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新北環狀線正式營運！「一個月免費搭」周邊必吃美食小吃快筆記

2020-01-31 14:15聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

新北環狀線第一階段今下午2點終於正式營運啦！行經14座車站、串聯新店、中和、板橋及新莊四大區的捷運路線，之前開放免費試乘後，即日起也開放一個月免費搭乘期，3/1起才會開始收費。趁著這段時間，先來一起探索周邊有什麼美食精選吧！

圖／@taieatway、Mr.Egg 韓風手做三明治授權
圖／@taieatway、Mr.Egg 韓風手做三明治授權
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|新店|：大坪林站

圖／Mr.Egg 韓風手做三明治提供
圖／Mr.Egg 韓風手做三明治提供
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新北環狀線唯一的地下站「大坪林站」有許多聚餐地點，韓式料理、麵食、日式應有皆有。而作為環狀線起點站，今天來為大家推薦近年新開的韓風早餐店「Mr.Egg 韓風手做三明治」。作為新店超夯打卡好去處，大家未來想要吃韓式吐司，不用搭飛機，搭環狀線就好囉！

Mr.Egg 韓風手做三明治

地址：新北市新店區北新路三段216號

營業時間：週一至週五 07:30-15:30 ；六日 08:00-15:30

|中和|

中和站有南山威力購物廣場，大家熟悉的大潤發、家樂福等都在裡面。而這站其實「有一家煎包」是排隊人潮再多都想吃到銅板美食！每顆新台幣10元，因為皮薄餡多，尤其剛起鍋時美味更是加倍，常讓人一吃就10顆以上。

圖／IG@taieatway授權
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有一家煎包

地址：新北市中和區廣福路112巷4號﻿

營業時間：15:00-22:30﻿

|板橋|

圖／IG@piggy_foodmap授權
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提到板橋，就不得不提位於南雅東路一帶的湳雅夜市，有人說沒去過就像沒來過板橋呢！夜市內像是蚵仔之家、小籠包、眼鏡仔豬血湯等都非常值得一試，裡面也有一家胖老闆高雄旗魚黑輪，包了水煮蛋的口感在地人都大推！加上7隻100元、1隻15元的價位絕對必吃啊！

圖／IG@piggy_foodmap授權
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湳雅夜市

地址：新北市板橋區南雅東路

營業時間：17:00-02:00

|新莊|：捷運幸福站

圖／取自IG@989alan
圖／取自IG@989alan
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這次環狀線最熱門也有趣的，莫過於和超夯偶像劇「下一站，幸福」串聯的捷運幸福站。而除了有這個亮點，這裡的美食也非常受歡迎，像是福壽街就有各式美食小吃，虱目魚、滷肉飯、刀削麵、鹽水雞等應有盡有，難怪有新莊人「宵夜一條街」的美稱。而且早上到凌晨12點都有東西吃，完全就是吃貨的天堂！

圖／IG@caubaicaumu授權
圖／IG@caubaicaumu授權
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而附近還有不得不知的新莊排隊美食「阿娥涼麵」！不只是夏天必備，冬天來份涼麵搭配味噌湯，也是網友推薦的好享受哦！

阿娥涼麵

地址：新北市新莊區幸福路57號

營業時間：06:00-14:30

圖／擷取自 open!3環6線進度公開專頁
圖／擷取自 open!3環6線進度公開專頁
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第一階段的新北環狀線即日起已經正式營運，只要持電子票證搭乘捷運，行經環狀線的新通車路段都免收費。

但要提醒民眾，若想換乘板南線的板橋站與新埔站，在沿線車站中的板橋站和新埔民生站時，需要如日本地鐵車站一樣「站外轉乘」，出站後步行一段距離才能換乘。而站外轉乘採20分鐘內合併里程計費，超過時間需要重新計費，尋覓美食的同時，要再多多注意啦~

新北環狀線

行經車站：新北產業園區、幸福、頭前庄、新埔民生、板橋、板新、中原、橋和、中和、景安、景平、秀朗橋、十四張、大坪林

圖／擷取自台北捷運公司官網
圖／擷取自台北捷運公司官網
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