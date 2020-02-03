環狀線終於上路！精選沿線12家美食 帶你一路邊吃邊玩

Shelly@ReadyGo

首圖：eating_is_all_my_life、oscarlife1222、bearyangfan、pinpin__79

分享 facebook

新北環狀線捷運第一階段從新店大坪林到新北產業園區，路線橫跨新店、中和、板橋、新莊4個行政區，通車後除了縮短上班族的通勤時間，也將帶動觀光人潮，ReadyGo幫大家整理的環狀線捷運的大坪林、景平、景安、中和四站的週邊美食推薦，不管是早午餐、下午茶還是餐酒館通通有，快來看有哪些！

#大坪林站

功夫豬私廚好麵

你以為功夫豬是賣豬肉料理的嗎？那你就大錯特錯了！功夫豬是一家以牛肉麵為主的麵食館，隱身在捷運大坪林站附近的巷子內，總共有三種湯頭紅燒、番茄、麻辣，也有乾拌麵，可以選擇細麵或是比較有嚼勁的手工麵，以牛骨、蔬果長時間熬煮而成的湯頭，喝起來果然非常濃厚純粹，牛腱肉的肉質十分軟嫩，卻又不失口感，各式滷味小菜淋上蔥蒜熬煮的特製醬汁，一口接著一口，真是令人滿足。

圖/IG@eating_is_all_my_life 分享 facebook

地址│新北市新店區二十張路30號1樓

營業時間│週一至週日 11:00-15:00、17:00-21:00

MR. EGG 韓風手做三明治

不用去韓國也能吃到韓式吐司啦！酥而不焦的厚片吐司烤得剛剛好，鬆軟中帶有一點彈性，由上而下切開，底部不切斷，呈現成一個口袋的模樣，夾入飽滿的餡料層層堆疊，厚蛋十分滑嫩，最後再根據不同口味加上不同的美乃滋，多層次的味道卻又不會太膩，只擔心自己熱量破表。

圖/IG@albeelin1219 分享 facebook

地址│新北市新店區北新路三段216號

營業時間│週一至週五 07:30-15:30 週六/日 08:00-15:30

OLÍ

Olí是一家老宅風格的餐酒館，隱身在巷弄內看似是眷村矮房，踏進店內卻別有洞天，昏暗的黑色空間帶有一點神祕感，文青中夾雜著時尚的氛圍，令人放鬆。Oli的每道餐點都精緻又美味，當然有少不了也淋上橄欖油的烤麵包，相信大家應該都知道這是西班牙餐點必備的。而乳酪牛肉丸是店內的特色餐點之一，加了煙燻紅椒粉味道蠻特殊的卻又很吸引人，切開後中間乳酪還會流下呢！

圖/IG@nainalovefood 分享 facebook

圖/IG@nainalovefood 分享 facebook

甜點藍莓乳酪吉拿棒乍看之下還以為是蛋糕，酥脆的吉拿棒搭配藍莓，吃起來酸甜不油膩，來一杯Bartender的特調，詮釋你今天的心情，好好沉浸在這微醺的夜晚。

圖/IG@nainalovefood 分享 facebook

地址│新店區中興路三段220巷2號1樓

營業時間│週一至週五 18:00-22:00、週六日 12:00-15:30、18:00-22:00

外婆的厝-紅豆餅&熟成紅茶專賣

外婆的厝紅豆餅有10種以上的口味，包括基本的紅豆不會過甜膩很札實，奶油、芋頭也很香，我個人最喜歡的就是白玉抹茶，抹茶的香氣和白玉的軟Q，一口咬下在嘴中爆漿的感覺，層次感十足，除此之外也有起司馬鈴薯口味，喜歡鹹的人也可以嘗試。外婆的厝的熟成紅茶經全發酵製作，一次都是泡少少的量，為的就是要保有茶品本身的新鮮度，凸顯其最純粹的原生味道，紅豆餅與熟成紅茶結合在一起，就是下午茶的最佳組合。

圖/IG@milktea_drink_it 分享 facebook 圖/IG@milktea_drink_it 分享 facebook

地址│新北市新店區大豐路45號

營業時間│週一至週日 11:30-21:30

甜在心糖水舖

甜在心糖水舖的前身是位於公館的「金咕溜豆花」，木質系的桌椅和餐具十分有日式氛圍，夏季限定的古早味李鹹冰，是市面上少見的冰品，酸甜中帶點鹹鹹的梅子味，調和的剛剛好，吃起來非常爽口。招牌阿甘冰，是以甘蔗冰作基底搭配不同的餡料，口感像冰沙一樣清爽微甜。

圖/IG@zhengnikkiii 分享 facebook

人氣的最高的餐點就是芋到仙草蜜，如果你是芋頭控，一定要試試這碗！一顆芋頭、配上紅豆、芋圓、仙草等配料豐富而飽滿，芋頭的香氣濃厚，口感很綿密，裡面還加了一塊阿甘冰，溶化後淡化了紅豆的甜，一碗就可以吃到兩種不同的風味。

圖/IG@tingan0707 分享 facebook

地址│新北市新店區大豐路47號

營業時間│週一至週六 11:00-22:00 (週日公休)

