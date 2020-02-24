南港好好玩！「東區門戶」計畫啟動 吃喝玩買一應俱全

從前以工業為主的南港，現在已成為台北市的東區門戶，有地標性南港展覽館、是三鐵交通重要樞紐，並進駐多家國際品牌，而中央研究院也值得深度探訪，再發現時，已是嶄新的模樣。大型日系書店進駐更成為南港地區一大話題；中國信託戶外滑冰場更是親子假日休閒好去處，玩累了也能走入在地巷弄裡漫步，感受一下充滿回憶的懷舊街區風情，當然甜點午茶店也沒缺，復古與新潮交融的新南港可是非常有魅力呢！

★TSUTAYA BOOSKTORE 南港店

擁有「最美書店」之稱的蔦屋書店，以鏡面書牆、階梯式親子互動閱讀區，保留日系風格再結合台灣在地的「路易莎咖啡」以及花草茶品牌「小草作」，強勢插旗南港車站。

於500坪書店空間中，打造專屬兒童圖書區，在推薦選品上新增多項童書、兒童用具，符合南港地區的親子客群需求；並自「J47 日本選物」系列中，獨先引進日本九州美妝商品；而附有插座、適合辦公的知識性書區，也是南港店的特點之一，讓旅人能夠享有不被打擾的時光；不可錯過的還有以減醣米飯料理、和菓子為主軸的WIRED CHAYA茶屋，也於此推出鮭魚親子蒸飯、時蔬和風蒸飯、綜合甜品熟抹茶沾醬3款獨家限定餐點，並設有獨立包廂，以全新的健康飲食概念，迎接旅人對於蔦屋書店的期待。

【店家資訊】

地址：台北市南港區忠孝東路七段369號2F（CITYLINK南港店）

電話：（02）2786-2899





★Neverland Noodle Bar

由老牌麵粉廠僑泰興所經營的中餐廳，秉持著天然無負擔、兼顧健康與美味的原則，帶給顧客最滿意的料理體驗。絕不能錯過的經典牛肉麵品項，食材原料可不馬虎，麵條採用自家嘉禾牌麵粉製作，帶有天然麥香的麵條還有4種粗細可選擇；肉品嚴選油花分布均勻的美國Choice等級牛肉，吃來肉質軟嫩不澀，齒頰留香；清燉湯頭甘醇入味、紅燒湯頭濃醇回甘，各有特色，還有拌麵、炒飯等，道道都是老饕級的饗宴。

【店家資訊】

地址：台北市南港區南港路一段271號

電話：（02）2653-3606





★中國信託戶外滑冰場

已連續6年開放的中國信託戶外滑冰場，去年底再度結合公益邀請弱勢、偏鄉學童以及全台民眾，於冬季體驗難得的滑冰樂趣。滑冰場以全新繽紛的「夢幻海洋」主題呈現，到處都看得到鯨魚、海豚、企鵝等可愛海洋生物的裝飾；周邊還有小火子探險旅程區、炫彩海洋球池等，白天晚上都好玩，所有活動都免收取費用，冰刀鞋及安全護具可憑身分證明文件免費租借，非常適合親子同遊共度歡樂時光。

【景點資訊】

地址：台北市南港區經貿二路186-1號（中國信託金融園區）

電話：（02）2653-1128分機1079、1081





★老張炭燒餅店

南港在地的老字號燒餅店，店內專賣胡椒餅與小酥餅，不同於印象中的外型，這裡的胡椒餅外觀呈現扁平狀，而外層薄餅皮則是佈滿白芝麻、口感酥脆；現烤出爐的胡椒餅內餡的瘦肉配上蔥與胡椒相當對味，咬起來既不乾澀，又能吃得到濃厚胡椒香，讓人一吃就愛上，回味無窮。此外，小巧鹹香的小酥餅，以及芝麻、紅豆、綠豆、糖膏酥餅，也是店內的人氣商品。每每造訪，光是看排隊人潮便能見證其不衰的高人氣。

【店家資訊】

地址：台北市南港區忠孝東路七段602號

電話：（02）2783-5591





★中南街

近來發展急速的南港地區，有著一條滿載在地人回憶、保留完整的老街，帶旅人走進另一個懷舊時光。於日治時期為了將煤礦運到南港火車站，而於此建有輕便車道，滿載煤礦、茶葉成就當年繁華興榮的畫面。而今街上仍保有多幢古樸閩南式、日式屋舍，走入其中依然可欣賞紅磚拱砌築廊，並有數家賣著傳統糕餅及雜貨的老店，與近代發展的建築，以及近年新加入的甜點、早午餐店形成對比之美。

【景點資訊】

地址：台北市南港區中南街





★給冷鴿手作甜點

隱身於寧靜的中南街尾，主打天然、原始的甜點風味及樣貌，不僅刻意減糖，甜點造型也沒有多餘的浮誇裝飾，不需搭配茶飲也能毫無負擔地吃完，因為主理人認為：「吃甜點本來就應該是一件讓心情愉悅的事情，不該有負擔，一點點甜，剛剛好。」悠閒坐在舒適的空間裡慢慢品嚐，每日甜點櫃輪番供應6、7款甜點，除了極受好評的檸檬塔、雙層乳酪系列，限定出爐的肉桂捲也很搶手，建議提早前往選購！

【店家資訊】

地址：台北市南港區中南街127號

電話：（02）2651-7080





★中央研究院

中央研究院雖說是學術重地，其實院內風景優美，藏有多處值得一拍的打卡點。隨處閒晃，不經意便能遇到數座裝置藝術坐落各館院中；走上小丘往蔡元培紀念館前行，一旁咖啡廳可短暫放空嚐美食，上2樓還能遠眺美景。而附近由清水模打造的生態時代館，綠建築概念與周遭氛圍形成唯美空間；回程往側門方向，白千層樹迎接陽光拍出動人空靈感；接著走訪胡適故居，感受文學先驅的不凡品味。

【景點資訊】

地址：台北市南港區研究院路二段128號





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