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朝聖米其林一星餐廳！ 莆田「新十大必點」曝光 500g波士頓龍蝦600元有找

華少的吃貨地圖 / 文、圖／華少甫

文、圖／華少甫

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全球已有數十家分店的莆田，主打高CP值的莆田菜跟新加坡菜，從2016年起，已連續4年蟬聯新加坡米其林一星的殊榮，我前陣子舊地重遊，嘗試他們家新推出的情人節套餐，並從「莆田十最」跟「非常新加坡」中，選出最值得推薦的「莆田新十大必點」，想看看這家米其林一星餐廳，是否真的有其獨到厲害之處。

許多人對莆田的了解，可能僅止於「王品引進的新加坡餐飲品牌」，大多數人可能根本不懂什麼是「莆田菜」？事實上，莆田是大陸一個地名，莆田菜屬八大菜系的閩菜，特點有二，其一是「鮮」，二是「家常」，捨棄過度調味，只希望客人嚐到食材最真實的滋味。

台灣的莆田餐廳，許多名人都曾是座上賓，延續著莆田菜的傳統懷舊風格，為了呈現食物原味，店家選用新鮮自然、在地好食材，捨棄過度調味，以蒸、煮、燜、炸等「傳統莆田菜」料理手法，呈現最真實原味，連中餐廳最基本的米飯，主廚也特別選用一年一收且富含芋頭香氣的美濃米，與莆田菜餚搭配口味更佳。話不多說，以下就來介紹幾款當天我吃到讓我覺得驚豔，值得推薦給大家的好料。

10.經典四拼　328元

菜名雖然看起來像是餐前小菜，但作法其實一點也不簡單，包括營養價值頗高的頭水紫菜、用多層小腸來回套進去的九轉粉腸、膠質豐富的水晶豬蹄凍、先炸再鹽，有滿滿焦香味的手工焦香嫩豆腐。

9.黃金荷葉包　260元

炸得金黃酥脆的芝麻荷葉包，搭配鍋氣十足、火候到位的京醬肉絲，麵包體雖然經過油炸，但並沒有太多油膩感，鹹鹹甜甜的京醬肉絲，吃起來滿有飽足感。

8.莆田滷麵　230元

滷麵可說是福建的招牌料理，許多人都會將其視為專為款待親友宴席上不可缺少的主菜！莆田滷麵的高湯以老母雞、豬大骨，經過8小時文火慢燉，將精華完全融化成濃白高湯，增一分則太稠，減一分則太淡，黃金比例再加入多種海鮮慢火煨煮，直到麵條吸附高湯與海鮮的鮮甜，每一口都吃的到濃郁的香味與麵條柔韌的口感。

7.清炒水蓮　180元

從台灣紅回新加坡的一道佳餚，原本莆田餐廳並沒有販售，機緣巧合下，莆田本部的人一試成主顧，目前水蓮主要都是使用在地生產的高雄美濃水蓮，並不斷進口到新加坡。

6.糖醋松鼠魚（小）　560元

迎合今年是鼠年而推出的松鼠魚，食材本體其實是鱸魚，主廚運用精湛刀工，先將魚骨去除後，再將魚身修飾成松鼠愛吃的松果，推出後一舉獲得大眾好評；醬料方面，店家也推陳出新，在原本的清蒸、剁椒、叻沙的選擇上，還新增了這款糖醋口味，對老客人來說格外有新鮮感。

5.雙味海南雞　400元

道地的新加坡菜，與其它海南雞不同之處，在於莆田特選、從新加坡進口的「雙味醬」，分別是帶辣感的海南醬跟重口味的蔥鹽醬，讓客人可以自由搭配，雞肉部分，除了軟嫩之外，店裡也特別選些較有膠質的部位，大人小孩都喜歡。

4.金絲麥片蝦　540元

同樣是道地新加坡菜，我個人非常喜愛，把無鹽麥片、奶粉、蛋絲等佐料，和入8隻去皮白蝦，拌炒過後，入口時不僅帶有奶香味，蝦肉也同樣鮮甜，並自帶幾分酥脆微辣口感，不過，這種辣感覺有配合台灣民情，我覺得是偏溫和的辣，不會像新加坡菜一樣過於嗆口。

3.肉骨茶　450元

偏向馬來西亞的肉骨茶做法，湯底用藥材包搭配白胡椒燉煮，胡椒嗆辣感十足，湯頭則是能喝到藥材內滿滿的濃郁香氣，裡面的豬小排因為燉煮了很久，也是入口即化，肉一撥就開，非常易食。不過，這款餐點每日限量販售，先搶先贏喔！。

2.黑椒螃蟹　988元（每日限量，需電話預約）

源自於新加坡的名菜，500克的活體沙公，到店時都還是活跳跳，口感方面，以乾燒的方式料理，蟹肉肥美飽滿，因為有加酥油中和辣度，並不會太過嗆口，且還自帶淡淡奶香。值得一提的是，如果點的是辣椒螃蟹，旁附的小饅頭也可沾醬汁一起食用喔！

1.辣椒龍蝦　原價1188元／特價598元

CP值爆高的辣椒龍蝦，目前正打對折熱賣中，一支500g左右的波士頓龍蝦，竟600元有找！料理方式採道地新加坡的料理方式，口感屬甜辣型，龍蝦肉非常飽滿，吃起來同樣也不會太重口味。

就是這款辣醬，誠心推薦來店必試！

情人節套餐　2020元

莆田於2月14日西洋情人節推出，預期賣至3月14日白色情人節的期間限定套餐，餐點內容非常豐富，包含口感較重的辣椒龍蝦、新加坡招牌星洲肉骨茶、手工焦香嫩豆腐X2、水晶豬蹄凍X2、百秒黃花魚、清炒水蓮、黃金荷葉包等；還可加價購180元把白飯換成莆田招牌的莆田滷麵；甜點方面，則是市面少見的酥炸冰心榴槤以及白酒兩杯。

※大家請注意喝酒不開車！開車不喝酒喔！

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其中，店員大力推荐的就是這款從泰國進口的「酥炸冰心榴槤」，我過去曾在泰國、馬來西亞等地，都嚐過當地的新鮮榴槤，但真心不喜歡XD，但看著我身旁的友人一口接一口的狂嗑這款甜點，我也對它起了幾分好奇之心。

試吃了一口之後，我個人覺得它是不錯的「榴槤入門款」，因為店家把果肉部分做成慕斯口感，搭配底層的南瓜醬，嘗起來更加清爽，非常適合不敢吃榴槤的人來嘗鮮，興許真的會搖身一變，成為一個「榴槤控」也說不定。

我覺得，莆田的菜看似平淡無奇的「媽媽料理」，但吃進口中，卻能聞到那股只有對火候很講究，才能融入菜色之中的「鍋氣」，一道道以在地食材為底，製作出的家常美味，真的一嚐便能體會食物最原始的鮮美。

PUTIEN莆田 大直店

電話：(02)7725-8552

地址：104台北市中山區敬業三路123號ATT 4 Recharge 3樓

營業時間：11:00–14:00，17:00–21:00，無公休日

文章來源：華少的吃貨地圖

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