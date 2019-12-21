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「肉中之王」刀工超狂超驚艷 板橋新開幕高CP值猴子燒肉

2019-12-21 00:27udn走跳美食

文／華少甫　圖／華文圖影工作室

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

板橋區又開一間新的燒肉店！位於民族路上的猴子燒肉，前身是在該區頗負盛名的「鐵牛原味炭烤牛排」，老闆近來整合品牌，重新規劃出不同的菜色，部分沿用原本的菜單，如店裡有一款「猴子三寶」，便是從前身的「鐵牛大三寶」延伸而來，加上新推出、刀工超狂的「肉中之王」，剛端上桌時，就讓我看得目瞪口呆。

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猴子燒肉的座位數，沿用以前牛排館的設計，可分成2人座、4人座、6人座、8人座，合計約50個座位左右，有提供包場服務，包場可抵消費，詳情可去電詢問包場相關事宜。

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一家燒肉店除了食材跟價格的考量，設備同樣可以看出這家店的用心程度，店裡的所有燒肉設備，包括鑄鐵板、伸縮排煙管等，全是從大阪引進。

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先說說這款鑄鐵板，它的保溫效果跟導熱效果，都比坊間燒肉店的不鏽鋼烤網，來的更佳更易導熟。

吃完燒肉總是怕一身油煙味惹人厭嗎？店裡每桌都裝設獨自的上吸式伸縮排煙管，可以良好起到吸油煙的效果，搭配店面的工業風，整體設計的質感可以說是相輔相成。

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以前這間店的老闆曾對我力推，他們之所以使用炭火來烤牛排，一來是因為師傅的烤肉技術難被複製，而來則是烤肉的木炭有著煙薰香氣，能起到增添風味的效果。

也因此，我個人對於他們為何決定取消炭火烤肉的配置，改用桌上型瓦斯來烤肉一事感到好奇，一問之下，老闆跟我解釋：「因為炭火對地球的負擔比較重，不斷影響地球的空氣品質，而且現代人其實也慢慢對桌上型瓦斯燒肉的接受度有所提高，我們才決定與時俱進，讓大家食用起來更方便美味。」

如果你是在冬天的時候，來到猴子燒肉，一座上桌，店員就會先送上一壺在用餐時間內可無限續加、一瓶熱呼呼的雞湯，讓你在大快朵頤之前，能先暖暖胃。

肉中之王　　450元／750元　（Prime無骨牛／鹿兒島A5宮崎牛）

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先來說這款讓我傻眼的「肉中之王」！什麼是肉中之王呢？也就是燒肉大家最常吃的「牛肉」，它剛被上桌時，我原本以為是一整塊的牛排，直到放上烤盤時，我才被店裡師傅的刀工給驚艷到。

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這款肉品共有兩種等級，切法相同但價錢不同，一個是Prime無骨牛，另一個則是鹿兒島A5宮崎牛，無骨牛小排選用一頭牛只有一對、牛肋骨附近的特選胸腹肉，口感有著豐郁的牛肉鮮甜味，含有豐富的油脂；鹿兒島A5宮崎牛則有更加美麗的大理石紋油花，入口即化般地融化在嘴間，油脂更為鮮甜。

水果壺牛肋　190元

超吸睛的一款肉品！選用肋骨跟肋骨之間縫隙的肉，口感軟嫩且帶有豐富的油脂，肉塊切下來的形狀有點像木屐，故有「木屐五花」的說法；店家會把肉塊放進用蘋果烤肉醬、蘋果、洋蔥、檸檬等蔬果醃漬的醬料中，肉塊因此帶有淡淡的水果香，且由於牛肋口感Q彈，經咀嚼後，肉汁更會源源不斷地爆出，有種越嚼越香的感覺。

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猴子三寶　299元

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原本的鐵牛牛排最出名的餐點就是「鐵牛大三寶」，主打一款排餐可以一次吃到牛豬雞三種不同的肉品。這款「猴子三寶」依樣畫葫蘆，讓客人點一份餐點就可以一次吃到牛豬雞等三種不同的肉片。

牛肉的部位是Choice嫩肩部位，非常大塊，可以享受大口吃肉的快感，且肉中間帶有一條細細的筋，建議烤七分熟，較不會過於乾柴；豬肉選自台灣溫體豬的豬五花部位，肥瘦採五五的黃金比例，咬起來軟嫩度剛剛好；雞肉則是台東放山雞腿肉，可以完整吃到Q彈飽滿的肉汁，超級過癮。

牛盛合　399元

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適合兩人分食的肉盤，裡面有牛五花、牛肋、牛舌、橫膈膜跟板腱等五種肉品，如果來到猴子燒肉，卻不知道該點什麼，也不想吃單點的大份量肉盤，不妨試試這盤一次可以吃到五種口味的牛盛合吧！

月見聰明飯　70元

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米飯選用花東台梗九號米，米香Q彈且粒粒分明，出餐前店員會在飯上鋪滿大量的飯島香鬆，並於最上層鋪疊滿滿的鹽蔥，客人可以用10元加購價加點溫泉蛋，光是想像蛋液流出的邪惡畫面，就讓人食指大動呢！

墨魚香腸　180元

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店裡的隱藏板料理，每天限量販售，一份會有2條香腸，上桌時會切成12塊，讓客人去炙烤，食材嚴選澎湖墨魚，使用豬絞肉、墨魚汁、墨魚角等，採黃金比例調合後，再以鹽巴調味，最後灌入豬腸衣，可以完整吃到鮮甜海味。

猴子一夜干　290元

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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這道菜我沒拍到照，只好補一張師傅的帥照來蒙混過去XD，作法仿效源自於日本北海道的「一夜干」特殊漁獲保存方式，先將新鮮的漁獲洗淨，去除內臟後再以鹽水浸泡，在冷風中進行風乾，經過一夜吹曝後，魚肉會變得更為紮實，較不會產生魚腥味。

口感方面，魚體脂肪經過鹽水浸泡與風乾處理後，魚肉吃起來不但不油膩，還增添一股鹹香味。烤得金黃微焦的魚肉，本身就香味四溢，將檸檬片擠幾滴在魚皮上，用筷子夾著魚肉沾著胡椒鹽吃，配上一杯冰啤酒，可說是上班族下班後的一大享受。

猴子燒肉-Monkey Yakiniku

電話：02 8951 8070

地址：新北市板橋區民族路87號

營業時間：週一～週四17:30~0:00，最後進場22:30 │ 週六、週日17:00~0:00，最後進場22:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：華少的吃貨地圖　 FB：華少甫

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