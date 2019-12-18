親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

評／「鮮少國家願景」 一場沒有政見的總統政見會

宣示只做一任！ 宋楚瑜：未來4年獨立統一都不可能

300款世界精釀啤酒任選！　透過舌尖金黃泡沫環遊世界 視覺味覺皆震撼

2019-12-18 21:02行遍天下

【圖／文：行遍天下】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日式居酒館充滿溫暖的年代感。
日式居酒館充滿溫暖的年代感。
分享

有別於台灣相當流行的居酒屋，ABV日式居酒館內有超過300款世界各國精釀啤酒，一字排開的啤酒櫃，除了美、英、德、印度、比利時，還有少見的日系地域啤酒，例如京都麦酒系列、北海道小樽酒廠星流，視覺的震撼已經讓人覺得過癮。

使用無農藥稻草，燃起的大火包覆新鮮魚肉，充滿煙燻稻草香氣。
使用無農藥稻草，燃起的大火包覆新鮮魚肉，充滿煙燻稻草香氣。
分享

輕快樂音從1930年古董音響中流瀉，電視撥放卓別林黑白電影，整間居酒館充滿溫暖的年代感。料理更是不馬虎，ABV以關西風鐵板料理為主打，如大阪燒、廣島燒，主廚Haru最推薦招牌的黃金豬玉燒，麵糊在燒熱鐵板上反覆煎炒成餅狀，配上滿滿青蔥與生雞蛋，恰好調和豚肉的豐腴。

滿滿青蔥與生雞蛋的黃金豬玉燒，配上精釀啤酒超過癮。　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲...
滿滿青蔥與生雞蛋的黃金豬玉燒，配上精釀啤酒超過癮。　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

另外，還有源自江戶時代漁夫料理的稻草燒(Tataki)，選用時節的青甘、鮭魚或鰹魚，使用從契約農家收購的無農藥稻草，瞬間燃起大火包覆新鮮魚肉，炙燒使煙燻稻草香氣附著，生與熟界線合而為一，火舌躍動逼出油脂的動態更是百看不厭。顛覆一般居酒屋給人吵雜喧囂印象，ABV日式居酒館用好吃食物和入喉冰涼快意，撫慰上班族白天奮戰後疲憊身心。

Camilo想讓任何人都可以豪快地享受世界精釀啤酒與料理。　 ※ 提醒您：禁止...
Camilo想讓任何人都可以豪快地享受世界精釀啤酒與料理。　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

ABV創辦人鄭訓宇Camilo，同時也是台灣精釀啤酒推廣協會理事，希望營造任何人都能享受美食、喝瓶好酒放鬆的如家之所，目前甚至正撰寫專書推廣更多啤酒美好，推廣如何透過舌尖金黃泡沫環遊世界。

　

景點介紹

ABV日式居酒館

地址：台北市中山區中山北路二段39巷16-2號

電話：02-2571-1007

官網：abv.com.tw/Japanese

時間：16:00～02:00

價位：黃金豬玉燒320元、稻草燒時價，低消每人450元(另加一成服務費)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

　

更多好吃好玩：【影音】一探魔法公主的國度，必訪TOP9的能量景點

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

居酒屋上班族北海道

延伸閱讀

上了少女始亂終棄遭酷刑凌虐 被逼吃大便還被酒...

影／糾眾強推啤酒牟利 新北警掃蕩7人到案

強推啤酒糾眾恐嚇店家 警掃蕩7人到案

男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判...

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團

相關新聞

台北101觀景台2020年「台灣人平日入場只要300元」　再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

