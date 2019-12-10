補補身子好過冬！ 台北冬天「食補大全」必吃店家推薦

寒冷的冬天就是要進補一下，在冷颼颼的天氣和三五好友、家人一同吃著暖呼呼的火鍋是最幸福的事情。今天小編就要來介紹幾間台北地區知名的冬令進補名店，無論你是要吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，這篇一次網羅全台北市最好吃、冬天必吃的進補店，讓你好好補補身子好過冬呀~

新店阿蘭姐薑母鴨

台北地區饕客最愛的薑母鴨

新店阿蘭姐薑母鴨。 圖／IG, chienpoyang 分享 facebook

位在新店的阿蘭姐薑母鴨遠近馳名，每到冬天總是湧入來自四面八方的饕客一同進補一下。在騎樓上直接拌炒薑母鴨，比開放式廚房還開放XDD 每當炒薑母鴨時，那香味傳遍大街小巷。阿蘭姐薑母鴨雖然共有三間店面，但每到用餐時間還是一位難求。使用老薑和帶皮的甘蔗熬煮出來的湯頭，香甜不辣也不油膩，湯頭讓人忍不住一碗接著一碗的喝進肚子裡。有些店家的鴨肉吃起來會很柴、很老，但是阿蘭姐家的鴨肉吃起來軟嫩不柴，難怪店內總是高朋滿座！

小建議☛害怕酒味的人可以將湯頭煮一陣子之後再喝。

地址：新北市新店區中正路414號

電話：02-22190982

時間：下午四點至凌晨三點

三重霸味薑母鴨總店

全台第一間霸味食補薑母鴨在台北

三重霸味薑母鴨總店。 圖／IG, chenlangan 分享 facebook

全台灣第一間霸味食補薑母鴨就在三重，即使有別於其他薑母鴨店，這間薑母鴨會收取5%的服務費，但每到用餐時間總是客滿，這樣就知道三重霸味薑母鴨總店好吃的程度到哪了吧！三重霸味薑母鴨總店還有一個很有特色的點餐方式，他的畫卡跟我們考試時需要用2B鉛筆畫記的答案卡一樣XDD 三重霸味薑母鴨總店使用炭火烹煮，吃起來和一般的薑母鴨味道比起來多了一點炭火的香氣。敢吃內臟的朋友來到三重霸味薑母鴨總店一定要點，吃起來完全沒有腥味，強力推薦要各點上一份來試試看唷！

地址：新北市三重區重陽路一段100號

電話:02-29877904

營業時間:16:00-02:00

下港吔羊肉爐

不僅羊肉爐好吃，快炒、串烤也很熱門

下港吔羊肉爐。 圖／FunTime小編群 分享 facebook

這間下港吔羊肉爐在台北地區相當有名，用餐時間沒有提前預訂很難吃到。下港吔羊肉爐就在捷運站附近，交通很方便。這間羊肉爐除了一般羊肉爐常見的配料之外，很特別的是他還有很多跟羊肉相關的料理，其中店內的招牌品項是沙茶羊肉、烤羊串和羊太妹，這幾項招牌菜幾乎每桌必點，建議去下港吔吃羊肉爐之外也可以點這幾道菜來試試。下港吔有分為一館和二館，就隔條馬路的距離而已，人數眾多的話會被排到二館去，那裏都是大圓桌。小編覺得兩間分館的位置很少，建議要去吃之前務必先訂位以免滿心期待到現場卻沒位置XDD

