豆漿當湯底！蛤蠣湯麵+炸蛋 台北文青麵食小店

【圖／文：行遍天下】

諧趣以台語「好面腔」發音取名，真實擁有多如山丘般、好賣相麵食料理的「好麵丘」，是由在北投經營牛肉麵館20多年老店的第二代青年所開設，秉持忠於原味、真材實料的創業精神，來發揚光大台式麵食文化理念，而在開業前，走訪無數餐廳試吃、取材、再發想，漸漸研發出能一個人獨享的各式經典傳統麵鍋類料理美食。

炸彈豆漿蛤蠣湯麵以濃郁的豆香調和蛤蠣清甜讓味蕾更升級。 分享 facebook

在道道都如同滿漢全席的新創麵食，都精選適合搭配口感湯頭的粗細手工麵條，當中最獨家招牌的「炸彈豆漿蛤蠣湯麵」，即是結合店主愛喝的豆漿，每天選用有機黃豆自製而成的豆漿，再與大骨高湯熬製而成湯底，配上最能吸附湯汁美味的生涼細麵，鮮美香甜交融出清爽甘醇口感，佐上一顆蛋酥炸蛋，擁有驚艷味蕾新感受。

半開放式廚房看得到也吃得到健康安心的麵食料理。 分享 facebook

酸辣開胃椒麻雞以20多種中藥材料醃製雞肉，再淋上獨家研發的酸甜醬，為台式好味。 分享 facebook

好麵丘新潮的空間讓人愉悅享食。 分享 facebook

在充滿工業風格，又混搭藝文花磚的設計空間裡，還能很有滋有味的享用以大骨湯頭搭配北海道干貝，鮮煮蛤蠣和絲瓜，再煨煮手工麵線入內的「頂級鮮甜生鮮干貝絲瓜煨麵線」，溫潤清順的好味，也是滿足人心的好口味，廣受女性朋友的喜愛。

澎湃的頂級鮮甜生鮮干貝絲瓜煨麵線，鮮甜清爽好滋味。 分享 facebook

還有相當解饞，能一人就吃到的「好麵丘麻辣私房湯麵」，以數十種中藥材和花椒、南部朝天椒，細火慢炒再燉煮好幾小時後，打好麻辣湯底的溫順風味，逐一放入火鍋食材和特製寬版刀削麵的豐盛度，非常夠味地大快人心。除此，還有饕客最愛東北酸菜白肉麵、飄香麻油松阪豬麵線、扮豬吃老虎炒麵、雲南酸菜豬五花炒麵，及傳統的延禧辣子白肉湯麵，和愛吃醋傻瓜乾麵、猛虎出閘辣拌麵等等眾多趣味命名的好吃麵食款，與酸辣開胃椒麻雞、限量酥脆麵線蝦等功夫小菜，應有盡有地擄獲人心，每天午晚餐時刻，就有不少一試成主顧的熟客，和慕名前來的新客，等待好好品味一番。





特色店家介紹

好麵丘

地址：台北市中山區錦州街419號

電話：02-2518-5729

網址：好麵丘

時間：11:00∼14:30、17:00∼21:00

價格：炸彈豆漿蛤蠣湯麵(生涼細麵)165元、頂級鮮甜生鮮干貝絲瓜煨麵線225元、好麵丘麻辣私房湯麵(寬版刀削麵)220元、東北酸菜白肉麵(生圓拉麵)185元、愛吃醋傻瓜乾麵75元、限量酥脆麵線蝦(3隻)150元





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