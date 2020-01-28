親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

寒流發威16縣市10度以下！氣象局首發最冷的橙色燈號

文創結合小吃麵食 大稻埕「非典型麵攤」

2020-01-28 11:34行遍天下

【圖／文：行遍天下】

由手工布設計品牌「儒家LU+」主理人盧津姬，與創意設計品牌「蘑菇MOGU」創辦人張嘉行、設計總監李美瑜兩夫妻，加上是「VVG好樣」生活品牌共同創辦人，也是「妙家庭廚房」食物研究設計主理人的謝妙芬，這4位自稱非常愛吃，常三不五時就喜歡聚在一起享受美食的好朋友，所一起開設的「津美妙」，有意思的取自其中3人名字各一字，組合而來的特別命名，和諧地自帶美味芳香的一間麵店。

小清新的津美妙店內外擁有文創藝術氣息和簡潔設計。
小清新的津美妙店內外擁有文創藝術氣息和簡潔設計。
分享

津美妙百年老屋中庭，常有不少人拿著飲料和小菜在這賞景邊品嚐。
津美妙百年老屋中庭，常有不少人拿著飲料和小菜在這賞景邊品嚐。
分享

在滿是古韻的大稻埕百年老屋裡，保有紅磚牆、老窗花的木造結構，簡單地以大面積潔白空間、白色陶瓷餐具和傳統筷籠，及自製設計的白色餐桌和厚實木凳椅，有著台式美學的營造出清新文青氣息。是做了十幾年文創的店主們，把主角留給台灣小吃麵食，用素雅的碗盤盛裝著單純好吃的食物，讓這股熟悉的好滋味增添精緻的美妙，也作為文化的傳承。

店內空間非常清新感覺。
店內空間非常清新感覺。
分享

噴香誘人的蔥油開陽麵，做工繁複地精心料理出簡單中不平凡的垂涎好味。
噴香誘人的蔥油開陽麵，做工繁複地精心料理出簡單中不平凡的垂涎好味。
分享

在開始設計菜單時，即是集結每個店主家裡的食譜，像是關鍵性讓大家決心要開麵店的蔥油開陽麵，即是謝妙芬家中的基本家常菜，蝦米佐蔥段、酒爆香快炒後，濃郁夠味的鹹香醬料，拌著細麵條，樸實地在口中洋溢著絕美口感；而出自盧津姬家中的榨菜肉末麵，特選鹽味恰到好處的清脆榨菜，和肥瘦比例適中的豬腿肉完美下鍋搭配後，風味雋永地令人食指大動。

獨家創造的酸奶花生糖粉潤餅，多層次的酸甜感，配上用特調比例，將黃檸檬原汁加上磨碎...
獨家創造的酸奶花生糖粉潤餅，多層次的酸甜感，配上用特調比例，將黃檸檬原汁加上磨碎的薑渣，濾後而成的長生不老薑檸水。
分享

松花皮蛋沙拉和老醋花生都是絕妙的料理配佐和下酒好菜。
松花皮蛋沙拉和老醋花生都是絕妙的料理配佐和下酒好菜。
分享

此味只應天上有的，還有層次多元的椒麻麵、炸醬麵、烏醋麵，都簡單滿足人的味蕾；而多樣化的人氣小菜，例如選用手工現炸的花生，拌浸山西老陳醋和洋蔥丁，微甜酸的爽口，配上任何麵食都很對味好吃。

獨特的創意料理，還有松花皮蛋沙拉、酸奶花生糖粉潤餅、長生不老薑檸水等等，都不思議地道道可口，讓人得以在津美妙，從早到晚找到自己享受美食的純粹方式。非典型麵攤，好潮！

　

特色店家介紹

津美妙

地址：台北市大同區迪化街一段202號

電話：02-2552-0669

網址：津美妙

時間：11:00∼19:00

價格：蔥油開陽麵80元、松花皮蛋沙拉70元、老醋花生70元、酸奶花生糖粉潤餅100元、長生不老薑檸水、榨菜肉末麵100元、椒麻麵90元、涼拌菜豆50元、芹菜干絲50元

　

更多新奇有趣影音《行遍天下旅遊頻道》

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沙拉老屋文青

延伸閱讀

籌備6年 朴子故事館過年提供懷舊歷史景點

兔兒爺、單向曆 文創年貨好夯

遠百A13開幕 力拚首年獲利

被譽為文創教科書！周鈺庭新書《文創地圖》簡體...

