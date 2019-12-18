300款世界精釀啤酒任選！　透過舌尖金黃泡沫環遊世界 視覺味覺皆震撼

【圖／文：行遍天下】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日式居酒館充滿溫暖的年代感。 分享 facebook

有別於台灣相當流行的居酒屋，ABV日式居酒館內有超過300款世界各國精釀啤酒，一字排開的啤酒櫃，除了美、英、德、印度、比利時，還有少見的日系地域啤酒，例如京都麦酒系列、北海道小樽酒廠星流，視覺的震撼已經讓人覺得過癮。

使用無農藥稻草，燃起的大火包覆新鮮魚肉，充滿煙燻稻草香氣。 分享 facebook

輕快樂音從1930年古董音響中流瀉，電視撥放卓別林黑白電影，整間居酒館充滿溫暖的年代感。料理更是不馬虎，ABV以關西風鐵板料理為主打，如大阪燒、廣島燒，主廚Haru最推薦招牌的黃金豬玉燒，麵糊在燒熱鐵板上反覆煎炒成餅狀，配上滿滿青蔥與生雞蛋，恰好調和豚肉的豐腴。

滿滿青蔥與生雞蛋的黃金豬玉燒，配上精釀啤酒超過癮。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

另外，還有源自江戶時代漁夫料理的稻草燒(Tataki)，選用時節的青甘、鮭魚或鰹魚，使用從契約農家收購的無農藥稻草，瞬間燃起大火包覆新鮮魚肉，炙燒使煙燻稻草香氣附著，生與熟界線合而為一，火舌躍動逼出油脂的動態更是百看不厭。顛覆一般居酒屋給人吵雜喧囂印象，ABV日式居酒館用好吃食物和入喉冰涼快意，撫慰上班族白天奮戰後疲憊身心。

Camilo想讓任何人都可以豪快地享受世界精釀啤酒與料理。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

ABV創辦人鄭訓宇Camilo，同時也是台灣精釀啤酒推廣協會理事，希望營造任何人都能享受美食、喝瓶好酒放鬆的如家之所，目前甚至正撰寫專書推廣更多啤酒美好，推廣如何透過舌尖金黃泡沫環遊世界。





景點介紹

ABV日式居酒館

地址：台北市中山區中山北路二段39巷16-2號

電話：02-2571-1007

官網：abv.com.tw/Japanese

時間：16:00～02:00

價位：黃金豬玉燒320元、稻草燒時價，低消每人450元(另加一成服務費)

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