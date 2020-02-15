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全台最大紫色花海來襲！淡水「紫藤咖啡園」最新花期快筆記，在"一萬坪紫藤瀑布"當花仙子

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@y9uuuuuu、FB紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）授權

花仙子們準備好了嗎？全台最大的「紫藤咖啡園」，近日公佈了一年一度的開放日！由於詳細花期都以天氣為主，負責人特別透露，最新預估紫藤花將於4/1左右盛開，想要欣賞紫色瀑布的大家趕快筆記下來囉！

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）授權
圖／取自紫藤咖啡園（二店）（水源園區）

位於淡水的紫藤花園，分別設有「屯山一館」和「水源二館」兩個園區，抬頭即可看見垂落的紫藤花景。在超過一萬坪的空間內，共含超過1000株日本品種的紫藤花，而夢幻花瀑形成的紫藤隧道也是旅客最愛的取景點，走到哪都能拍出浪漫美照。

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）授權
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）授權

需要注意的是，園區並不接待遊覽車團體旅遊客，僅接受散客入園參觀，前去的民眾亦不需要電話預約，在現場購票即可，門票皆為300元不抵消費。而為了歡慶紫藤咖啡園十週年，今年預計送出超過100張的門票及折價優惠卷回饋，持續變動的花期也可隨時關注官方花況更新。

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）授權

紫藤咖啡園分享，園區20多年前的原身其實為「咕咕鐘歐式花園」，當時以21株創始的紫藤樹，在淡水三空泉成名。後期因為機緣巧合才有了如今的賞花朝聖之處。園主曾多次前往日本與著名紫藤園負責人交流，讓園區得以爆量開花。近年也成功培植出特殊品種的紫藤，未來有機會能欣賞花穗更長、顏色更深的紫藤花。

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）授權

種植紫藤花需要長時間細心照顧，每年最美花期卻極為短暫，通常只有兩個星期。因此若想看到絕美紫藤花風景，就要把握好紫藤花季，屆時不用特別出國，就有新一波花系列的美照等著你！

圖／取自紫藤咖啡園（二店）（水源園區）原田千夏

紫藤咖啡園  雙園區

門票：300元不抵消費（90-120cm孩童半票）

電話： 02-2801-0800

屯山紫藤園一店

 地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近聖約翰科技大學)

注意事項：禁止攜帶外食及寵物

水源紫藤園二店

地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號 (近天元宮北新醫院)

寵物清潔費：100元

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）授權

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