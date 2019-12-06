全台最強戶外飄雪聖誕村來襲！ 桃園華泰名品城帶你浪漫過聖誕

圖文/GLORIA OUTLETS華泰名品城

一年轉眼間即將進入尾聲，最令人期待的聖誕節來了！你/妳想好要去哪兒了嗎？最受矚目、萬眾期待、人氣爆棚的GLORIA OUTLETS華泰名品城聖誕村開村啦！自2019年11月22日至2020年1月1日止，「好買、好玩、好吃、好拍」通通都在這裡！今年保證讓您體驗到不同的聖誕氣息，園區將以全區情境氛圍營造最道地的歐美聖誕村。

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強化四國廣場-美國、法國、義大利、英國的異國氛圍，從第一大道至第七大道，一路上擺滿最耀眼的聖誕樹，佈滿350棵聖誕樹，上看全台最多！天空佈滿不同氛圍的燈飾，天與地之間都讓民眾彷彿置身異國，聖誕燈海讓你拍到欲罷不能！屋簷上和街邊都可以看見融雪景象，一到傍晚整點和半點的時間，還會飄下片片的雪花，讓消費者感受白天和晚上不同的聖誕場景，每一條街景都讓你拍好拍滿！不用出國，就能真實感受在國外度過聖誕節的氣氛，帶領你進入全台最獨樹一格的異國聖誕村！

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#全桃園最大的露天飄雪聖誕市集！邀請國內外41家人氣攤位進駐！

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從一期逛遊至三期，你的吃喝玩樂，我們包辦！共41家人氣名店齊聚「桃園華泰名品城聖誕村」。除了可以同時品嚐異國及台灣傳統美食，豐富多元的應景商品更可媲美國外市集，讓民眾感受濃濃的美式聖誕氣氛。各種異國特色美食包羅萬象，如：被譽為美國最強龍蝦堡餐車、米其林指定食材的「Cousins Maine Lobster」、韓國超夯當地美食「辛殿韓國年糕/炸雞」、嚴選法國與比利時進口頂級食材「JOYCE巧克力工房」、擁有各國葡萄酒的「星坊酒業」及各國酒類「黑松」。

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還有百年豆乾專賣店「品香世家」、濃厚美式風味「小丑烤馬鈴薯」、網美必吃的「pink cake雞蛋仔」、黃金比例的「A Happiness手工奶酪」、包裝童趣的台灣米餅「HOKY Puff」、全台首創法鬥造型雞蛋糕「犬首燒」、擄獲大家味蕾的團購麻糬「西螺麻糬大王冰上冰」、絕妙好滋味的蝦餅「大眼蝦」、紅到東南亞的台灣之光炸雞店「炸雞大獅」、老饕摯愛的和牛滷肉飯「艾肉客」及18層千層蛋糕的人氣甜點名店「塔吉特」等台灣美食。

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聖誕禮物、聖誕party穿搭看這裡 物超所值Christmas Sale 萬件精品好物2折起！

聖誕慶也不要錯過，11月新開幕的全台唯一獨家的Prada Outlet是必逛首選，經典包款、小型配件及鞋款應有盡有。另外，來自美國的kate spade也要加入必逛清單，11月底開幕祭出幸運福袋還有限量滿額禮等優惠活動，錯過可惜！除此之外，園區精品兩折起，285個品牌，精品到平價皆有，挑聖誕禮物沒煩惱！GLORIA OUTLETS華泰名品城 特別準備了「送禮自用兩相宜的聖誕禮物篇、閃亮亮party穿搭篇以及聖誕毛衣篇」，滿足消費者在聖誕時節的各種需求，花小錢，就有大滿足！

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GLORIA OUTLETS華泰名品城 總經理-梁曙凡提到：『今年的GLORIDAY「桃園華泰名品城聖誕村」我們走出自己的路，用氛圍的營造與豐富的市集，打造聖誕村，消費者一踏進華泰名品城的大門，就是來到一個仿真的聖誕村，我們不僅請園區品牌提早備貨，要讓消費者在商品折扣上超「有感」，讓大家能在這裡買得盡情、玩得也盡興！今年的園區業績相較去年一直是兩位數成長，隨著Prada、BALENCIAGA、kate spade及Alexander Wang的開幕，相信聖誕檔期的表現一定能持續開紅盤！我們的品牌質量與規模絕對不輸歐美精品Outlet！誠摯的歡迎大家蒞臨這座國際型Outlet。』

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精彩可期的園區聖誕活動 歡樂耶誕盡在華泰！

此次在園區藏了六隻聖誕老人，出沒在意想不到的位子，一起找找他們在哪、一起拍照吧！除此之外，還有聖誕活動三部曲，11/22 ~ 11/30聖誕樹尋寶，邀請消費者找出藏在園區聖誕樹的5個聖誕球，就可以獲得可愛DIY薑餅屋一份！12月第二週起每逢假日下午，將有聖誕老人於園區出沒，發送限量進口糖果。12/21～12/25一起體驗國外最夯的X’mas Jumper day吧！期間與園區任一景點拍照上傳至個人FB或IG即可以獲得市集$20折價券。12/22週日17:30更有美聲四重奏在現場報佳音。針對會員朋友，舉辦會員聖誕幸運抽活動，祭出多重好禮寵愛會員，非常適合一家大小前來體驗溫馨聖誕月！

#聖誕活動一覽

浪漫繽紛雪景

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活動日期：11/22 ~ /1/1

雪景時間：每天16:30 ~ 20:00 (每個整點及半點飄雪10分鐘)

雪景地點：第一至第七大道

異國聖誕市集

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活動日期：11/22 ~ 1/1

活動時間：週日至週四 10:00 ~ 21:00週五/週六/例假日前夕 10:00 ~ 22:00

活動地點：一至三期雨遮下及一期廣場，總共41攤

聖誕活動三部曲–預熱：聖誕樹尋寶

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活動日期：11/22 ~ 11/30

活動內容：於全區聖誕樹隱藏5個聖誕球，消費者尋找拍照並且按讚華泰名品城FB或IG至客服中心出示照片，前200名便可獲得可愛DIY薑餅屋一份

聖誕活動三部曲–炒熱：聖誕老人驚喜出沒中

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活動日期：12月第二週起每個假日

活動時間：15:00 ~ 17:00

活動內容：安排神出鬼沒的聖誕老人現身於園區二期廣場前，與民眾合照、發糖果，每次限量100份

聖誕活動三部曲–高潮：聖誕毛衣日

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活動日期：12/21～12/25

活動內容：穿X’mas Jumper與園區任一景點拍照上傳至個人FB或IG即可以獲得市集$20折價券，每人限領1份

耶誕報佳音

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活動日期：12/22 (日)

活動時間：17:30 ~ 18:30

活動內容：安排報佳音活動讓消費者感受濃濃聖誕氛圍

會員聖誕幸運抽活動

活動日期：2019/11/22 – 2020/1/1 （抽獎日期：12/2、12/16、1/2）

活動內容：每週抽出各階級的會員，進行聖誕送禮活動。

各等級獎項說明：

一般會員：華泰名品城VIP貴賓室免費使用乙次（市價：NT$188）

粉樂會員：新光影城雙人電影票（市價：NT$580）

粉彩會員：TGI FRIDAYS雙人聖誕套餐券（市價：NT$2,178）

粉鑽會員：Big Pier帝王蟹桶餐券（市價：NT$3,980）

｜店家資訊：GLORIA OUTLETS華泰名品城

延伸閱讀>>2019全台聖誕節活動總整理！聖誕樹、燈飾裝置打卡懶人包

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