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三重鴨鴨公園地景藝術視覺饗宴　立體綠雕、夜間光雕同步展出！

2020-01-02 15:27ShareLife分享生活

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一年一度的冬季鴨鴨公園盛裝派對已熱烈展開，本次鴨鴨公園地景藝術展將運用綠雕方式，以上萬株的花草種植於3米高的鋼構骨架，建構出立體版的鴨鴨家族，突破植物只能種在地面上的印象，展現鴨鴨可愛、逗趣的另一面，讓民眾可以在公園當中觀賞及合照，對於不方便行走的民眾與樂齡族群，多一些便利性與視覺的幸福饗宴。

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另外還有彩鴨飛翔的裝置藝術點綴天空，而夜間則以光雕展現愛鴨的浪漫情節，光雕以碎燈為元素，光源作為彩繪筆的概念，繪出趣味的童話勞作，仔細觀察就會發現兩隻情侶鴨鴨眨眼互動，展現心動的噗通噗通感。

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活動從12月20日至明年1月31日展覽 ，並於每周六日(12月21、22、28、29及109年1月4、5、11、12日)下午1點至5點有鴨鴨遊園趣活動，可至領取處領取鴨鴨任務卡，完成任務就可獲得摸彩券1張，每週抽50名幸運兒，隨機贈送折疊保冰凳、折疊野餐籃、折疊燒水壺。另於聖誕節及過年期間也有驚喜彩蛋，歡迎大家來遊玩踏青拍美照。

新北三重鴨鴨公園

展覽時間：2019/12/20~2020/01/31

地址：新北市三重區環河南路299號


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公園展覽裝置藝術

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