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型男用在地食材發想台灣味　「溫叨」展現愛歹丸料理

2019-12-23 10:05行遍天下

【圖／文：行遍天下】

從餐點到空間體現「溫叨」概念。
從餐點到空間體現「溫叨」概念。
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身為台灣人總有一顆「愛歹丸」的心，而以下的他們則是把這份心意體現在一道道溫暖的料理上。「吃遍了世界還是最愛台灣味！」品牌行銷經理Ryan和店長Eddie相視而笑，不約而同說道。在餐廳「溫叨 Cafe & Dining」草創時期負責擔任產品行銷設計的Ryan原先在Apple亞洲區擔任產品顧問，熱愛歌唱的Eddie更曾於「超級星光大道」、「超級偶像」等歌唱節目出演參賽。

Ryan及Eddie覺得吃遍了世界還是最愛台灣味。
Ryan及Eddie覺得吃遍了世界還是最愛台灣味。
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座落於松菸誠品2樓的「溫叨 Cafe & Dining」，有著木質的溫潤，配上向著松菸廣場的落地窗，從門邊居家選物的「好生活」區、中央寬敞用餐的「好食」區、後頭沙發享受微醺的「好感」區及以在地食材發想的台灣味，從餐點到空間完整體現了「溫叨」的新概念，取台語諧音，意即「我家」。

木質的溫潤搭配上向著松菸的落地窗，非常適合坐上一下午。
木質的溫潤搭配上向著松菸的落地窗，非常適合坐上一下午。
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「核桃松子蜜煙肉」以蘋果、柳丁等新鮮蔬果燉煮2小時的三層肉，鹹香中帶著酸甜，搭配隨季節更換的小菜與台梗九號米的Q彈，肥瘦相間卻不膩口的入口即化，天冷的聖誕月裡不時還能遇見主廚貼心的薑汁地瓜甜湯。

用新鮮蔬果熬煮2小時的三層肉，入口即化還不膩口。
用新鮮蔬果熬煮2小時的三層肉，入口即化還不膩口。
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另外還有燒酒搖上蜜柑，添上一點金桔與橙片，「夕陽海灘」裡的清爽配上以吐司包裹雙色起士的酥炸起士條成了剛好的微醺；可頌的酥脆滿著奶茶醬香甜的「奶茶可芬」，一點也不乾澀反而堆疊 的美好。「溫叨」的料理就像每一個人心中的那個家，乍看之下也許平凡，卻總能在美好自在中感受到溫暖與驚豔。

　

景點介紹

溫叨 Cafe & Dining

地址：台北市信義區光復南路133號

電話：02- 6638- 8007

粉專：溫叨 Cafe & Dining

時間：週一至日11:00～22:00

價位：核桃松子蜜煙肉(松菸誠品獨賣)398元、 酥炸起士條180元、奶茶可芬200元、夕陽海灘280元。

　

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