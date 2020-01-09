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不可錯過雲屯霧集，隱藏陽明山山中博覽綠意的靜謐暖湯

2020-01-09 11:01Taipei Walker

獨具創意的建築體，能透過玻璃窗引入山色美景，浸浴在溫泉裡，眼看大自然水碧山青、霧氣集散，塵囂一掃而空。泡湯完後還能沿途走走逛逛享受山林好風光。

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★陽明山出霧溫泉

位於金山北側的陽明山國家公園境內，這一帶晨昏經常霧氣繚繞，故而取名「出霧」。飯店順河谷地勢而建，為融入大自然山水間，建材多選用檜木、鐵刀木和石材，設計師並以 63 度斜角倒 T 型建築做為接待大廳，特殊造型在藍天綠意映照下，任何角度拍都好看。此地溫泉源自焿子坪，泉質為富含多種微量礦物質的弱鹼性硫磺泉，每間客房均配置獨立湯池，山色美景可透過大面玻璃窗映入眼簾，部分客房設有半露天浴池，一邊嬉水一邊能與大自然對話，既放鬆情緒也養身淨心。浴畢後還可至頂樓的「出霧書房」品嚐美膳，它是書屋亦為餐廳，一整片的木架書牆頗為壯觀，主廚以當季在地食材變化出多款特色餐饌，擺盤精緻且十足入味，是泡湯暖身後，加碼暖胃暖心的最佳選擇。

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【店家資訊】

地址：新北市金山區山城路82-3號

電話：（02）2408-0666


★擎天崗

陽明山上的知名景點，關閉一年改善圍欄 設施後終於再度開放，沿著無障礙設施，可輕鬆抵達步道。擎天崗最大特點即為地勢平坦的大面積地毯草原與矮灌叢，廣大的草原上無任何大樹或建築物遮蔽，又名太陽谷，適合於晴朗天氣到此踏青賞景，而在草原上最著名的放牧牛隻，也透過阻隔的安全護欄，輪流放牧讓牛隻吃草，打造「人牛分離」新管制。

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【景點資訊】

地址：台北市士林區菁山路101巷246號


★小隱潭瀑布

隱身於湖山路一段彎路旁的小隱潭瀑布，是一處極容易親近的大自然美景，由小拱門進入，僅需短短路程便能欣賞到最天然的絕美瀑布景象。而因溫泉水質匯聚至溪流後，呈現出些微乳白色的水質，也是小隱潭瀑布的鮮明特色，並成為IG上的熱門打卡點。除了瀑布溪流周邊林相也很豐富，光是蕨類就多達數十種，賞景之餘順便一窺大自然的奧秘。

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【景點資訊】

地址：台北市北投區湖山路一段


★URS27M郊山友台

原為自來水廠老舊宿舍群，在成為政府活化再生計畫之URS基地後，由衍序規劃設計顧問公司進駐，希望成為一處人與大自然互動交流的平台，也是唯一一座在山裡的都市再生基地。空間融入美學工藝、食農文化、以自然環境感知等議題的展覽及課程活動，於一年多前開幕的郊山食間，提供茶飲、甜點，綠意環繞的空間希望打造出一座郊山中家的氛圍。

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【店家資訊】

地址：台北市士林區凱旋路27號

電話：（02）2861-8178


★CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林

cama café歷時2年籌備，改建自昭和時期的歷史建築，並引進義大利頂級精品咖啡沖煮系統，於陽明山上打造咖啡秘境。以森林為概念，五感體驗為核心，推出10款頂級精品咖啡，讓旅人在咖啡香氣中來趟品味之旅。而首度跨足餐飲業，獨家研發經典早午餐、下午茶、排餐、戶外庭園野餐籃等餐食；每日限量 手做司康，是搭配精品咖啡首選。

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【店家資訊】

地址：台北市士林區格致路70號

電話：（02）2861-1218


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Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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