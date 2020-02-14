泡名湯享黑松露 極致饗宴「三二行館」向饕客招手

為滿足頂級口腹之慾，有時，等待餵食是樁美事。

一如季節性餵食般，每年10月我總會現身北投三二行館，品嚐Jimmy主廚陳溫仁的白松露饗宴，1月之後會再為黑松露跑一趟，3到6月之交則是為白蘆筍上山，路程儘管奔波，但吃貨如我，卻是可以為珍饈美饌不辭勞苦的。

珍貴的白松露、黑松露搭配美食，香氣令美食追求者趨之若鶩。 圖／陳志光、游慧君

據我了解，上流仕紳經常流連進出的三二行館，是每年掌握全台灣最多白松露、黑松露的地方，其義大利餐廳在每年10至12月間，約莫兩個月的白松露季，就能賣出8公斤白松露，以每公斤25萬至30萬元的價格計算，相當於可以賣出逾兩百萬元價值的白松露，三二行館儼然成為頂級白松露的代名詞。

當然，在每年3至6月的白蘆筍季，三二行館平均也可月銷700支，總量達2,000支、共250公斤的白蘆筍。若把這些白蘆筍堆疊起來，高度幾乎等同整座台北101，驚人的銷量也笑傲全台各餐廳。

用新鮮黑松露刨出的「多彩佩里哥。絕美黑松露」頂級饗宴，令饕客愉悅不已。 圖／陳志光、游慧君

不久前的1月中，是時候為黑松露朝聖去了，於是我再次為美食跑上一趟。

其實，松露饗宴一直是三二行館在上流社會打響招牌、最引以為傲的頂級美味，每年冬天，台灣的饕客無須遠赴法國，在北投的三二行館就能嗅到來自法國佩里哥黑松露的獨特芳香，品嚐到極致的人間美味，即使來自外國的饕家旅人，也絡繹於途。

擅於用料理說故事的三二行館主廚陳溫仁，這一季想讓美食愛好者更認識佩里哥這個神秘的松露最佳產區，決定以「四色佩里哥」為主題，將綠色、白色、紫色及黑色佩里哥，融入四種套餐之中，打造全新的黑松露菜單，於是端出甜豆火腿胭脂蝦（綠色佩里哥）、魚子醬干貝燉飯（白色佩里哥）、南瓜蘋果羊排佐紅酒醬汁（紫色佩里哥） 、以及現刨新鮮黑松露（黑色佩里哥），向追逐夢幻香氣的美食饕客們發出請帖，期待將這般令人既驚且喜的華麗饗宴，與各方挑剔的舌尖分享。

心動了嗎?從現在起到3月下旬之前，你可以在三二行館品嚐到每日限量、現刨四道新鮮黑松露的「多彩佩里哥。絕美黑松露」頂級饗宴，每套是5,800元，另加水資及一成服務費。春寒之際，何不把握頂級黑松露最佳品嚐時刻，上山一趟，泡名湯、享美食？

魚子醬干貝燉飯是「白色佩里哥」。 圖／陳志光、游慧君