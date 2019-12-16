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神奇療癒能量秘境！來去台灣農林熊空茶園「森呼吸」

2019-12-16 08:02行遍天下

【圖／文：行遍天下】

茶園佔地168公頃，以自然農法無毒茶葉聞名。
茶園佔地168公頃，以自然農法無毒茶葉聞名。
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台北的景點去膩了嗎？那你一定要踏訪這座據說擁有神秘療癒能量的秘境。台灣農林創立於1899年，前身是日據時期的「日本三井物產株式會社」，在台灣茶場全盛時期，三峽的熊空茶園是8大茶場之一，當時與大溪、日月潭等齊名。

百年老字號製茶場走過歲月遷徙，除了以自然農法無毒茶葉聞名，更因蒼山翠谷成為都市人新的避世祕所。從台北市區前往茶園約40分鐘車程，時間流逝緩慢，前路顛簸曲折，令人更加期待在峰迴路轉後的驚喜。

在入口處品飲免費奉上的琥珀色茶湯，溫潤回甘暖了身心，海拔700公尺的熊空茶園佔地168公頃，時序入冬可見楓、槭、落羽松富有層次的紅與黃，青蔥茶園起伏綿延。

茶園的隱密柳杉林獨具風情。
茶園的隱密柳杉林獨具風情。
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茶園還有一片隱密柳杉林獨有風情，可先在觀景平台停留，天氣晴朗時視野開闊，將三峽市區的景色盡收眼底，接著順著棧道下行，筆直向天伸展的柳杉林環繞，石上青苔、巨大筆筒樹呈現原始林貌，周圍只有風聲鳥鳴，小溪潺潺透著舒爽涼意，此刻沒有3C用品無趣制約，能靜下來直面真實的內心。

　

景點介紹

台灣農林熊空茶園

地址：新北市三峽區竹崙路238號

電話：02-2668-1589

官網：https://www.ttch.com.tw/zh

時間：週一至日9:00～17:00

價位：門票100元(可抵消費，餐廳與部分商品除外)

　

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秘境日月潭落羽松

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