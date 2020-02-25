新一波白色花海來襲！陽明山竹子湖、頂湖「海芋花田」提前綻放 森林系雪白仙境快搶拍
花控們幸福的煩惱準備加一！在忙碌地到各處欣賞粉嫩、橘黃、紫色等各色花海後，又有全新的純白海芋花田可以衝一波啦！
每年台北必拍的「陽明山海芋季與繡球花季」即將於3/27開跑，但竹子湖、頂湖的海芋近期已悄悄盛開7至8成，花況非常良好，現在出發絕對是避開人潮、大拍特拍的最佳時機！
陽明山花季陸續接力，除了可以賞櫻，提前綻放的海芋花海超級唯美，單看整片白茫茫的美景就好療癒！若能漫步在一條條整齊的海芋大道，春天的浪漫氣息更加強烈。
竹子湖佔地超過13公頃，以白色海芋為主，季節限定的優雅花色讓人癡迷。為了一睹海芋潔白的模樣，每年都有大批旅客特別上山造訪。
而陽明山也有許多熱門勝地，像是竹子湖「苗榜海芋園」、頂湖「名陽匍休閒農莊」和「財福海芋田」等，都會開放下田採海芋，有興趣的民眾都可以隨時關注官方資訊。
花季時期的假日會視情況實施交通管制，現場就搶先上山賞白花仙境，一起身陷純白花海、拍仙氣逼人的美照吧！
2020竹子湖海芋&繡球花季
日期：3/27-6/21
地點：台北市北投區竹子湖路
賞花景點
陽明山竹子湖（苗榜海芋園）
地址：台北市北投區湖田里竹子湖路56-7號
陽明山頂湖（名陽匍休閒農莊）
地址：台北市北投區竹子湖路（直接導航：名陽匍休閒農莊）
陽明山頂湖（財福海芋田）
地址：台北市北投區竹子湖路68號前進68公尺
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