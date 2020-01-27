藏老公寓2樓！古藥櫃前吃牛肉麵配威士忌

【圖／文：行遍天下】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隱身在高架橋旁的50年老公寓2樓的時寓，像是藏在時光中，在道地好滋味品嚐的食慾下，會不知不覺從舌尖到心上，流連在溫暖如家的寓所。

中藥材老櫃展示的是各式洋酒及精釀啤酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

一進門就會看到櫃檯後方題有燕茸蔘字樣的中藥材老櫃，在留有藥名的陳舊標籤木架上，東西風情融合地堆放著滿滿白瓷瑕玉藥缽，和琳瑯滿目的洋酒及台灣精釀啤酒，讓人浸在時寓裡的新舊交錯時空，一品濃情蜜意的在地美食。

日治時代老鐘是老闆到東京逛古物店時，日本老闆為感謝台灣人在311地的幫忙，堅持要送的禮物。 分享 facebook

日治時代老鐘是老闆到東京逛古物店時，日本老闆為感謝台灣人在311地的幫忙，堅持要送的禮物。 分享 facebook

試圖找回人和人之間相聚溫度的時寓，只要消費超過百元的品項，就會代客捐出10元給偏鄉弱勢團體，並在店休時親自前往該地義煮。 分享 facebook

為了推廣台灣美好事物，讓更多人認識台灣有許多好的食材、好的料理、好的酒釀，Joel和張佩華夫婦兩人在3年多前轉職後，接手了朋友的起家厝，保留原本屋內的木質餐桌和椅子、窗花、花玻璃等等，並在台灣各地搜羅而來各式具年代的古鐘、老傢俱、復古碗盤、玻璃杯及中藥櫃，佈置店內每一角落都愈益親切的古色古香，如同到朋友家中坐客的舒適感，並以Joel小時候在家最熟悉媽媽的牛肉麵拿手料理，招牌上桌。

來金清燉牛肉麵傳承媽媽手藝，費工的熬煮湯頭和熟成牛肉，滿滿家的好滋味。 分享 facebook

香麻牛肉麵夠勁的麻香感，還有滷豆腐、豆皮等豐富配料。 分享 facebook

這道特別用媽媽名字取名的「來金清燉牛肉麵」，承襲著媽媽的手藝配方，選用在地小農的高麗菜、洋蔥、玉米、蘋果等蔬果，再加入牛骨、牛腩與舅公家傳三代的10餘種中藥材，一起熬煮成清燉湯頭，帶著濃郁香甜的湯品基底，滋補地再放進獨家研發熟成處理過的紐澳天然放牧草飼履歷牛肉，再加入傳承四的台南手工日曬古早麵，一碗滿是愛心的家傳經典牛肉麵，經過約36小時製作才費心完成，且還發展出香麻和番茄等口味，都吃得盡高營養價值的美饌好食。

有7種小菜的時寓滷味拼盤，各有不同風味的令人上癮。 分享 facebook

而依食令的不同，更會不定期推出隱藏版菜單；家常小菜亦具多元自家製風味，像是用中藥分別燉煮而成的7樣滷味拼盤，豆干、牛肚、海帶、杏鮑菇、滷蛋等等無一不滷到入味，也同樣大受饕客喜愛。注入十足動人老情調的時寓，更精選林口蔘藥行、彰化農民手種穀物和鹿港百年茶行的特調漢方茶飲於生活中，及特選台灣食材釀製的各式輕飲和果實地酒，與菜單上長長一串威士忌酒品，如時髦的餐酒館，在傳統牛肉麵店裡，享用到最台式動人的菜酒美味，實踐對台灣好物的美妙交流。





特色店家介紹

時寓

地址：台北市中山區建國北路一段68號2樓

電話：02-2506-9209

網址：時寓。

時間：12:00∼14:30、18:00∼22:00(週一、週二及每月第二個週日公休，週末至21:00)

價格：來金清燉牛肉麵220元、香麻牛肉麵250元、番茄牛肉麵250元、時寓滷味拼盤(紐澳草飼牛、非基改豆品等)280元

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