地址：台北市中山區天祥路18號

電話：02- 25367922

時間：11:30~02:00

好吃羊肉爐

即使一週只營業三天，人氣依舊強強滾

好吃羊肉爐。 圖／FB, 士林福港街好吃羊肉爐 分享 facebook

這間位於士林福港街的好吃羊肉爐，東西如其名的好吃，最狂的是他一個禮拜只營業三天，而且一天只營業七個小時，算是限定版的羊肉爐。好吃羊肉爐的價位偏高，店內單點的品項只有蔬菜沒有販售火鍋料，湯頭較為清淡，有些怕吃羊的朋友小編推薦可以來這間嚐嚐看，吃過的人都說好吃羊肉爐的羊肉不會有羊騷味哦！在好吃羊肉爐不能喝酒、沒有販售飲品，可以自行攜帶，這間羊肉爐的老闆很熱情、服務態度很好，如果口味較清淡的人推薦來這間好吃羊肉爐試試！

地址：台北市士林區福港街146號

電話：0920235050

時間：17:00~24:00(每週五六日營業)

車庫羊肉爐

把電話打到燒掉都不一定訂得到的超夯羊肉爐

車庫羊肉爐。 圖／IG, ching_foodtravel 分享 facebook

車庫羊肉爐隱身在台北市的合江街巷弄內，非常不起眼，沒有招牌，最一開始連名子都沒有，但因為是在車庫內營業，因此饕客們變為它取了「車庫羊肉爐」的稱號。這裡的羊肉爐用料其實與外面的大同小異，但湯頭在經過老闆的獨門調理過後，有著獨特的濃郁香味，而羊肉的部分沒有羊騷味，肉質非常的鮮嫩，吃過的人都讚不絕口。

這間店非常有個性，只接受當天下午兩點後訂位，而且只有18:00&19:45兩場，每次九十分鐘。這間店規定這麼多，但是永遠都是一位難求，由此可知它的美味程度值得讓大家絕對跟他難以訂位的程度是呈正比的。

地址：台北市中山區合江街93巷10號

電話：02-2503-9503

時間：晚上18：00~21：30(周日公休)

阿男麻油雞

不分季節，夏天也很多人的麻油雞

阿男麻油雞。 圖／IG, truthshum 分享 facebook

南機場夜市中最好吃的店家，阿男麻油雞排名絕對很前面。最夯的麻油雞腿太晚來可就吃不到了！軟嫩的雞肉，用筷子輕輕夾就可以讓他骨肉分離XDD 而且點麻油雞腿老闆還會幫你去骨，是不是很貼心！跟曖昧中的對象一起去吃也不用怕吃雞腿的醜相被看見了XDD 阿男麻油雞的湯頭不會有很重的麻油香，反而雞湯的味道會重一點，雞湯的鮮甜帶著麻油的香氣、鮮嫩的雞肉沾上店家特製的醬料，堪稱一絕！阿男麻油雞的價格不貴，經濟實惠CP值高，重點東西又好吃，難怪不分季節總是有著滿滿的人潮在攤位前面乖乖的排著隊！

地址：台北市中正區中華路二段311巷

時間：18:00~23:00(每週一公休)

施家麻油腰花

老字號店家，冬天最適合補補身子

施家麻油腰花。 圖／IG, kuan1105 分享 facebook

台北老字號的施家麻油腰花，許多人是他的忠實粉絲。老舊、不起眼的店面，不知情的人或許會直接路過、然後就錯過了這碗好味道。即使是夏天，施家麻油腰花人潮依舊不減，可想而知他美味的程度難以抵擋。店內的招牌品項─「麻油腰花」使用當天採買的新鮮食材，不會有血腥味。彈牙不會老的腰花加上不油膩的湯頭，一口接著一口停不下來。記得點麻油腰花時，要再配上一碗滷肉飯，這可是來到施家麻油腰花每桌必點的組合。

地址：台北市信義區松山路538-2號

電話：02- 27285112

時間：11:00~23:30

在寒冷的天氣，吃上一碗熱呼呼的羊肉爐、薑母鴨、麻油雞，不僅暖胃又暖心。不過可不要太常吃唷！免得太補了，體重也一起上升XDD這幾間店家，是小編在茫茫的羊肉爐、薑母鴨、麻油雞大海中嚴選出來的，絕對好吃、值得推薦！

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