看電影、品茶韻、啜咖啡 「西門町」周邊古蹟文化漫遊 發現西區新活力

西門町是老台北的代表，循著台北城的北城遊走到西門，歷史古蹟與舊文錯落交織，品茶韻逛廟宇、看電影啜咖啡，形塑了豐富多元的生活日常，讓我們走訪其間，一窺那混合過往的文化風貌。

★京町8号

國外常見古蹟、博物館周邊咖啡館林立，遊客邊喝咖啡邊聊天，給人特別悠閒的感覺，這樣的畫面在Vickie心中縈繞良久，幾年前創業開店，找到的店面正好夾在台北郵局、撫台街洋樓2座古蹟中間，意外的緣分讓夢想得以實現。咖啡館本身是30年代的街屋建築，前身曾做過鐘錶館、古董舖、文具店、彩券行、集郵社等，幾年前先生Ken租下時，原本打算經營設計工作室，卻被Vickie攔截立咖啡館，夫妻2人便攜手為老宅變身，通透的空間設計直接納入2邊的古蹟風景，同時屏棄複雜裝潢盡量保持原貌，2017年曾獲頒台北市都發局老屋新生獎優等，吸引不少擁有老靈魂的遊客、文化人上門。咖啡館也不定期舉辦活動講座，曾推出的主題有台北城歷史、黑膠時光、認識乾燥花等，為老城區交流共享一處優質的文化平台。

【店家資訊】

地址：台北市中正區博愛路8號

電話：（02）2381-2388





★南蠻堂

已有40多年歷史的南蠻堂，當年在店內製作就直接販售，可說是第一家採開放式製作的蛋糕舖。全店只販售「蜜糖蛋糕」一款產品，雖只有白糖、麥芽、雞蛋與麵粉4種原料，但經傳襲古法的繁複工序，就是擁有簡單迷人風味的蜜糖蛋糕。蛋糕最適食用日期是在出爐後的第三天，由於在室溫下蛋糕受潮而使得表層慢慢釋放出糖蜜，吃起來綿密醇厚、潤喉又富口感，所以又有「會呼吸的蛋糕」之稱。

【店家資訊】

地址：台北市萬華區開封街二段48號

電話：（02）2381-4858





★台北天后宮

1746年建廟的台北天后宮，就在人潮熙來攘往、商家櫛比鱗次的成都路上。前身為位於艋舺的新興宮，主祀天上聖母媽祖，幾經波折於1948年遷入目前廟址，當時為日本佛寺的「弘法寺」中，後遭祝融之災，才於1959年改建成現今具南方華麗宮廟特色的風貌。廟中同時供奉日本佛教真言宗祖師弘法大師，許多日人來台會特地來此參拜，是台灣唯一帶有日本佛教色彩的媽祖廟，開春之際不如也來走訪祈福吧！

【景點資訊】

地址：台北市萬華區成都路51號

電話：（02）2331-0421





★小小蔬房

在漢口街底有一排古色古香的街屋，其中一棟有著巴洛克式立面，外觀華麗洋氣，正是小小蔬房所在。喜歡老房子的劉姐，某天經過這座藏身鬧區的老宅，驚豔於它的衝突美，於是糊里糊塗租下來，但又不曉得要幹什麼，幾經思考，覺得自己的飲食方式頗符合現代人健康需求，可以推薦給大家，這才有了小小蔬房的誕生。

劉姐並非科班出身，廚藝全憑天分，她的食材源自小農、有機市集，新鮮不在話下，同時會依據當天貨源，巧手變化菜餚與甜點。她做的菜很樸實，卻能突顯食材特質，完整呈現食物的原味與美好。此外，劉姐的發酵手藝亦是一流，以米糠加水、鹽發酵成「漬床」，再放入蔬菜醃漬成醬菜，這種米糠漬富含微量元素，並為食物帶來獨特口感，清爽美味且有益健康。

【店家資訊】

地址：台北市萬華區漢口街二段125號

電話：（02）2311-1168





★電光影裡書店

喜愛外國文學也熱愛電影的香港影評人蒲鋒，選擇在西門町開設電影主題獨立書店，除了交通便利，也因許多影展都會選在這裡舉辦，方便喜愛電影的人順道過來走走。店內選書因蒲鋒的興趣，多以電影相關為主，也自香港引進一些台灣難以找到的電影專書期刊，可說是電影研究的寶庫，還有文學書、二手書及店長珍藏多年的

DC漫畫等，到西門町看電影的前後空檔來這打發些時間也是不錯選擇。

【店家資訊】

地址：台北市萬華區中華路一段170之2號

電話：0989-773-145





★西本願寺

坐落於熱鬧的西門町旁，當走進這處靜謐廣場，旋即讓人將鬧區的吵雜拋至腦後，心情也隨之沉澱下來，感受這份寧靜的美好。西本願寺曾是完善的日式佛寺，歷經時代更迭已不復昔日風華；近年來，被市政府列為古蹟之後，特別將輪番所、鐘樓與樹心會館做了一番整修，重現當年的日式風情，也重新開放成為民眾遊憩的好去處。於此除了欣賞建築之美，館內也特別規劃展覽，供遊客免費入內參觀。

【景點資訊】

地址：台北市萬華區中華路一段174號

電話：（02）2311-3093





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