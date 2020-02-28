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季節限定綠色秘境！北海岸才有的「老梅綠石槽」開始轉綠

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而今年石槽的轉綠情況比往年的速度快，相較往年3月才開始轉綠的情況，今年在農曆春節過後便悄悄披上綠色衣裳，而石槽上的綠色則是由石蓴、海髮絲等海藻生長所造成的天然景緻，在海岸維護人員的細心照料下，呈現生機盎然的獨特景觀，要請來觀賞的民眾發揮公德心，不要隨意踩踏、破壞生長，破壞維護人員的心血。

▲圖片來源：北觀粉絲團-幸福北海岸 粉絲專頁
▲圖片來源：北觀粉絲團-幸福北海岸 粉絲專頁

在每年東北季風盛行時，海浪都會沖刷石槽的表面，同時也將「石蓴」、「裂片石蓴」和「扁石髮」等綠色的海藻帶到岸上，覆著於石槽表面，等到4月東北季風漸歇後，石槽便是一片綠油油、生機盎然的景致，這份美景也會於5月後的初夏陽光曬下後悄悄消失，而這「季節限定」的美景也吸引了不少專業攝影師與新人來此拍攝婚紗，搭配北台灣岩岸的特殊地貌，總讓人深深沉迷於這個宛如童話中的綠色秘境

▲圖片來源：北觀粉絲團-幸福北海岸 粉絲專頁
▲圖片來源：北觀粉絲團-幸福北海岸 粉絲專頁

最後也再次提醒大家，綠石槽若被遊客踩踏將會影響其健康生長，希望遊客能在沙灘上遠觀就好，不要踩到綠石槽周圍，尤其生長藻類的綠石槽上方都十分滑溜危險，一旦踩踏上方失足受傷，可就得不償失了，若想捕捉綠色海岸美景的民眾可先上氣象局網站查詢石門地區每日的乾潮時間，才不會因海水漲潮淹沒石槽，而掃興落空喔！


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美景 秘境 春節

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