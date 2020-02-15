喝茶、採茶、品嚐茶料理！　百年歷史茶鄉文化 體驗南港茶山一日小旅行

台北產茶地區不址在坪林喔！南港茶山的茶產業已超過百年歷史，是包種茶的原鄉，位處於台北市邊緣地帶，寧靜的彷彿與世無爭。想要來此一遊，建議可以參加在地行程，透過走訪步道、茶園以及各種體驗，感受茶山的美好。走訪茶園、品嚐茶料理、參加手作活動，來一趟充實的一日茶山小旅行吧！

★茶葉製造示範場

昔日大坑茶山輝煌歲月之始，可從1885年來自中國茶都安溪的王水錦與魏靜時說起。當年他們認為南港大坑的風土適宜茶樹生長，於是引進茶樹栽種，並研發出不需透過桂花薰香，就能產生自然香氣的包種茶。而後到日治時期，為了傳承南港包種茶的製法，特別舉辦講習會，讓全台茶農子弟都能來此習藝。

如今的茶葉製造示範場，便是為了推廣在地產業所設立。在青翠山巒間的紅瓦白牆建築，內部規劃有品茗區、展示區與工藝教室，透過預約導覽解說活動，可以了解在地歷史、製茶過程，以及茶產業的發展等；若是周六前來，還能品嚐茶山媽媽的手藝，各種以茶和桂花點綴的輕食，包括套餐、麵線、甜品等，健康又美味，很適合全家一起來此休閒放鬆！

【景點資訊】

地址：台北市南港區舊莊街二段336號

電話：（02）2654-8026





★茶席體驗

來到茶山喝茶、吃茶，千萬別錯過特別的茶席體驗。所謂「茶席」是指品茶、習茶的地方，在這1小時以茶為主的茶事活動中，老師會從茶具介紹、賞茶到泡茶過程一一解說，像是茶葉比例、注水多寡、倒茶姿勢等，每個步驟都有學問在裡面。參與的人除了可以細品包種茶從第一泡到第五泡的風味，也能試著親自沖茶，整個過程彷彿沉浸在茶的美學中，更如同老師所說，是一場修身養性的心靈體驗。

【景點資訊】

地址：台北市南港區舊莊街二段336號

★手作活動

大坑茶山是台北市保護區，自然資源豐富，若利用在地素材加上巧思，就能做出很有特色的手作作品。像是「花葉移印染」是把採集來的植物處理後，透過蒸的過程將花葉形狀及顏色轉印至布料，經由創作者的排列組合，讓作品呈現獨一無二的藝術感。而「種籽鑰匙圈」串有台灣各地的果實種籽；「天然護唇膏」則以茶籽油為基底搭配蜂蠟等成分製成。不論哪種手作都連結著在地，讓玩樂有更深刻的感受。

【景點資訊】

地址：台北市南港區舊莊街二段336號





★桂花林步道

茶葉製造示範場附近有多條步道，特色是路程短、難度低，全部串起大概需要走2小時左右，若時間不多也可選1、2條來體驗。其中桂花林步道可從茶葉製造示範場斜對面入口進入，順著石板階梯而下，不久便能看到整片桂花林，每年白露（大約9月）過後至隔年清明之前，就是桂花吐芬芳的時節。沿途除了桂花之外，還穿插有苦茶樹、樟樹等樹種，一邊欣賞自然生態一邊在幽香氣息中漫步，相當愜意。

【景點資訊】

地址：台北市南港區舊莊街二段336號旁





★添進有機茶園

年已70多歲的茶農陳添進是家族第六代，祖輩從福建安溪來台落腳於石碇，至父親那代才搬到大坑，自幼便跟著長輩一起種茶、製茶、賣茶。走進他家，牆面和櫃子上陳列了無數匾額、獎狀與獎杯，茶尚未入喉就知道有多厲害；聽著陳添進分享並跟隨他的腳步四處走看，最令人驚豔的是那座祖父傳下的古董揉捻機，上面還印有「臺灣總督府所有」字樣；若剛好在採茶季前來，還有機會體驗製茶唷！

【景點資訊】

地址：台北市南港區舊莊街二段332號





★寶樹堂茶園餐廳

在滿山茶園中，寶樹堂是唯一一家餐廳。民國70幾年老闆陳錦隆有感木柵的茶產業已成功轉型休閒農業，認為大坑應該也要有所改變，便將茶園與餐飲做結合。店內特色料理為自行研發，佐以自家種植的茶與桂花，每一樣都別具滋味；餐廳前方座位視野開闊，天氣晴朗還能遠眺台北101，一頓飯下來，視覺和味覺都獲得享受。店內另有販售周邊產業商品、桂花系列保養品等，很適合當伴手禮。

【店家資訊】

地址：台北市南港區舊莊街二段334號

電話：（02）2783-5790





★余家古厝＋百年樟樹

早年余家在大坑約有10餘棟房舍，隨著時代變遷，許多老屋已不復當年，其中依地勢重建的土角厝三合院，是在地保存最完整的土角厝。仔細觀察，古厝下半部是砌成人字的石牆，上半部則由泥磚堆砌，後代茶農余德根和余軟現在仍居住於此。在古厝外，有棵約20公尺高的大樟樹，枝葉繁茂，據聞已有200多歲，是當年余家費盡心力才得以保存。放慢腳步遊走古厝與老樹之間，還以為歲月不曾流逝。

【景點資訊】

地址：台北市南港區舊莊街二段316巷5號





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