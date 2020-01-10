新北追櫻景點美翻！坪林、三峽櫻花一月就滿開 賞櫻不用飛日本

什麼？在台灣一月就能賞櫻？今年新北山區遍佈象征春天的粉色雪花啦！現在在三峽熊空地區及坪林大林，已經能看到提早綻放的櫻花，近日呈滿開狀態，絕對是假日休閒好去處。

圖／取自 三峽大熊櫻花林FB粉絲團 分享 facebook

「大熊櫻花林」是三峽著名的賞櫻景點，園區內有超過2500棵不同品種的櫻花，近日「三色寒櫻」花況達到頂峰，可以看到共600棵河津櫻、荷金櫻、和信櫻盛開的美姿，一同沉浸在粉嫩的世界裡。但想到三峽賞櫻的花控們，以騎車丶開車為主較為方便，搭乘公車則需要步行上山至少1小時路程。

熊空櫻花林今年更名為大熊櫻花林。圖、影片／ 廖學雄授權 分享 facebook

而位於新北市坪林區大林里的「山櫻花王」，已連續多年成功搶下坪林的開花頭香。受暖冬影響，今年更是比以往更早開花，目前山區櫻花幾乎全面綻放。據了解，只要沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路，往山頭眺望，便能欣賞到本土櫻花。而每逢秋冬之際，前往坪林的遊客，還可欣賞滿山的金黃色芒草及沿途的茶花，目前金瓜寮溪自行車道茶花也已盛開，大家能夠一次蒐集坪林美景！

提醒迫不及待想衝這波療愈系美景的遊客，壯觀景色太多，手機有可能會拍到沒電,所以記得做好萬全準備再出發啦！

坪林區大林里的山櫻花王比往年提早盛開。圖／擷取自 新北市坪林區公所 分享 facebook

三峽大熊櫻花林

地址：三峽區竹崙路228號旁（建議導航至熊空櫻花林）

開放時間：07:00-18:00

入園費用：酌收櫻花養護費用100元（幼稚園以下免費）

圖／取自 三峽大熊櫻花林FB粉絲團 分享 facebook

圖／取自 三峽大熊櫻花林FB粉絲團 分享 facebook

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