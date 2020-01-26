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台北過年能去哪？2020走春看展去 超Q袖珍博物館、奇幻北美館捷運就能到

2020-01-26 10:00聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

家就在台北不用返鄉，不知道可以去哪裡玩嗎？除了基本看電影、逛街，其實台北也有非常多景點適合消磨時間！今天推薦大家文青藝術路線，不用顧忌天氣和擔心交通，不只一家人可以玩得開心，即使一個人也能玩爆哦！

圖／IG@peiyu_1972授權
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#捷運圓山站：臺北市立美術館

「臺北美術獎」的12組作品於北美館地下2樓D、E、F展覽室展出，截至2/16都能...
「臺北美術獎」的12組作品於北美館地下2樓D、E、F展覽室展出，截至2/16都能觀賞。圖／IG@poju_ho授權
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位於臺北市圓山中山美術公園的「北美館」，時常舉辦藝術相關展覽和活動。其中作為藝壇新秀的平台之一的「臺北美術獎」，2019年通過評審審核的參賽作品在館內地下二樓展區即可看到。

過年來看展，不只可以好好渲染當代藝術氛圍，一系列作品就如視覺饗宴，非常好拍！現場也有投票活動，觀展者可以參與支持自己喜歡的藝術家！

圖／IG@poju_ho授權
圖／IG@poju_ho授權
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好康加碼！今年底為止，若憑國立臺灣博物館付費票根到這裡，就可有優待票價，而憑北美館付費門票票根，也可享臺博館半票入館優惠，兩個地方都想去的人別錯過啦。

#捷運松江南京站：袖珍博物館

讓人忍不住少女心爆發的迷你房子。圖／IG@kemotoxic授權
讓人忍不住少女心爆發的迷你房子。圖／IG@kemotoxic授權
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作為亞洲第一座收藏當代袖珍藝術品的主題博物館，展示著許多縮小比例的物品，絕對讓大家一到袖珍博物館，就被一系列迷你珍藏品萌翻！目前其中一個主題特展為「玩具的甘辛人生博物館」，匯集了來自60年代的美國迪士尼玩具等上百件古董玩具，超多可愛的小物，不論大人小孩都可以在這裡呆上一天呢！

圖／IG@carolsmemory授權
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圖／IG@carolsmemory授權
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#捷運忠孝新生站：華山1914文化創意產業園區

水豚君紀念特展截至4/5。圖／IG@adust0713授權
水豚君紀念特展截至4/5。圖／IG@adust0713授權
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華山1914作為文化創意產業園區，不時舉辦特展，有些需要購票、有些則是公開入場，大家可以自由選擇喜歡的展覽參觀。戶外也有許多免費空間或特色市集可以逛，是個適合消磨時間的好地方。

近期華山最新的寒假展覽，就有來自日本的療癒系卡通「水豚君」15周年特展，展期直到4/5，喜歡的朋友快去和卡哇伊的水豚君見面吧！

水豚君化身立體公仔，融化大家的心。圖／IG@adust0713授權
水豚君化身立體公仔，融化大家的心。圖／IG@adust0713授權
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有了這三大室內景點，新春連假即使在台北，也不用擔心沒地方去啦！

圖／IG@poju_ho授權
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臺北市立美術館

地址：台北市中山北路三段181號（捷運圓山站１號出口附近10分鐘）

電話：02-2595 7656

時間：週二至週日09:30-17:30；週六09:30-20:30（週一固定休館）

票價：全票（一般觀眾）30元、優待票15元、團體票7折

袖珍博物館

地址：台北市建國北路1段96號B1（捷運松江南京站4/5號出口附近8分鐘）

電話：02-2515 0583

時間：週二至週日10:00－17:00（週一固定休館，除小年夜、除夕休館，春節正常開放）

票價：成人票200元、優待票160元（13至18歲青少年）、兒童票120元（6至12歲或110公分以上兒童）

華山1914文化創意產業園區

地址：臺北市中正區八德路一段1號（捷運忠孝新生站1號出口附近分鐘）

電話：02-2358 1914

時間：10:00-18:00（戶外區域全天候開放；除夕休館）

水豚君展覽票價：單人票300元、優惠票260元、愛心票150元

水豚君紀念特展截至4/5。圖／IG@adust0713授權
水豚君紀念特展截至4/5。圖／IG@adust0713授權
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