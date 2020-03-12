入口即化！台北15大「銷魂系」生魚片店 味美鮮甜超激推~

進到嘴裡就像活的一樣

你也是生魚片控嗎？新鮮風味佳的生魚片吃起來鮮甜、入口即化，一點也沒有可怕的魚腥味，除了口感與味道外，豪華的生魚片丼飯也總讓人看得口水直流，讓不敢吃生魚片的朋友們都忍不住想嘗試一口！

生魚片料理何其多，你最愛哪間？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO關鍵字搜尋引擎》，觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，加上Google網友評比平均分數找出熱門餐廳TOP15，你的愛店有上榜嗎？還是你又發現了新的口袋名單了呢？

image source：臉書／瞞著爹

TOP10：瞞著爹

已經展店到台中的「瞞著爹」，是日式料理中相當知名的餐廳之一，火紅程度到一位難求，想訂位也都不一定能訂得到！在台北已有5家分店，但各自主打海鮮丼飯、無菜單料理、單點握壽司、居酒屋等不同主題料理，可見老闆對美食的用心與堅持。每種料理都料多實在，多到滿出來的浮誇料理深得老饕的心，想要嚐鮮的你可要記得先做好功課囉！

TOP9：三多屋爸爸嘴

紅到連電視都曾採訪過的三多屋爸爸嘴，當你看到料理的實體就會知道為什麼人氣這麼好了！生魚片又多又厚，據說老闆本身就是海鮮批發商，所以可以做到料好實在CP值高，尤其豪華生魚片蓋飯細數也有超過10多種配料，吃起來相當過癮；雖然店內位置不多，許多人還是甘願坐在沒有空調的店外走廊，就為了品嘗這物美價廉的生魚片啊～

image source: IG

TOP8：秋料理

你是大胃王、覺得好吃的生魚片再便宜也讓你錢包欲哭無淚嗎？那你一定要來試試秋料理！少數握壽司吃到飽的秋料理，一人只要約700元加一成服務費，干貝、海膽、鮭魚與松葉蟹等完全不怕你吃，滿滿上桌看起來相當震撼！不過若你想細嚼慢嚥地品嚐，也可以選擇套餐，同樣是料多實在。

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TOP7：多摩食堂

本次排行榜中聲量最少，但Google評分第二高的多摩食堂，究竟是什麼樣的魔力讓老饕們為之瘋狂呢？位在天母蘭雅國中對面巷弄的人氣小店，用餐時間總是人潮滿滿滿，而招牌的「多摩無敵生魚片丼」，料也同樣是滿到要溢出碗外，天使紅蝦、干貝、海膽跟鮭魚卵等共超過10種海鮮，就算會吃到痛風也還是要來排隊朝聖！

不只海鮮用料實在，價格便宜到饕客們總忍不住多點上幾道，連免費續碗的味噌湯也不馬乎，用旗魚骨肉熬煮的湯頭相當鮮甜，幸運的話還能撈到旗魚肉塊——當然囉，這裡也有提供俗閣大碗的熟食丼，根本是日式料理的天堂。

image source：臉書／多摩食堂-日式料理

TOP6：築地鮮魚

從新竹紅上台北的築地鮮魚，同樣是人氣強強滾，提供的生魚片一點也不手軟，重點是相當平價，更有網友戲稱這根本不是生魚片丼飯，而是「生魚塊蓋飯」了吧，！而築地鮮魚的生魚片丼飯也有自己的特色，像是配料部分會有少見的滑蛋，而米飯也是選擇熱白飯而不是醋飯，當然喜歡哪種就是見仁見智囉，沒吃過的朋友可以來試試。

TOP5：壽司爸

位在捷運六張犁站附近，轉進巷子就會發現濃厚文青風的日式小店面，裡頭總是滿滿的人潮！滿滿的生魚片，橘色、深紅還是白色，各式各樣的鮮貨點綴在碗裡頭，特別的是這裡的醋飯是採用紫米飯，相比白米，紫米更有嚼勁，米的香氣也淡了許多，更能凸顯生魚片本身的鮮甜味，夾起一片放起嘴裡，油脂在口中化開散發出濃郁的甜味真的是太銷魂啦！

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TOP4：丼賞和食

滿滿生魚片堆出來的「丼飯山」，是不是看了就想尖叫呢？位在捷運松江南京站附近的丼賞和食，其生魚片主打當天採買，新鮮度自然不在話下，而且價格相對算是便宜，CP值相當高，難怪用餐時間總是客人大爆滿。而除了熱門的生食類丼飯，這裡也提供刺身、壽司、手捲與熟食類丼飯等，每道料理兼具新鮮豐盛又華麗的風格，每一口都能吃到老闆的用心哪～

TOP3：上引水產

近年來討論度相當高的上引水產，雖然是販售水產的複合型大型商場，但其對環境品質的要求，讓網友不只大讚產品的新鮮度，連可怕的魚腥味也在這裡消失得無影無蹤～

而上引水產畢竟是商場，雖然設有用餐區，但都是要站著吃的「立吞式」，不過與三五好友在這裡大啖生魚片也是不錯的經驗，更讓網友失心瘋的是，像是一整盒快要滿出來的肥美切片、豪華丼飯，這裡的生魚片跟餐廳相比價格划算許多，晚上8點後商場內不少熟食、生魚片都有打折，吃完晚餐後不妨可以來撿便宜！

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TOP2：三味食堂

位在台北西門訂的三味食堂，除了老饕們愛去外，還常看到國外觀光客排隊等著嚐鮮，堪稱是生魚片界的觀光美食地標之一！來到三味食堂一定要嚐嚐明星商品「巨無霸鮭魚握壽司」，鮮橘的色澤加上日式甜醬油看起來相當誘人，最驚人的是，該生魚片的size根本是「生魚片包飯」，滑溜溜的口感吃起來相當心滿意足啊～

而除了生魚片系列必點外，如果你不敢吃生食，三味食堂也有串燒、炸物跟飯類等日式料理，是家庭、朋友聚會都相當合適的好地方。

TOP1：阿留申生魚片

雖然其網路聲量跟第二名的三味食堂差了將近三倍，但阿留申生魚片在Google評分上擁有4.6的高分，獲得了本次調查的綜合評比第一名！這家隱藏在永春傳統市場的阿留申，號稱是內行的人才會前往的小店，不過也因為是市場，所以外帶食用比較方便喔～

若你不趕時間，也可以跟老班阿萬「抬槓」，除了其生魚片便宜又新鮮外，老闆阿萬的討論度也不在話下，個性豪放又隨性的他圈粉不少曾不敢吃生魚片的民眾，有趣的老闆加上CP值高的美食，難怪獲得廣大網友的喜愛啊！

image source：臉書／阿留申生魚片 阿萬

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月24日至2020年02月23日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台北生魚片』相關文本進行分析，並根據網友就該議題討論聲量與Google評分，以各佔百分之五十的比例進行排名，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」