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團

相關新聞

萬華剝皮寮，謳歌三時代

2020-01-27 08:03

台北過年能去哪？2020走春看展去 超Q袖珍博物館、奇幻北美館捷運就能到

2020-01-26 10:00

必看～淡水天元宮三色櫻終於綻放了！警方啟動交通管制措施

2020-01-23 14:08

萬丈金光！除夕就到法鼓山敲鐘　首度用光雕投影彩繪鐘樓

2020-01-22 08:36

「馬大九」到台北永康街知高飯外送便當 大塊肉皮Q油光看了好餓

2020-01-21 19:26

台北101太狂！把「私人專機」搬進商場 還可包機體驗

2020-01-17 23:20

金黃花海「貓空魯冰花」盛開啦！ 一旁還有櫻花、落羽松相陪伴

2020-01-17 15:31

台北101又驚喜變身　找國際大師林明弘操刀，今晚起連續5天換上「傳統窗花」迎新春

2020-01-15 19:38

600萬人都搶看！感官體驗話題展覽「再見梵谷」台北展搶先曝光　一口氣看3千幅作品

2020-01-14 18:31

228三天連假怎麼玩？北區Top12 旅遊行程推薦

2020-01-14 12:01

生活美學／涼州游嚴行 老巷裡編織衣食夢

2020-01-12 23:51

新北追櫻景點美翻！坪林、三峽櫻花一月就滿開 賞櫻不用飛日本

2020-01-10 14:54

不可錯過雲屯霧集，隱藏陽明山山中博覽綠意的靜謐暖湯

2020-01-09 11:01

三重鴨鴨公園地景藝術視覺饗宴　立體綠雕、夜間光雕同步展出！

2020-01-02 15:27

超閒適！ 入住「九份」礦村民宿　貼近流金山城的人文美學

2019-12-29 09:03

10萬人衝遠百信義A13首日試營運！民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

型男用在地食材發想台灣味　「溫叨」展現愛歹丸料理

2019-12-23 10:05

3公尺高綠鴨鴨超Ｑ！三重「鴨鴨公園」一群鴨鴨家族現身　夜間光雕秀更浪漫

2019-12-22 22:54

台北超狂牛肉麵！ 「全台唯一」每碗都有牛大骨髓 每一口湯都喝到肉汁香甜

2019-12-22 12:27

亞洲首家瓶裝雞尾酒便利店複合無吧台酒吧，奇幻雙空間顛覆你對酒吧的想像！

2019-12-21 21:08

「肉中之王」刀工超狂超驚艷 板橋新開幕高CP值猴子燒肉

2019-12-21 00:27

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

竟用「龍蝦」做腸粉！玖尹「名媛風」港點　霸氣又可愛

2019-12-19 14:05

全台北最美巷子 北投耶誕巷、福興耶誕公園浪漫過節

2019-12-19 12:37

300款世界精釀啤酒任選！　透過舌尖金黃泡沫環遊世界 視覺味覺皆震撼

2019-12-18 21:02

台北101觀景台2020年「台灣人平日入場只要300元」　再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

網美必拍！淡水唯美老宅「日本警官宿舍」開放免費參觀

2019-12-18 14:44

前進新北歡樂耶誕城！　北台灣迎接耶誕節最驚豔 IG 熱拍打卡聖地

2019-12-16 21:02

免出國！絕美金黃銀杏森林在「台北大安區」　隨便拍出IG最強美照，必拍4角度曝光

2019-12-16 13:45

神奇療癒能量秘境！來去台灣農林熊空茶園「森呼吸」

2019-12-16 08:02

影／絕美蝶影光雕秀超酷！「板橋林家花園」點亮夜空，明年情人節前都看得到

2019-12-12 21:51

補補身子好過冬！ 台北冬天「食補大全」必吃店家推薦

2019-12-10 11:58

橘色涮涮屋只排第8！ 信義區「10大頂級餐飲」排名公佈，這輩子一定要吃一次

2019-12-09 11:58

超限定「新北賞花秘境」！來看波斯菊地毯，還有水梯田超好拍

2019-12-08 21:32

全台最強戶外飄雪聖誕村來襲！ 桃園華泰名品城帶你浪漫過聖誕

2019-12-06 09:02

Dior巨型夢幻聖誕樹 就在台北101耶誕夢工廠

2019-12-05 22:02

頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13　新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元

