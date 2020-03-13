超讚五花肉通通吃爆！台北20大「韓式烤肉店」 跟著吃絕不失望

看得小編肚子都餓了...

台灣美食何其多，除了各色傳統小吃外，國人對異國美食的接受度也普遍較高，畢竟身為懂得享受美饌的台灣人，好吃的食物當然不分國籍、通通都要給它吃爆！而小編今天就要帶大家來瞧瞧，韓式料理「靈魂」的烤肉燒肉啦～

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》與Google網路評分，統計出位在台北市的韓式烤肉餐廳Top 20——好想大吃香嫩可口的五花肉！還不知道要吃哪家？跟著網友準沒錯！

image source：臉書／楓樹 韓國烤肉

第十名：朝鮮味

說到說到CP值高的平價韓國料理，那就不得不提朝鮮味啦～雖然便宜，但朝鮮味的銅板烤肉，其肉片厚實多汁讓人忍不住一口接一口，花小錢就能有大大享受，難怪獲得網友一致好評，在Google上擁有4.2的好成績！而除了銅板烤肉、烤肉飯、部隊鍋等各式韓式料理外，朝鮮味最大的特色還有高達50種小菜免費吃到飽，烤得軟嫩的燒肉配上清爽的小菜，真的是太銷魂啦～

第九名：劉震川日韓大食館

喜歡韓式火烤兩吃嗎？那你一定要來試試劉震川日韓大食館！劉鎮川的燒肉相當特別，先在鍋內拌烤肉片、海鮮等，再淋上韓式辣醬或濃郁起司，配上白飯相當滿足，而且份量多、CP值高，三五好友揪來吃就是特別爽。等到燒肉吃得差不多時，店員就會加入湯頭、火鍋料與年糕等食材，鍋底滿滿的都是海陸精華，喝一口湯就絕對會讓你愛上，讓人想一再回訪、吃遍所有套餐！

第八名：阿豬嘻烤肉村

位在西門町的阿豬嘻烤肉村，是韓式燒肉吃到飽、高CP值的餐廳代表之一，如果吃膩了炭火燒肉，不妨換換口味，嚐嚐同樣是韓式的特色燒肉「銅板烤肉」。雖然是簡單的雞豬牛，但阿豬嘻不怕你吃、只怕你吃不飽，不僅自助吃到飽，每片肉的份量也不手軟，不僅豬、牛超大片，雞肉也是直接給一大串，大口吃肉就是爽快！

第七名：Maple Tree House 楓樹韓國烤肉

曾被CNN譽為「世界上最好吃的韓國烤肉」，連隋棠老公Tony都是投資者之一，讓楓樹烤肉剛來台灣開幕時就話題十足，當然網友真實評價也沒讓人失望，楓烤在Google評分上擁有4.1的高分。雖然相比之下，楓烤的肉類種類較少，但吃烤肉最重要的還是重質不重量，對有選擇障礙的朋友來說，楓烤是韓式烤肉入門款的不二選擇～

第六名：清潭洞韓式燒烤餐廳

你在夜店吃過燒烤嗎？別懷疑！清潭洞就是一家夜店風的韓式燒烤餐廳！一進門就是五光十色的霓虹燈館，店內也放著最新流行的KPOP音樂，用餐氣氛相當熱絡，相當吸引年輕人。除了肉類品質佳，清潭洞也有許多特色小菜，像是韓國獨有的、外澎內軟的「炸彈蒸蛋」，以及無農藥的安心生菜，更讚的是桌邊服務竟然還包含調酒表演，來這裡不只大口吃肉，更是吃氣氛啊！

第五名：啾哇嘿喲 韓式烤肉專門店

「啾哇嘿喲」是韓文「喜歡」的諧音，看到店名這麼可愛，還沒嘗到美食就先讓人心情愉快起來，而且若你是大胃王又講求高CP值，啾哇嘿喲絕對是你的好選擇，最低花399就能韓式烤肉吃到飽，還不趕快來吃爆？啾哇嘿喲採半自助式料理，小菜會依據時令更新，還有韓國道地的沾醬，看到五花肉、三層肉在鐵板上吱吱作響，真的是吃到撐也在所不惜！

第四名：娘子韓食

位在東區的一家小店面，但到了用餐時刻總是人潮滿滿滿，那就是娘子韓食啦～如果你是肉肉控，娘子韓食絕對可以納入你的口袋名單，不管是雞豬牛還是各部位肉質，這裡有相當多的選擇，而且肉盤上還會貼心的標示各種肉類、部位，壽星更可以拿到「肉肉蛋糕」，是不是很讓人心動呢？

除了肉類多元，娘子韓食的燒肉醬汁也是不容小覷，一上桌就給你八種醬料沾好沾滿，簡單提出肉類鮮味的鹽巴就有玫瑰鹽、蒜味鹽、鹽蔥等四種，若想吃清爽口味的你也可以嘗試水果醋、檸檬汁，最讚的是全程都可以「動口不動手」，有桌邊服務的店家就是如此貼心！

image source：臉書／娘子韓食

第三名：Meat Love橡木炭火韓國烤肉

不管是食器、配方還是像木炭，Meat Love橡木炭火韓國烤肉將所有美味的關鍵從韓國原汁原味的帶進台灣，就是要給老饕們最道地的韓式烤肉～

Meat Love最特別的就是採用橡木白碳來烤肉，據說該種炭燃燒時會散發淡淡的香氣，燃燒時間短但加溫速度快，更能烤出肉的原味，不過一分錢一分貨，Meat Love的價位也偏高，不過看看Google評分上這4.3、本次調查中的最高分，相信偶爾想奢侈一下的你來到這裡，一定也不會失望的啦！

第二名：八色烤肉

主打韓式正宗「八色烤肉」的八色烤肉（真拗口），是台北韓式燒烤的夯店之一，不僅食尚玩家、主流媒體爭相報導，還一路展店到台中，是老饕們必嚐的口袋名單之一！

八色烤肉的特色顧名思義，就是有因各種不同醃料而呈現八種色澤的五花肉，大醬、辣椒醬都是基本款，特別的是還有紅酒醬、人蔘醬、松葉醬等特別口味，真的好難選出心目中最好吃的口味啊～而小編也要「吃好逗相報」的提醒，雖然八色烤肉可以選擇單點，但如果選套餐的話就還會附贈韓式火鍋，當然啦～其美味一點也不輸給招牌的八色五花肉喔！

第一名：新村站著吃烤肉

從韓國來台的超人氣烤肉，一登陸台灣就話題不斷，除了優質肉類與銷魂醬料外，其最大特色就是「站著吃」，三五好友圍在「汽油桶烤爐」邊邊烤肉邊聊天，是相當難得的體驗。

順帶一提，新村的店內動線為先至冰箱區挑選小菜、白飯等，大家可以依照自己的喜好購買配菜，而這是韓國的新村所沒有的，相比之下台灣店貼心許多～還有一點要注意，新村只有賣一種肉品，就是「澳洲牛肉橫隔膜部位」，賣法為一人份6oz、390元，不吃牛的朋友們要多加考慮再前往；但話說回來，只靠一種肉品就登上本次調查No.1，想必真的是位「狠角色」啊！

image source：臉書／新村站著吃烤肉

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月02日至2020年03月01日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台北韓式烤肉』相關文本進行分析，並根據網友就該議題討論聲量與Google評分，以各佔百分之五十的比例進行排名，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



