快訊

第三島鏈打卡：中共遠洋演訓 打破美軍制海優勢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超低空雲海秘境！新北坪林追「琉璃雲海+璀璨銀河」 夢幻組合此生必拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
南山寺以櫻花林為前景的銀河琉璃雲海。圖／IG<a href=@taiwan_explorer2019授權" title="南山寺以櫻花林為前景的銀河琉璃雲海。圖／IG@taiwan_explorer2019授權">
南山寺以櫻花林為前景的銀河琉璃雲海。圖／IG@taiwan_explorer2019授權

想追一波雲海，不必特別翻山越嶺，在新北市坪林有處在地人才熟知秘境，可以讓大家輕鬆觀賞雲海饗宴！作為北台灣最方便親近的雲海勝地，只要到「南山寺觀景台」即可欣賞絕佳美景，近年也躍升為許多攝影愛好者駐守的熱門仙境。

圖／IG<a href=@jerry1217922授權" title="圖／IG@jerry1217922授權">
圖／IG@jerry1217922授權

能夠欣賞壯闊雲海非常考驗天時地利人和，加碼銀河美景更是可遇不可求。幸運的是，近日有不少攝影玩家成功遇上此生必看的無敵夜景，在仙公廟拍下「雲海銀河」的夢幻組合，直呼夢想清單終於實現。

雲海銀河。圖／IG<a href=@jerry1217922授權" title="雲海銀河。圖／IG@jerry1217922授權">
雲海銀河。圖／IG@jerry1217922授權

南山寺坐擁山林，放眼望去的遼闊視野充滿仙氣，低空雲海搭配山景就如一幅巨大的畫中景。此外，白天時分超大片的茶園亦會盡收眼簾，新鮮空氣搭配療癒的視覺效果，絕對是一大享受！

圖／IG<a href=@jerry1217922授權" title="圖／IG@jerry1217922授權">
圖／IG@jerry1217922授權

雖然百萬神景並不容易遇上，但至少去對了地方，就有機會遇上令人難忘的驚艷絕景，所以趕快把南山寺納入必去清單，找機會也去搶拍超浪漫的美照吧！

圖／IG<a href=@taiwan_explorer2019授權" title="圖／IG@taiwan_explorer2019授權">
圖／IG@taiwan_explorer2019授權

南山寺仙公廟

地址：新北市坪林區漁光村樟空仔路5號　

延伸閱讀：

宮崎駿系美景！ 新竹秘境「粉紅櫻花村」美翻　登高還能賞日出＋雲海

賞美景兼運動！全台7大「自然系絕美打卡秘境」　健康旅行清單快收藏

相關新聞

超低空雲海秘境！新北坪林追「琉璃雲海+璀璨銀河」 夢幻組合此生必拍

想追一波雲海，不必特別翻山越嶺，在新北市坪林有處在地人才熟知秘境，可以讓大家輕鬆觀賞雲海饗宴！作為北台灣最方便親近的雲海勝地，只要到「南山寺觀景台」即可欣賞絕佳美景，近年也躍升為許多攝影愛好者駐守的熱

把握最後機會！內湖八重櫻壓軸綻放　樂活公園延長夜間打燈

位於台北市內湖樂活公園的樂活夜櫻季，在228連假後畫下句點，根據北市府統計，至今已超過18萬人次賞櫻，由於園內八重櫻仍花...

