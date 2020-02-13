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超夯台劇《想見你》景點懶人包！北部8大拍攝場景 咖啡館、韓式料理、海邊全都有

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／翻攝自「想見你」官方臉書粉絲團

魔幻愛情推理神劇《想見你》默默來到尾聲，除了稍早為大家準備的台南景點懶人包，其實北部也有一些場景適合踩點！趕快揪個「想見你旅遊團」，跟著演員們步伐，一起到北部拍攝場景趴趴走吧！

｜台北｜

1.黃雨萱、王詮勝相遇之處，舅舅開設的32咖啡

圖／取自想見你官方IG@somedayoroneday

延續32唱片行，舅舅到台北開設的32咖啡，實際就在捷運六張犁站附近。原景為具有簡約文青氣息的「好物咖啡」，在這裡不僅可以打卡拍美照，還能舒服地享用餐點，難怪成了北部粉絲的朝聖必去之處。看來出發前，可要先做好與長長人龍相遇的準備喲！

好物Spirit咖啡

地址：台北市大安區安和路二段189巷17號

時間：平日10:30-21:00；假日10:00-20:00

圖／IG@yttttt__0721授權

2.黃雨萱、王詮勝大學時期打工韓式餐廳

圖／翻攝自愛奇藝

兩人打工的韓式燒烤餐廳於東區「清潭洞韓式燒烤」拍攝，餐廳走夜店風，現實中網路口碑也很高。雖然沒有黃雨萱、王詮勝作為店員為你點餐，但實際上店內會提供桌邊烤肉服務，下次聚餐不用愁啦！

清潭洞韓式燒烤

地址：台北市大安區市民大道四段196號（捷運國父紀念館1號出口）

時間：平日17：00-00：00；週末12:00-14:00；17：00-00：00

｜桃園｜

3.王詮勝、黃雨萱大學時期場景

圖／翻攝自愛奇藝
兩位主角大學校園場景都在桃園的開南大學，而王詮勝打工的咖啡店也是校內的「丹古咖啡」，不管喜不喜歡喝咖啡，衝一波就對了！

圖／翻攝自愛奇藝

開南大學

地址：桃園市蘆竹區開南路1號

4.1988年陳韻如遇害廢墟

圖／翻攝自「想見你」官方臉書粉絲團

1988年陳韻如遇害的戲份讓劇迷心疼不已，而這個劇中重要場景之一，位於石門水庫附近的阿姆坪。有趣的是阿姆坪碼頭對岸的薑母島，曾是經典台劇《命中註定我愛你》的拍攝地，所以如果選擇到此踩點，也許可以考慮，一併納入一日遊行程！

地址：導航「阿母坪薑母紅糖包」

｜宜蘭｜

5.1998年李子維跟黃雨萱談心大樹

圖／翻攝自「想見你」官方臉書粉絲團

1998年時，李子維跟黃雨萱談心的大樹，就位於宜蘭縣的羅東運動公園。已有不少劇粉特別前去尋找這棵大樹，天氣好的時候到這裡散散步、拍拍照，也算是假日休閒的好地方！

圖／IG@m__j__c__y授權

羅東運動公園

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路666號

圖／IG@m__j__c__y授權

6.原版王詮勝買早餐給喜歡的人

原版王詮勝多買一份早餐給初戀的地點，不少宜蘭劇迷一眼就認出那是當地傳統的「璦佳早餐店」。若想要品嘗同款早餐，別玩了避開公休日啦。

圖／翻攝自愛奇藝

璦佳早餐店

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段566號

時間：05:00-11:00（週日公休）

7.原版王詮勝《藍色初戀》校園場景

圖／翻攝自愛奇藝

《藍色初戀》的宜東高中，實際上都在「壯圍國中」拍攝完成。而原版王詮勝騎腳踏車上學的路段，也位於富祥路附近，踩點之餘還能來個腳踏車健康路線！

壯圍國中

地址：宜蘭縣壯圍鄉吉祥村富祥路588號

8.原版王詮勝身處的海邊

圖／翻攝自愛奇藝

在《藍色初戀》序曲最後，原版王詮勝前往的海邊，為宜蘭的「清水海邊」，附近還有傳統藝術中心適合出遊逛逛。

清水海邊

地址：宜蘭縣五結鄉季水路

場景加碼：台北誠品南西店特展

圖／翻攝自「想見你」官方臉書粉絲團

除了拍攝景點，台北誠品南西店5樓設有《想見你》特展，有橫穿1998到2019年的大型影像牆、劇中陳列道具，還能查看想見你的幕後故事專區。不過特展和大結局同步，截至2/16為止都還能前去朝聖一波，錯過就真的沒有囉！

誠品南西店

地址：台北市中山區南京西路14號5樓

這週追完大結局後，如果覺得心情很空虛是正常的！立馬著手安排踩點行程，從北到南走透透，一起找尋「想見你」的痕跡吧！

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