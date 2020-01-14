228三天連假怎麼玩？北區Top12 旅遊行程推薦

編輯：Joanne@ReadyGo、Alice@ReadyGo

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過年連假結束後每天上班上課都覺得好痛苦嗎？別擔心，228連假馬上就要到了，這次的228連假共有3天假期，足夠你來趟三天兩夜的春天小旅行，今天先帶著大家瞧瞧北部地區包括新北、台北、桃園及新竹地區好拍又好玩的景點，除了以下景點推薦之外，也很建議大家趁著春暖花開的季節，到各地欣賞燦爛花季！

＃大台北景點推薦

新山夢湖步道

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綠樹環繞於Tiffany色的夢湖，美麗如翡翠般的湖面呈現一片幽靜空靈的氛圍，晴朗無雲時陽光照耀更顯夢幻，來到新山夢湖單純欣賞湖畔風光也許會不夠過癮，不妨再沿著湖邊的登山步道揮灑一下汗水，步道全程不超過2公里，來回路程大約40~60分鐘，不過由於路途中部分路段較為陡峭，需特別小心攀爬，站上終點新山山頂的巨石能夠遠眺基隆嶼和台北101，寬廣視野壯氣凌雲，因此有人稱夢湖若是婉約脫俗如美人，那麼新山便是氣吞山河的英雄。

神秘海岸

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神秘海岸雖然早已稱不上神秘，但它的壯麗海景卻仍然相當迷人，心情好的時候、煩悶的時候、想看海的時候，神秘海岸的絕佳景緻都同樣讓你留戀忘返。尤其穿越一線天洞穴後，汪洋大海映入眼簾的那刻，讓人感覺特別心曠神怡。

烏來內洞風景區

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春日遊烏來可以發現路邊不時出現幾株粉嫩櫻花，而大家來到烏來旅遊時也可以走訪去年重新開園的內洞風景區，漫步在觀瀑登山步道裡，欣賞豐富的瀑布群於山林中一瀉而下，周遭動植物生態多樣趣味。推薦大家可以照著以下遊程來趟烏來一日遊：

烏來老街(建議停留1 小時)-烏來泰雅民族博物館(建議停留30 分鐘)-烏來觀光台車(建議停留30 分鐘)-烏來瀑布遊客中心(建議停留30 分鐘)-烏來瀑布(建議停留30 分鐘)-內洞森林遊樂區(建議停留1 小時)-烏來溫泉(建議停留1 小時)

雲仙樂園

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雲仙樂園同樣位在台北的後花園烏來區，必須搭乘台車或是纜車前往，它和其他以雲霄飛車等玩樂設施為主的遊樂園非常不一樣，雲仙樂園更像是一處森林遊樂園，其中以泰雅族原住民及生態資源為主軸， 林木青翠、鳥語花香的環境給人如同桃花源的恬靜，雲仙樂園裡可以體驗射箭、漆彈、划船等休閒活動，也提供不少道地的美食料理如山豬肉、竹筒飯等，推薦大家可以安排一天的遊程在雲仙樂園體會山中的清幽。

地址：烏來區瀑布路1-1號

電話：02 2661 6510

網址：雲仙樂園官網

濛濛谷

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夢幻湖景再一發！濛濛谷可以算是新店附近的私房景點之一，廣大的湖面波光粼粼，感覺特別放鬆舒服，不過其實這裡的停留時間不需太久，建議大家可以將新店附近其他私房景點也一起納入行程，例如銀河洞、青立方等。

嵩山社區百年梯田

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依傍山勢蜿蜒的梯田有著先人的智慧，渠道和田埂交錯編織出幾何形狀的大自然美景，嵩山社區梯田是全台唯一的石砌梯田，至今超過百年的歷史不得不令人驚嘆，一年四季造訪這裡都能窺見不一樣的風景，如每年六月時將有大波斯菊盛開，而民眾參觀梯田時也可以和當地社區發展協會預約導覽，還有機會品嚐美味的在地家常料理