台北掀起「麵革命」！必吃5間時尚新麵舖 特色用餐空間大升級

質感麵舖打破傳統麵攤感，中西混搭用餐空間的迷人氛圍，加上麵與食材的解構與再重組，正悄悄地在台北掀起麵革命！這一篇，我們選擇5家時尚新麵鋪，讓讀者一次蒐集好。

朝聖米其林一星餐廳！ 莆田「新十大必點」曝光 500g波士頓龍蝦600元有找

文、圖／華少甫 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 全球已有數十家分店的莆田，主打高CP值的莆田菜跟新加坡菜，從2016年起，已連續4年蟬聯新加坡米其林一星的殊榮，我前陣子舊

新北三芝農村逛市集 訪祕境「田心子」

2283天連假，新北市農業局表示，民眾除到三芝賞櫻，推薦來三芝區農村再生社區逛市集、走訪鄉村景點，安排解憂紓壓小旅行。

季節限定綠色秘境！北海岸才有的「老梅綠石槽」開始轉綠

位於北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，是天然形成的「海蝕溝」，這些排列整齊的石槽是大屯火山爆發後，遺留在海岸邊的火山礁岩經波浪長期沖刷下，沖刷掉鬆軟質地後堅硬部分所形成，而漲退潮時更會滋生藻類，綠意盎然的畫面更是北台灣岩岸獨有的景致。

無敵海景饅頭蛋現身！雙北超級大份量早餐銅板價飽到中午

飢腸轆轆的早晨，想來一份飽到中午的巨無霸餐點，而且還要銅板價？台北市東區市中心「家蓁早餐店」，特別的饅頭蛋加土雞肉超有飽足感；另外還有橫掃IG的三層式巨無霸「無敵海景饅頭蛋」，藏身板橋知名「太和豆漿」，快跟著部落客帶路吃，尋找有肉有料有蛋大飽足的高CP早餐吧！

新一波白色花海來襲！陽明山竹子湖、頂湖「海芋花田」提前綻放 森林系雪白仙境快搶拍

花控們幸福的煩惱準備加一！在忙碌地到各處欣賞粉嫩、橘黃、紫色等各色花海後，又有全新的純白海芋花田可以衝一波啦！ 每年台北必拍的「陽明山海芋季與繡球花季」即將於3/27開跑，但竹子湖、頂湖的海芋近

陽明山櫻花季開跑！賞櫻必去景點、交通攻略一次看

每年陽明山在1月下旬到4月中旬左右，是各種不同品種櫻花盛開時期，此時會特別舉辦櫻花季，邀請遊客前往體驗粉紅花海的魅力。今...

南港好好玩！「東區門戶」計畫啟動 吃喝玩買一應俱全

從前以工業為主的南港，現在已成為台北市的東區門戶，有地標性南港展覽館、是三鐵交通重要樞紐，並進駐多家國際品牌，而中央研究院也值得深度探訪，再發現時，已是嶄新的模樣。大型日系書店進駐更成為南港地區一大話題；中國信託戶外滑冰場更是親子假日休閒好去處，玩累了也能走入在地巷弄裡漫步，感受一下充滿回憶的懷舊街區風情，當然甜點午茶店也沒缺，復古與新潮交融的新南港可是非常有魅力呢！

看電影、品茶韻、啜咖啡 「西門町」周邊古蹟文化漫遊 發現西區新活力

西門町是老台北的代表，循著台北城的北城遊走到西門，歷史古蹟與舊文錯落交織，品茶韻逛廟宇、看電影啜咖啡，形塑了豐富多元的生活日常，讓我們走訪其間，一窺那混合過往的文化風貌。

鼻頭角最美觀景「軍事要地」重新開放！曾封閉20年"台灣版小長城"成健走新亮點

鼻頭角步道起伏有致的地貌有「台灣版小長城」美名，近期在步道中途燈塔線與稜谷線交會處，過去塵封的秘境已然揭開神秘面紗。

熱門新聞

超驚豔！「迷幻紫爆」的台灣茭白筍田　登上國際期刊封面，背後有原因⋯

台9線真正祕境！180度遼闊視野、孤寂感超強觀景台

宮崎駿系美景！ 新竹秘境「粉紅櫻花村」美翻　登高還能賞日出＋雲海

新北大都會公園打造世界最大堤坡滑梯樂園！31座特色滑梯，4月搶先露面動物系主題

一起遊宜蘭！ 跟著幾米人物逛舊城 13站都有《忘記親一下》

鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。