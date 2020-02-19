鼻頭角最美觀景「軍事要地」重新開放！曾封閉20年"台灣版小長城"成健走新亮點
【圖／文：行遍天下】
鼻頭角步道起伏有致的地貌有「台灣版小長城」美名，近期在步道中途燈塔線與稜谷線交會處，過去塵封的秘境已然揭開神秘面紗。
這處位於東海與太平洋交界兩處山坳間的軍事要地，過去屬於海軍陸戰隊衛守基地「鼻頭角崗哨營區」，因時空環境改變營區閒置，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將其改造並命名為「鼻頭角聽濤營區」，封閉20年後對外開放，成為旅人健走的休憩新亮點。
營舍建築本體除了保留黑、綠、棕、土等視覺色彩，為增加視覺亮點還加入了「粉」色迷彩，經過巧思打扮，園區內步道特別以彩虹階梯，與上方仍在運作的雷達站做出軍事及觀光形象區隔，行走於高低起伏錯落的營區，與東北角無邊海景作伴，陣陣浪濤聲拍擊峭壁，與強勁東北季風交織出曠野遺世獨立的孤絕。
景點介紹
鼻頭角聽濤營區
地址：新北市瑞芳區鼻頭路99號之3
時間：試營運期間每週一、三10:00∼15:00
備註：未開放及管制區域禁止進入
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