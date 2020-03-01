台北掀起「麵革命」！必吃5間時尚新麵舖 特色用餐空間大升級

【圖／文：行遍天下】

質感麵舖打破傳統麵攤感，中西混搭用餐空間的迷人氛圍，加上麵與食材的解構與再重組，正悄悄地在台北掀起麵革命！這一篇，我們選擇5家時尚新麵鋪，讓讀者一次蒐集好。

好麵丘的「炸彈豆漿蛤蠣湯麵」，相當受到好評。





好麵丘

「好麵丘」，是由在北投經營牛肉麵館20多年老店的第二代青年所開設，當中最獨家招牌的「炸彈豆漿蛤蠣湯麵」，即是結合店主愛喝的豆漿，每天選用有機黃豆自製而成的豆漿，再與大骨高湯熬製而成湯底，配上最能吸附湯汁美味的生涼細麵，鮮美香甜交融出清爽甘醇口感，佐上一顆蛋酥炸蛋，擁有驚艷味蕾新感受。

很文青感的店內風格。

地址：台北市中山區錦州街419號

電話：02-2518-5729

營業時間：11:00∼14:30、17:00∼21:00





津美妙

在滿是古韻的大稻埕百年老屋裡，保有紅磚牆、老窗花的木造結構，簡單地以大面積潔白空間、白色陶瓷餐具和傳統筷籠，及自製設計的白色餐桌和厚實木凳椅，有著台式美學的營造出清新文青氣息。是做了十幾年文創的店主們，把主角留給台灣小吃麵食，用素雅的碗盤盛裝著單純好吃的食物，讓這股熟悉的好滋味增添精緻的美妙，也作為文化的傳承。

百年老屋開啟的清新小店。

噴香誘人的蔥油開陽麵，做工繁複地精心料理出簡單中不平凡的垂涎好味。

地址：台北市大同區迪化街一段202號

電話：02-2552-0669

營業時間：11:00∼19:00





鬧聚Hubbub

由4 位好朋友一起合開的鬧聚Hubbub麵食&茶專賣店，源於其中一位朋友傳承自宜蘭家族30餘年的二代老麵店，將多年來在傳統市場巷弄間飄香的功夫料理，移至台北落腳，繼續提供堅持不變的在地麵食好風味，因而從2019年8月開幕至今，就已如店舖整體火紅色系的感覺，紅紅火火地在民生社區掀起熱潮，吸引不少人前來嚐鮮。

鬧聚中西結合的設計元素，時髦火紅的很有自我個性。

鬧拌麵經典套餐─雙醬麵，除了主食每日小菜3樣和餛飩湯，一次吃盡鬧聚招牌美食。

地址：台北市松山區富錦街454號

電話：02-2768-5800

營業時間：11:00∼21:00





時寓

隱身在高架橋旁的50年老公寓2樓的時寓，像是藏在時光中，在道地好滋味品嚐的食慾下，會不知不覺從舌尖到心上，流連在溫暖如家的寓所。在台灣各搜羅而來各式具年代的古鐘、老傢俱、復古碗盤、玻璃杯及中藥櫃，佈置店內每一角落都愈益親切的古色古香，如同到朋友家中坐客的舒適感，並以店主Joel小時候在家最熟悉媽媽的牛肉麵拿手料理，招牌上桌。

櫃檯後方題有燕茸蔘字樣的中藥材老櫃。

來金清燉牛肉麵傳承媽媽手藝，費工的熬煮湯頭和熟成牛肉，滿滿家的好滋味。

地址：台北市中山區建國北路一段68號2樓

電話：02-2506-9209

營業時間：12:00∼14:30、18:00∼22:00(週一、週二及每月第二個週日公休，週末至21:00)





伊宛面

鄰近民生社區，以「好吃不過一碗麵」的人生療癒口腹之慾追求，而期望提供一處可以吃得到一碗用料精心、烹調講究的味美好麵食，而誕生出在鬧中取靜巷弄馬路上的「伊宛面」。在工業極簡風格又不失精緻高雅的寬敞店內，於40年資歷之深的主廚掌廚下，每日精選優質食材，從小菜到飯、麵等料理或點心，甚至是蘸醬、甜品和茶飲，皆一一經由細緻的工序手法處理，再考究地烹煮或調配。

工業風格中帶點中西式混搭點綴的寬敞空間。

伊宛面從午餐、晚餐到宵夜皆提供完美的精緻好味，抓住老饕的胃。

地址：台北市松山區健康路214號

電話：02-2760-7183

營業時間：週一至五11:30∼15:00、17:00∼24:00；週六、週日11:00∼凌晨1:00





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