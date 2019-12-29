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超閒適！ 入住「九份」礦村民宿　貼近流金山城的人文美學

2019-12-29 09:03Taipei Walker

日治時代開鑿的五番坑，退役後成了小公園，此地視野開闊，是欣賞深澳岬角、基隆嶼的好地方。坑道口上方的「山經」，因勢坐擁百萬海景，由於偏離商圈顯得特別靜謐，「這樣的閒適氛圍，才是九份應有的日常。」

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★山經

曾開過民宿的鄧玉華在地深耕多年，如今單純負責管理。我們的經營者是個年輕團隊厝味旅宿，對民宿有許多想法，除了植入創意構思，還結合在地人文，這 點我非常認同。民宿本身是棟老宅，建築因應山勢而築，因為臨路的大門位於 3 樓，所以屋裡的樓梯並非往上爬，而是向下走。早在採礦時代老宅就已存在，當時隸屬礦場，從五番坑挖出的礦石會先送到這兒進行分選，再運往煉金廠提煉黃金。礦山停採後，老宅成了礦工的棲身之所，由於當年一層就是一戶，故而每層都有獨立出入口，每層的大門、使用的磚材等，我們都予以保留，讓房子自己說故事。

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【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區基山街204號

電話：0971-399-968

CHECK IN 15：30～18：00／CHECK OUT 11：00


★CHLIV Jiufen

由2016東京世界拉花公開賽冠軍所創立的品牌，選在山城中以高質感咖啡香 氣與完美拉花，讓旅人有了到九份的新理由。推門而入，極具設計感的空間中，僅設立2張立桌，主要以外帶杯為主。點上一杯咖啡後，還能近距離欣賞創辦人Chris宛如藝術般的拉花技巧，流暢的速度中帶有輕巧的線條美感，品味時可感綿密奶泡與拉花完美融合的最佳狀態。

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【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區基山里輕便路59-1號

電話：（02）2406-2308


★報時山步道

全長不到200公尺、可輕鬆攀爬的報時山步道，於2018年底整建完成、重新 開放，途中行經的朝日亭是欣賞日出的好據點，接著只需幾分鐘的時間，無敵海景便躍於眼前。隨後沿著階梯、伴著滿山綠意來到觀景台，眼前一望無際的湛藍海景使人沉醉，360度觀景台更可一次觀賞陰陽海與周邊基隆山、無耳茶壺山與十三層遺址等特色景觀。

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【景點資訊】

地址：新北市瑞芳區祈堂路


★山城食堂

由幾個藝術工作者意念延伸的山城美館，讓遊賞金瓜石、水湳洞不應只是走馬看花的景點觀光，而是一股生活的體驗和人文的分享，並將此理念延伸至味蕾的感受上，於山城美館旁打造山城食堂。在餐點中融入當地文化，以飯糰、飲品、饅頭等蔬食小點為主，並能在戶外空間一探十三層遺址、陰陽海，體驗水湳洞的新面貌。

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【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區洞頂路155之8號

電話：（02）2496-1588


★水湳洞漁港

台2線濱海公路旁，一處僅提供中、小型漁船停泊，人煙稀少的寧靜小漁港，於此靜謐佇立了超過 60年。一旁醒目的白色燈塔優雅矗立著，搭配與陰陽海相鄰所隔出的雙色海面，以及透過堤防看見的 基隆嶼景致，或許就是這般遺世氛圍，吸引不少影劇、廣告前來取景，也因為前陣子的當紅台劇《我們與惡的距離》一幕經典場景，再度引起熱烈討論。

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【景點資訊】

地址：新北市瑞芳區明里路90-1號（台2線約81公里處）


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基隆民宿步道

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Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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