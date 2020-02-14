「2020碧潭水舞光影秀」今浪漫登場！ 首創水幕動畫投影連續59天展演至4/12

（圖片提供／新北市政府觀光旅遊局） 大家引頸期盼的「2020碧潭水舞光影秀」，將於2/14西洋情人節隆重登場，活動連續59天，展演至4/12止。於每晚6點至8點30分，每逢整點和半點進行表演，每日將有2種曲目交錯展出，帶來光影與水幕交織的絢麗盛宴。

（圖片提供／新北市政府觀光旅遊局） 「2020碧潭水舞光影秀」精彩可期，特別規劃4大首創亮點：1、首次以「光雕雷射」交織躍動水舞，創造科技感滿點。2、首次投射「水幕動畫」，今年設置3組20公尺寬的水幕投影，呈現碧潭獨有的水幕故事動畫。3、以碧潭水舞創作專屬配樂的原創樂曲。4、今年首度邀請來自新加坡「國際團隊」進行碧潭水舞創作策畫，壯麗的原創交響樂曲，結合繽紛雷射光影穿插，配合絢麗的水舞躍動，打造出比往年更壯麗、盛大的水舞秀！

（圖片提供／新北市政府觀光旅遊局） 除了必看亮點之外，本次水舞秀更添增全新噴頭設計，共有5種水舞噴頭搭配演出，包含：柔美律動的「搖擺水柱噴頭」、展現水瀑力量的「高壓噴頭」、如旭日東昇的「太陽花噴泉」、如雲朵般營造浪漫氛圍的「水霧噴頭」，以及提供動畫投影的「水幕噴頭」。團隊於碧潭水面架設6台高規格投影機，投影出碧潭在地文化故事，搭配炫彩雷射的光束躍動，時而華麗炫爛、時而柔美優雅，展現極富科技感、張力十足的國際級藝術演出。

（圖片提供／新北市政府觀光旅遊局）

奇幻鳥翱翔碧潭 進入水幕中的夢幻世界

今年的「碧潭水舞光影秀」，首先由奇幻鳥揭開序幕，帶領大家一同進入魔法世界，欣賞碧潭在地意象，呈現出青山綠水、螢火蟲生態、繽紛裝置藝術、日夜風華等美麗風情；並搭配為碧潭量身創作的不同曲風、水型與投影動畫，交織成6種不同風格的節目，分別為奇幻、浪漫、療癒、躍動、壯闊、喜悅，新店溪水伴隨著水舞的漫妙舞姿、躍動的雷射光束和細膩的動畫特效，充滿迷人魅力。

（圖片提供／新北市政府觀光旅遊局） 於2/14率先推出「遇見奇幻鳥」和「春之饗宴」兩種表演節目，每首曲目演出時間為4分半。「遇見奇幻鳥」營造出自然美景的奇幻世界，藉由磅礡音樂結合水之藝術，奇幻鳥穿梭翱翔於碧潭幻境中，帶領觀眾與絢爛極光一同共舞；而「春之饗宴」則以一種自然清麗的浪漫感受，藉由輕快的水舞傳達碧潭的山水綠意，觀看水鳥在天空自由飛翔，展現春暖花開時碧潭的溫暖氛圍。之後的展演期間，更將陸續推出特色組曲及精彩節目，大家也別錯過喔。

來到碧潭欣賞水岸風光 體會在地人文

碧潭風景區景色優美、文史豐富，有歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、吊橋光雕、全台唯一的人力擺渡等，處處充滿了人情味。附近更有綠意蒼翠的和美山，也可騎乘單車欣賞新店溪畔的自然景色，4月份山上還有美麗的螢火蟲紛飛，美景通通在這裡。

（圖片提供／新北市政府觀光旅遊局） 此外，於今年「碧潭水舞光影秀」活動期間，周邊的餐飲業者也推出「紅利點數雙倍送」，滿點即可兌換專屬貴賓禮，在品嘗美食的同時，還可欣賞璀璨的水舞光影秀。快來規劃充實的新店碧潭一日遊，只要搭乘捷運就可以輕鬆抵達，白天可以順遊各大景點、品嘗美食，晚上就來欣賞浪漫水舞光影秀，相當適合情侶、親子一同出遊喔！

Info

2020碧潭水舞光影秀

地點：新北市新店區碧潭風景特定區

時間：2020年2月14日～4月12日

文／周惠儀

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