易遇上，但至少去對了地方，就有機會遇上令人難忘的驚艷絕景，所以趕快把南山寺納入必去清單，找機會也去搶拍超浪漫的美照吧！
南山寺仙公廟
地址：新北市坪林區漁光村樟空仔路5號
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