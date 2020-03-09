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不只鶯歌老街！玩轉鶯歌7大「文青、打卡一日景點」

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：elena_0921、pennylulu0902

每次去鶯歌總是只能逛逛鶯歌老街、參觀陶瓷博物館嗎？其實鶯歌也隱藏了很多超好拍的IG打卡景點！今天ReadyGo就要來告訴大家鶯歌一日遊不一樣的玩法，不只可以拍出文青網美照，還有可愛的巨大藝術裝置及季節限定花景，下次去鶯歌拉完手拉胚之後，不妨去這些地方看看吧~

鶯歌永吉公園

除了櫻花之外，炮仗花也是追花迷們必追的景，每年農曆新年前後形似爆竹的炮仗花便會開始陸續盛開，為新年添上喜氣洋洋的氣氛，現在想看炮仗花不用到苗栗，鶯歌就有了！最近在IG上一直被洗版的橘色炮仗花隧道就位於鶯歌永吉公園，永吉公園是一個以花朵為主題的特色公園，搭配3D彩繪階梯，每個角度都超好拍，根本底片殺手！除此之外，鶯歌永吉公園也是個非常適合親子的地點，三道三層樓高的溜滑梯，還有蝴蝶鞦韆、旋轉盤、沙坑、互動式水階等，小孩總是玩得不亦樂乎，假日不妨到這邊走走吧。

圖/IG@vivian06041
圖/IG@vivian06041

地址│新北市鶯歌區鶯桃路294號

星巴克鶯歌門市

老屋改建的星巴克鶯歌門市是星巴克的特色門市之一，結合了鶯歌在地傳統工藝的特色，與當地陶藝家合作設計，為星巴克燒製具有咖啡圖騰的窯燒陶片，拼貼出藝術牆面。外觀由紅磚結合女兒牆搭配入口的圓柱拱門，打造古色古香的質樸風格，磨石子地磚和菱形窗格，透射出光影交錯，完美與古式建築的氣息融合，其中「陶瓶外牆」更是著名的拍照打卡地標，來到鶯歌記得給自己一杯咖啡的時間，感受一下濃濃的仿舊氣息。

圖/IG@catcat1021style
圖/IG@catcat1021style

地址│新北市鶯歌區育英街67號

TEADAY 喝茶天 ─ 茶家食堂

隱藏在鶯歌陶瓷老街裡的文青茶館，第一眼看到這個獨特的樓梯就被吸引住，一樓是陶藝品店，《Teaday 喝茶天》則是位於B1。Teaday 喝茶天室內設計以清水模與木質地板為基礎，樓梯其中一側的牆面擺滿了各式陶瓷茶器十分壯觀，凡是在《Teaday 喝茶天》泡茶聊天的客人還可以從櫃檯後方挑選一組自己喜歡的茶器，雖然位於地下一樓，空間和氛圍卻很舒適。

圖/IG@pennylulu0902
圖/IG@pennylulu0902

圖/IG@claire___c.h
圖/IG@claire___c.h

地址│新北市鶯歌區重慶街62-1號B1

三鶯之心空間藝術特區

三鶯之心空間藝術特區其實是三鶯藝術村的戶外區，在這裡，所有瓷器都被放大啦！寬廣的大草坪上佇立著各式各樣的鍋碗瓢盆，就連開瓶器都有，瓷器表面的花紋是透過馬賽克拼貼出來的，即使是地景藝術依舊做得很精細。

圖/IG@jaychou714
圖/IG@jaychou714

其中，最引人注目的莫過於這直徑25公尺、高15公尺的「坯」，「坯」是鶯歌陶藝發展歷史的代表，也是IG上很紅的打卡地標，五層樓高的土紅色藝術品很難讓人不去注意，看著他彷彿可以感受到手中的手拉坯還在轉動。

圖/IG@amelia_kwan
圖/IG@amelia_kwan

地址│新北市鶯歌區館前路300號

三鶯龍窯橋

三鶯龍窯橋位於三鶯之心空間藝術特區旁橫跨鶯歌溪，是個看夕陽的好地方，串連了新北市和桃園自行車道，外觀由白色與紅色線條組成，橋的頂部是龍頭造型，夜晚的橋身還有璀璨的光雕秀，走進橋內猶如進入了時光隧道，呈現出和白天截然不同的風貌，「風乘雲，龍吐珠，光成影，陸相連」的設計概念便是由此而來。

圖/IG@jhen_linda
圖/IG@jhen_linda

地址│新北市鶯歌區環河路

鶯歌陶瓷博物館

說到鶯歌陶瓷博物館應該大家都不陌生，鶯歌陶瓷博物館是全台首座陶瓷專業博物館，其實館內除了陶瓷美之外還隱藏著超美必拍的打卡景點。大面積的玻璃引入自然採光，高挑又明亮大廳成了IG很夯的打卡點，隨著時間推移，也會有不同的光影變化，沿著坡道向上走，還有一條四周全是玻璃的景觀長廊，下次去陶瓷博物館參觀之餘別忘了拍拍文青美照哦！

圖/IG@goodcimd1
圖/IG@goodcimd1

地址│新北市鶯歌區文化路200號

營業時間│週一至週五 09:30~17:00、週六及週日 09:30~18:00 (每月第一個星期一休館)

門票│80元/人

鳳祥公園

鳳祥公園雖然不大，卻是鶯歌十分有特色的公園之一。藍色鯨魚的磨石子溜滑梯配上藍天白雲再適合不過了，可以從攀岩這面上去，另一面也有攀爬網方便攀登，大鯨魚的尾巴便是溜滑梯，而公園內除了大鯨魚溜滑梯、沙坑及鞦韆外，也有香氣四溢的香草園區，是個迷你簡單、散步的好地方。

圖/IG@su_gaga0801
圖/IG@su_gaga0801

地址│新北市鶯歌區鶯桃路413巷

延伸閱讀>> 有車有景點 女友不翻臉！機車族必備「桃園IG打卡景點」推薦

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