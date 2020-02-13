春神降臨林口星巴克！ 浪漫櫻花瓣妝點愜意的午茶時光

賞櫻不必特地跑日本！近期隨著櫻花逐漸綻放，位於新北林口的文化三路星巴克門市也成了新打卡熱點，雖然該店並未被列為官方特色門市，但每逢春天花季，位於門口前栽種的櫻花樹就會盛開，搭配星巴克招牌的醒目LOGO與本身極具禪風的日式庭園，讓人恍若置身日本，不僅白天好拍，夜晚時刻配合燈光的輔助照射，更顯夜櫻獨有的浪漫與綺麗。

▲圖片來源：IG @jennifer_run

近日這間位於林口的文化三門市櫻花也進入了滿開期，大量盛開的三色櫻讓人無論從店內或店外觀賞都有一番風味，若是要拍出超有意境的網美照，正門口的櫻花樹下、鄰近的街道旁，各種角度都能捕捉到櫻花動人的嬌媚之美，對於喜愛賞花或是熱愛攝影的人，此處更是不可錯過的朝聖之地。

若想方便抵達又能近距離賞櫻的話，記得把握這波最佳花況，不僅可以舒服地喝著咖啡賞櫻花，而且只要步行約3～5分鐘就能抵達林口三井OUTLET！別再猶豫要不要出門啦，趕緊安排下次的休假，衝去期間限定的櫻花星巴克吧！

▲圖片來源：IG @taiwan_explorer2019

星巴克林口文化三門市

地址：新北市林口區文化三路一段359號

電話：0226068655

營業時間：早上7:00至晚上10:00





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