網美必拍！淡水唯美老宅「日本警官宿舍」開放免費參觀

2019-12-18 14:44

前進新北歡樂耶誕城！　北台灣迎接耶誕節最驚豔 IG 熱拍打卡聖地

2019-12-16 21:02

免出國！絕美金黃銀杏森林在「台北大安區」　隨便拍出IG最強美照，必拍4角度曝光

2019-12-16 13:45

神奇療癒能量秘境！來去台灣農林熊空茶園「森呼吸」

2019-12-16 08:02

影／絕美蝶影光雕秀超酷！「板橋林家花園」點亮夜空，明年情人節前都看得到

2019-12-12 21:51

補補身子好過冬！ 台北冬天「食補大全」必吃店家推薦

2019-12-10 11:58

橘色涮涮屋只排第8！ 信義區「10大頂級餐飲」排名公佈，這輩子一定要吃一次

2019-12-09 11:58

超限定「新北賞花秘境」！來看波斯菊地毯，還有水梯田超好拍

2019-12-08 21:32

全台最強戶外飄雪聖誕村來襲！ 桃園華泰名品城帶你浪漫過聖誕

2019-12-06 09:02

Dior巨型夢幻聖誕樹 就在台北101耶誕夢工廠

2019-12-05 22:02

頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13　新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元