#景平站

興南夜市─唐老鴨滷味（蓮香滷味）

早在1983年就已經在中和廟口開店的唐老鴨滷味一賣就是30多年，後來在興南夜另開了一攤。唐老鴨滷味的食材都是經過了數十種漢方中藥材滷製而成，雞腸和脆腸口感一Q一脆，不同的口感層次越嚼越香，豆干和雞爪則是多汁路線，只能說每樣食材都滷得非常到位，不僅受到老顧客的歡迎，更讓許多新客人一試成主顧。

圖/IG@krislovewei 分享 facebook

地址│新北市中和區信義街54號

興南夜市─通化街二十年 招牌特製脆腸

興南夜市的人氣攤位之一，價格超佛心的通化街二十年招牌特製脆腸 ，除了招牌的脆腸外，還有各式的冷盤滷味，搭配店家特製的獨特醬汁，醬汁本身帶點辣，喜歡吃辣的話一定要嘗試看看老闆的特調醬料，不吃辣的朋友也不用擔心，因為口味偏鹹，所以原味就很夠味了，推薦給喜歡吃辣、重口味的朋友。

圖/IG@foodinlove520 分享 facebook

地址│新北市中和區信義街75-1號

招酒晚五IZAKAYA

招九晚五是一家居酒屋結合串燒，美式工業風混搭日式居酒屋的店內裝潢讓人印象深刻，海鮮XO醬公仔麵是必點的招牌菜，用料不手軟的豐富海鮮，搭配香辣的XO醬，一口吃下麵條，香氣在嘴裡散開，用清酒去蒸的新鮮蛤蜊也是幾乎每桌必點的一道餐，蛤蜊肉質飽滿甜美，跟50元硬幣一樣大，讓人忍不住一顆接著一顆，其他各式餐點也幾乎都不踩雷，和三五好友一人一杯沙瓦，享受這放鬆的夜晚再適合不過了。

圖/IG@oscarlife1222 分享 facebook

圖/IG@oscarlife1222 分享 facebook 圖/IG@oscarlife1222 分享 facebook

地址│新北市中和區仁愛街22號

營業時間│週二至週日 18:00-02:00 (週一公休)

#景安站

私藏不藏私 雜貨咖啡店

私藏不藏私是一家友善寵物咖啡店，門口擺放了一台偉士牌機車及腳踏車，鄉村風的料理搭配野餐露營風的用餐區，彷彿置身大草地上，店內充滿了明信片、手工皮件、食器等各式小物，猶如小小的文青雜貨店，大多都是老闆的創作及闆娘的收藏，而餐點除了早午餐之外也有日式木紋盒裝的便當類，超可愛的日系雜貨風咖啡廳，絕對是女孩們的愛。

圖/IG@angelahsu.tw 分享 facebook

圖/IG@___ilan 分享 facebook 圖/IG@___ilan 分享 facebook

地址│新北市中和區景安路167巷6號

營業時間│週二至週五 12:00-21:00、週六日 11:00-21:00

香司相思熱壓吐司

香司相思的用料扎實、內餡飽滿，鹹的甜的口味都有，除了季節限定的水果系列，新鮮草莓配上棉花糖及卡士達，甜甜的滋味超幸福；人氣超高的芋泥系列，餡料多到溢出來，還吃的到芋頭顆粒，是芋頭控必點的口味；德式香腸配上花椰菜及蜂蜜芥末醬，鹹甜鹹甜的不會太膩，整體來說CP值很高。

圖/IG@bearyangfan 分享 facebook

地址│新北市中和區景新街75號

營業時間│週一至週日 06:00-15:00 (週二公休)

豆司苑

招牌不受控起司肉蛋是豆司苑的必點招牌，六片土司一層一層堆起來，金黃色的起司瀑布從上面流下，難怪叫不受控起司肉蛋！吐司每層都塗滿了地瓜泥及花生醬，份量十足，夾著生菜和肉排一口咬下，不只口感豐富，內心也超滿足，起司控的你一定要點啊！

圖/IG@nora.chou 分享 facebook

圖/IG@ponponboxbox 分享 facebook

地址│新北市中和區南山路320巷3號

營業時間│週一至週五 06:00-14:30、週六日 06:00-15:00

#中和站

福氣屋

深藏在巷子內的日式料理，小小的店面卻絡繹不絕，毛毛蟲壽司是福氣屋的人氣招牌餐點，一大捲的炙燒鮭魚花壽司，撒上了綠色的海苔粉，配上白色美乃滋，炙燒過後金黃色的鮭魚薄片，豐富的內餡及淡淡的焦香味令人食指大動，外型看起來就像毛毛蟲一樣，無論大人小孩都愛。如果你跟我一樣是鮭魚控，還有一樣一定要點的就是炙燒鮭魚握壽司，鮮甜肥美的鮭魚夾帶著一點哇沙米，比例拿捏得剛剛好，味道不會太衝。

圖/IG@pinpin__79 分享 facebook 圖/IG@pinpin__79 分享 facebook

地址│新北市中和區連城路265弄3號

營業時間│週二至週日 11:30-14:30、16:30-21:00 (週一公休)

延伸閱讀>>師大夜市＝美食沙漠？ 師大人必吃的7樣美食推薦名單大公開

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」