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無敵海景饅頭蛋現身！雙北超級大份量早餐銅板價飽到中午

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
銅板價大份量早餐，新北板橋「無敵海景饅頭蛋」(左)、台北東區「饅頭蛋加土雞肉」(右)。IG <a href=@zara_kao、IG @stingabc提供" title="銅板價大份量早餐，新北板橋「無敵海景饅頭蛋」(左)、台北東區「饅頭蛋加土雞肉」(右)。IG @zara_kao、IG @stingabc提供">
銅板價大份量早餐，新北板橋「無敵海景饅頭蛋」(左)、台北東區「饅頭蛋加土雞肉」(右)。IG @zara_kao、IG @stingabc提供

飢腸轆轆的早晨，想來份飽到中午的巨無霸餐點，而且還要銅板價？台北市東區市中心「家蓁早餐店」，特別的饅頭蛋加土雞肉超有飽足感；另外還有橫掃IG的三層式巨無霸「無敵海景饅頭蛋」，藏身板橋知名「太和豆漿」，快跟著部落客帶路吃，尋找有肉有料有蛋大飽足的高CP大早餐吧！

家蓁早餐店 50元內台北東區巨無霸饅頭蛋

身在台北東區一定要吃貴貴的盤裝式早午餐嗎？

「家蓁早餐店」位於台北市大安路一段附近菜市場旁近市民大道，範圍屬於精華地段東區，價目表陳列著早餐店的親民價格，更佛心的是它的大份量，大饅頭夾入厚實的土雞肉、蔥蛋、或選豬排等喜愛的配料，50元內吃飽飽到中午，可說是上班族省錢好夥伴。

「家蓁早餐店」是東區大份量銅板價早餐。IG <a href=@hohowhite提供" title="「家蓁早餐店」是東區大份量銅板價早餐。IG @hohowhite提供">
「家蓁早餐店」是東區大份量銅板價早餐。IG @hohowhite提供
「家蓁早餐店」是東區大份量銅板價早餐。圖／<a href=FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供" title="「家蓁早餐店」是東區大份量銅板價早餐。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供">
「家蓁早餐店」是東區大份量銅板價早餐。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

吃過的部落客不少人推薦該店招牌的「饅頭蛋加土雞肉」，這款大size餐點老闆一份只賣45元，內層大方夾入土雞肉跟蔥蛋，吃下一個飽到中午沒問題，饅頭可以自己選擇喜歡的口味，黑糖雙色饅頭是許多部落客拍照的選擇，甜甜鹹鹹外型好吃又好拍。傳統豬排蛋也是必點的招牌，吃過的鐵粉形容它肉軟不乾柴，拿在手上也很有份量感，解救吃貨飢餓的早晨。

「家蓁早餐店」夾入厚實的土雞肉口味特別。IG <a href=@stingabc提供" title="「家蓁早餐店」夾入厚實的土雞肉口味特別。IG @stingabc提供">
「家蓁早餐店」夾入厚實的土雞肉口味特別。IG @stingabc提供

哪裡吃

家蓁早餐店

營業地址：台北市大安區大安路一段27號 (周一公休)

饅頭蛋加土雞肉、饅頭蛋加豬排45

饅頭加九層塔蛋加土雞肉 50

店家資訊僅供參考，售價與營業時間如有更動以現場實際公布為準

橫掃IG板橋太和豆漿「無敵海景饅頭蛋」

很多吃貨被太和豆漿「無敵海景饅頭蛋」IG打卡燒到。IG <a href=@zara_kao提供" title="很多吃貨被太和豆漿「無敵海景饅頭蛋」IG打卡燒到。IG @zara_kao提供">
很多吃貨被太和豆漿「無敵海景饅頭蛋」IG打卡燒到。IG @zara_kao提供
你知道超級無敵海景佛跳牆，吃過「無敵海景饅頭蛋」嗎？這家位於板橋民治街的「太和豆漿」，有一款三層式的超級饅頭蛋餐點，經常吸引IG部落客們打卡分享，也有許多慕名而來品嘗的客人，人潮一直絡繹不絕。

這款「無敵海景饅頭蛋」是巨無霸大份量，女生幾乎吃不完，店家俐落把大饅頭切成三等份，用配料塞好塞滿的台式大漢堡，讓人一口沒辦法整個咬下，基本款只賣銅板價60元。

吃過的部落客分享，「無敵海景饅頭蛋」幾乎是夾入台式早餐店的熱門配料，視覺效果上選擇黑糖花捲，然後夾進油條、蔥花蛋、豬排火腿等滿滿好料，中式油條搭上西式火腿起司意外搭配。而大部分IG分享的外層饅頭部分是黑糖花捲，口感微鹹甜參半，感覺則彷彿是把台式早餐店想吃的料都夾了一點，蛋只要付一份餐點價錢，一大早就有充實的滿足感！

哪裡吃

太和豆漿

地址：新北市板橋區民治街69號

無敵海景饅頭蛋60加花生醬70

店家資訊僅供參考，售價與營業時間如有更動以現場實際公布為準

饅頭 早餐 豬排 IG 上班族

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