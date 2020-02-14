烏來「瀑布餐廳」超空靈 看水花享受用餐時光

【圖／文：行遍天下】

有種邂逅跨越時空，卻仍在心中保有初見的一眼萬年。執行長黃仲雍回想初次來到建物情景，小心避開濕滑青苔走下傾頹廢墟，房東絮叨風災人潮散去沒落的話語在水聲中聽不真切，只剩下昏暗中映入眼簾的烏來瀑布，他毅然簽下租約，與團隊用花一年多征服山中潮濕天氣，才改造了這處隨著階梯越是往下，越是發掘出瀑布萬種風情的秘密基地。

人們看烏來瀑布多在平台比YA拍照，在瀑布3號卻有種自主探險趣致，1樓是露天陽傘座位與北歐風沙發席，經過負離子水氣洗禮，來到第二層室內座位區，強化玻璃雖隔絕千軍萬馬的水聲卻更有直面洶湧水勢的震撼，而再往下一層還能走出戶外庭院更零距離欣賞瀑布，為營造最佳觀賞視野，設計師甚至對山腰雜木林作大規模整理，未來也會規劃夜晚打燈讓激盪水花或娟娟細流有更魔幻的光景。

悠閒的品嘗餐點，是一種享受。

黃仲雍說，希望大家來不只是逛老街，透過與周邊山野串遊，深度的慢時光停留，讓旅人發現烏來不平凡之美。





景點介紹

地址：新北市烏來區瀑布路三號

電話：02-2661-8058

網址：瀑布3号

時間：週一至五10:00∼18:00，週六日至19:00

價格：低消1人一份飲品或套餐，起士豬排套餐480元





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