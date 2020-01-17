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金黃花海「貓空魯冰花」盛開啦！ 一旁還有櫻花、落羽松相陪伴

2020-01-17 15:31ShareLife分享生活

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貓空可不是只有纜車，擁有豐富茶文化的貓空地區搭個捷運即可抵達，漫步上山還有美不勝收的茶園景觀，可以沿著樟樹步道或三玄宮步道繼續健行，更可以挑間喜愛的地方、咖啡廳等，度過山巒繚繞的美好時光。

圖 /IG@s_huang2020
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貓空樟樹步道是屬於平緩型的1.2公里步道，不論老人小孩都能輕鬆愜意的散步，沿路舖有平整的路面可供行走，充滿著農村特色，看的到花海圍繞涼亭、古早味腳踏車、牛車、水池等等布景。其中最吸引人的當然還是「期間限定」滿滿的的魯冰花囉！

圖 /IG@jennifer_tsai_kapsch
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魯冰花是羽扇豆屬的豆科植物，源自日本，早期用來作農間的綠肥作物，之後因花序長而經過改良後有多種繽紛的顏色，作為觀賞性植物相當受人喜愛。不論是滿山遍野的金黃花海魯冰花或是水土保持茶園的生態池，抑或想搭搭貓空纜車由上空將美景盡收眼簾，相信貓空樟樹步道匯市大家休息放鬆的好去處，趁著年假天氣舒服出門走走吧，享受一下恬靜氣氛遠離都市塵囂轉換心情。

圖 /IG@jennifer_tsai_kapsch
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台北文山區-貓空樟樹步道旁「魯冰花海」

交通資訊：建議搭乘貓空纜車至貓空站，或搭乘小10、棕15公車至貓空纜車站，再步行約150公尺，即可到達樟樹步道。或從貓空水土保持茶園步行約33分鐘（約3公里）可達。


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步道纜車花海

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