地址：新北市石門區山溪里6-5號

空軍三重一村

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空軍三重一村是新北市眷村類文化資產的首例，總面積範圍大約一公頃多，政府在老眷村人去樓空以後將它保存並修建，注入藝文和現代裝置藝術的新生命，期望能讓民眾共同保存眷村文化、教育推廣，也位民眾打造一處假日休閒娛樂的好所在。

＃桃竹景點

GOGOBOX餐車誌 IN樂灣基地

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桃園大溪一直是個熱門的旅遊景點，大溪不但有老街、百吉隧道、大溪老茶廠和富田花園農場等景點，現在也要推薦一處好拍又好吃的美式餐車基地，繽紛可愛的餐車前身其實是部消防車，擺置在綠色草皮上顯得特別有活力，GOGOBOX快餐車餐點以輕食、飲品為主，座位分為室內和室外，在草皮上有數個遮陽傘搭建的用餐區，在戶外用餐有種野餐的愜意悠閒，吸引不少人經過時駐足，不但環境舒適食物也很美味喔。

地址: 桃園市大溪區復興路二段138號

電話: 0915-281828 / 0800-001-868

營業時間：09:00-18:00(周一周二公休)

PRIMO SOLE 陽果西餐廳

位於桃園蘆竹的「PRIMO SOLE 陽果西餐廳」，是在地人推薦的私房早午餐選擇。低調隱蔽的外觀正如店的風格，沉穩雍容、不過度彰顯，所有的美食皆是精心手作，顯現店家的用心。沉穩內斂的外觀，室內採的是明亮的自然光設計，典雅的室內裝潢、藝術布景、挑高的設計營造出愜意自在的氛圍，讓來這裡的旅客都有像家的舒適感。

(圖片來源：PRIMO SOLE 陽果粉絲專頁) 分享 facebook

陽果是一家烘培與烹調異國家常菜的餐廳，老闆娘過去因工作關係接觸到世界各地特色美食，退休後為了將這些美食記憶化為實體店面，因此成立了這間「PRIMO SOLE 陽果」。取自義大利文「il PRIMO SOLE e mio」，每個人都各自擁有第一道曙光，這是一種小確幸的幸福感，也是老闆娘想藉由手作的料理傳遞給大家的小確幸。

(圖片來源：PRIMO SOLE 陽果粉絲專頁) 分享 facebook

馬武督探索森林

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說到馬武督探索森林大家或許還有些陌生，不過其實這裡就是偶像劇「綠光森林」取景之處，這座充滿靈氣的森林園區也因此聲名大噪，園區內高聳入天的大片林木與劇中出現的木造綠光小學都人深深著迷的原因，連假期間避開市區人潮來到森林裡散步，絕對能讓你好好舒緩身心、解放壓力。

新竹眷村博物館

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新竹眷村博物館是全臺灣第一間以眷村為主題的博物館，詳細的紀錄的前人們眷村生活的痕跡。博物館的外圍有著一整面夢幻系的彩繪牆，室內室外也都各種裝置藝術供遊客拍照，不只好拍、好玩，還能細細體會不同時空背景的歷史。更重要的是，新竹眷村博物館距離新竹火車站僅10分鐘不到的車程，不論是情侶、朋友，或是親子出遊都是一個很好的選擇。

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司馬庫斯

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司馬庫斯隱身於新竹縣尖石鄉玉峰村，海拔高度約1500公尺，擁有巨木群、瀑布、生態公園等等豐富的自然資源。久居於此的司馬庫斯部落，更是世世代代守護這一片土地的人們，他們在泰雅族祖先遷移至此後，建立聚落、學習與土地共存，早期因為沒有電力供應而遺世獨立，至今保存許多傳統文化，因此有「黑色部落」、「上帝的部落」的別稱。

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