2019-12-03 13:38

走踏３處淡水新舊據點　完成一個人的小旅行！

2019-12-03 11:01

不撤了！信義威秀影城留原地續約10年　明年大改裝新增親子娛樂

2019-12-02 15:58
看更多

熱門文章

過年走春遠離人潮就這樣玩！北部春節旅遊景點推薦

2020-01-22 12:02

滿天都是柑仔糖！鹿港桂花巷夢幻「糖果燈籠海」來襲 新春繽紛打卡聖地快搶拍

2020-01-20 11:31

影／萬朵玫瑰花燈海、七彩水舞！「2020花在彰化」溪州公園登場，晚上拍更美

2020-01-22 07:56

春節何處去？新蘇花改公路通車後　串出9處東部鮮景點

2020-01-27 11:33

鼠年當道！2020犯太歲生肖整理、「安太歲廟宇」推薦

2020-01-20 10:01

宜蘭街頭出現「燈海天幕」！員山燈節主燈亮相，湧泉意象主燈超夢幻

2020-01-22 07:36

必看～淡水天元宮三色櫻終於綻放了！警方啟動交通管制措施

2020-01-23 14:08

在地人的大飯廳　基隆廟口夜市過年不打烊

2020-01-24 16:13

春節去哪玩？ 21個桃竹苗走春打卡好去處推薦

2020-01-22 11:26

台東變歐洲！鹿野二層坪水橋「波斯菊花海」綻放　網友狂讚：絕美仙境

2020-01-24 19:43

走春去看米奇、卡娜赫拉！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

台北過年能去哪？2020走春看展去 超Q袖珍博物館、奇幻北美館捷運就能到

2020-01-26 10:00

過年必拜！全台6大廟宇推薦 大年初一就來這踏青

2020-01-17 11:02

「馬大九」到台北永康街知高飯外送便當 大塊肉皮Q油光看了好餓

2020-01-21 19:26

台南新春這樣玩！2020白河關子嶺、東山 來趟湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 09:37

2020過年踏青景點懶人包！中部海陸空通吃

2020-01-17 10:02

必逛必看必吃必拍 金鼠年「台南行春6大玩法」懶人包大公開

2020-01-16 12:47

無敵月老夜景！台中最新地標「科湳愛琴橋」 越晚越美成IG熱門打卡點

2020-01-24 14:40

2020嘉義就要這樣玩！精選13個嘉義高人氣景點 加碼一日遊行程推薦

2020-01-16 10:01

2020年來一趟台南美食旅遊吧！景點＆美食行程攻略大公開

2020-01-03 14:27

不輸國外的絕美好風光！4大峨眉必玩必拍「神仙系」景點

2020-01-26 09:02

31公頃花田根本是歐洲！高雄杉林超大向日葵圖騰迷宮超好拍

2020-01-20 00:02

藏老公寓2樓！古藥櫃前吃牛肉麵配威士忌

2020-01-27 10:57

饕客首選！北屯高CP值”異國風”早午餐　平價大份量最划算

2020-01-20 15:26

收藏山裡氣味！嘉義「空氣圖書館」 以高山蔬菜入菜

2020-01-25 14:05

影／搶錢母！紫南宮除夕排隊逾1公里 第1名阿伯帶棉被睡3天

2020-01-24 18:49

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36

不可錯過雲屯霧集，隱藏陽明山山中博覽綠意的靜謐暖湯

2020-01-09 11:01

櫻花季快朝聖！ 全台灣賞櫻景點特輯

2020-01-23 11:58

高雄也能玩到雪！科工館現常溫雪景極地情境兒童樂園

2020-01-22 09:16

就是要吃到新鮮草莓才算數！5家2019冬季限定以台灣草莓入餡的「草莓季甜點」

2020-01-02 11:52

人氣依舊不滅！全台五大熱門「彩繪村」IG打卡景點超好拍～

2020-01-26 11:01

2020發財行大運！過年走春必打卡全台 最靈驗財神廟TOP8

2020-01-25 10:02

小孩放風，大人放鬆！全台北、中、南10大親子出遊好去處

2020-01-24 09:59

最美「紫爆」在埔里山城！錫葉藤提前盛開綻放美到過年

2020-01-20 00:05

逛燈節不怕餓！「2020台灣燈會在台中」精選8家周邊在地美食必嚐

2020-01-23 11:00

金黃花海「貓空魯冰花」盛開啦！ 一旁還有櫻花、落羽松相陪伴

2020-01-17 15:31

2020國道打卡新亮點！全台首座東部休息站「蘇澳服務區」 春節返鄉休息站景點再+1

2020-01-23 10:00

賞櫻、逛燈會、暢玩遊樂園！全台10處走春好去處

2020-01-25 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top