2019-12-03 13:38

走踏３處淡水新舊據點　完成一個人的小旅行！

2019-12-03 11:01

不撤了！信義威秀影城留原地續約10年　明年大改裝新增親子娛樂

2019-12-02 15:58

冬天到，吃湯圓囉～ 台北６家熱門湯圓店推薦

2019-11-30 10:03

海景第一排 鼻頭角聽濤營區 封閉20年重開

2019-11-26 10:03

漫步潮州街區　三間老屋感受不期而遇的詩意日常

2019-11-26 08:02

鑽進老宅與時空交會！ 一個人展開走讀大稻埕小遊程

2019-11-24 10:03

享受海風徐徐吹來！一日漫遊「北海岸」行程景點＆美食推薦

2019-11-19 10:56

「一菜一格 百菜百味」　高檔川菜在台北

2019-11-17 10:03

中繼市場飄思念香！　吃一口就忘不掉的南門市場美食

2019-11-17 08:02

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

信義區火鍋大戰開打！ ５間最熱門話題火鍋新開店插旗

2019-11-15 11:02

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年5月這天宣布告別謝幕

2019-11-14 13:53

最萌皮卡丘「大量出現」信義區　寶可夢遊行連玩3天、還有超大氣球超好拍

2019-11-10 01:04

韓系吐司正夯！3間IG高人氣韓系烤吐司！

2019-11-09 17:05

尋覓台北午後秘境／暫時喘息的時空之旅 3家IG人氣老宅咖啡廳

2019-11-08 16:58

11月新開幕「泰魂法菜餐酒館」藏身士林老宅的私廚料理 ！

2019-11-08 11:00

獲金氏紀錄！淡水新地標「三十米千手觀音」氣勢非凡　與大佛合影超壯觀

2019-11-06 19:30

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

同志遊行必去打卡３景點　雙北處處是彩虹！

2019-10-24 18:08

芋頭控請注意！「紮實芋頭＋香濃煉乳」蹦出邪惡新滋味　手工現做超高CP值

2019-10-24 11:00

台北中正「三比八炸蛋餅」外皮外酥內Q，還有邪惡的爆漿蛋黃！

2019-10-24 08:00

離塵不離城！汐止賞楓秘境「紅楓＋雙拱古橋美景」濃濃日式風情　11月入觀賞期！

2019-10-22 13:02

師大人推薦！ 師大夜市必吃７樣美食大公開

2019-10-22 12:03

花形綻放的繽紛水果塔 藏身在赤峰街公園旁的魔法甜點店

2019-10-22 09:01

魁梧男子迷上手沖咖啡！ 巨大少年咖啡館開在台11線海岸邊

2019-10-21 21:02

在地人必吃！ 板橋黃石市場銅板美食-高記生炒魷魚&炸蘿蔔糕.糯米腸.芋粿Q

2019-10-21 12:09

姊喝的不是酒！信義區超有梗酒吧，把調酒做成「玉米和牙膏」

2019-10-20 21:00
看更多

熱門文章

橘色涮涮屋只排第8！ 信義區「10大頂級餐飲」排名公佈，這輩子一定要吃一次

2019-12-09 11:58

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

墾丁後壁湖生魚片超狂～2大份只要400元　超厚切讓網友暴動「很可以」！

2019-12-12 13:45

超扯銅板價！宜蘭隱藏「無名蝦餅」比臉大　每口咬下都是滿滿的海蝦啊！

2019-12-16 11:44

文青小旅行！ 走訪6個「台中西區」文青味十足人氣據點

2019-12-13 11:01

免出國！絕美金黃銀杏森林在「台北大安區」　隨便拍出IG最強美照，必拍4角度曝光

2019-12-16 13:45

夜晚更美麗！ 2019台中耶誕夢想世界 捕捉野生迪士尼角色

2019-12-06 15:26

2019聖誕打卡特輯！全台耶誕節活動總整理

2019-12-08 12:03

「台灣沒有了，全世界看不到」 極度瀕危巴氏銀鮈復育成功

2019-12-12 11:31

台中最新IG打卡點！靜宜大學「主顧聖母堂」落成　竹子＋魚悠遊草皮上超美～

2019-12-11 12:14

全台最強戶外飄雪聖誕村來襲！ 桃園華泰名品城帶你浪漫過聖誕

2019-12-06 09:02

台北101觀景台2020年「台灣人平日入場只要300元」　再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

雙子座流星雨今晚極大期 花蓮縣府推薦十大賞星地點

2019-12-14 17:12

秋冬美景怎麼拍？7招美拍技巧大公開 ft.落羽松 薰衣草

2019-12-11 12:01

旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月30日試營運

2019-12-18 07:42

頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13　新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元

2019-12-03 13:38

永康「最長地景式溜滑梯」來囉～台南8大特色公園攻略！親子必去～

2019-12-05 22:29

神奇療癒能量秘境！來去台灣農林熊空茶園「森呼吸」

2019-12-16 08:02

鼻頭角步道稜谷線爆紅 聽濤營區加持更添出遊樂趣

2019-12-14 14:26

爆漿！「比臉大」巧克力菠蘿IG夯 雲林兒時台式麵包店老饕知味

2019-12-13 15:26

季節限定美景！ 精選全台「落羽松」16處景點懶人包

2019-11-19 08:55

后里激推！　最道地四川麻辣火鍋　鴨血、豆腐還能吃到飽

2019-12-16 11:00

奇美博物館聖誕周末化裝舞會 連兩周休多項熱鬧活動

2019-12-14 17:17

愛玩橘／從肉形石到烤蚵 嘉義不一樣了

2019-12-15 17:45

彩色碼頭、巨型搖搖馬＆用九柑仔店　隱藏版「嘉義一日遊」打卡景點Top７

2019-11-29 11:03

走踏３處淡水新舊據點　完成一個人的小旅行！

2019-12-03 11:01

影／絕美蝶影光雕秀超酷！「板橋林家花園」點亮夜空，明年情人節前都看得到

2019-12-12 21:51

網美必拍！淡水唯美老宅「日本警官宿舍」開放免費參觀

2019-12-18 14:44

嘉義最新景點！ 第一間養生足湯景觀餐廳「清豐濤月」 VILLA風格、千坪庭院、觀賞落日最佳點

2019-12-05 15:08

台中大坑9之1號步道新廁所完工啟用 彩繪動物外觀吸睛

2019-12-14 20:22

打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47

實境解謎遊戲×團隊合作大挑戰！　戶外實境遊戲體驗５選

2019-12-18 08:03

冬天到，吃湯圓囉～ 台北６家熱門湯圓店推薦

2019-11-30 10:03

住在台南安平海邊森林　日式建築民宿裡體驗小漁村周邊地景藝術

2019-12-15 09:03

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

影／最後一哩曝光！新南迴年底通車　台東—屏東車程省半小時

2019-11-23 09:31

不用上高山就能看見雪景！「不融化的白雪」就隱藏在台中新社

2019-12-07 15:48

劍湖山推出跨年露營不用帶裝備 兩人同行只要6999元

2019-12-14 17:45

前進新北歡樂耶誕城！　北台灣迎接耶誕節最驚豔 IG 熱拍打卡聖地

2019-12-16 21:02

補補身子好過冬！ 台北冬天「食補大全」必吃店家推薦

2019-12-10 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top