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錢包君對不起！ 信義區「十大頂級餐飲」讓你瘋狂大吃一場

2019-12-09 11:58DailyView 網路溫度計提供

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這輩子一定要吃一次！

有人喜歡將薪水花在遊戲中，也有人喜歡將薪水花在治裝上，既然錢都沒有不見只是變成自己喜歡的樣子，那麼花在食物上當然也不為過囉！不管是在平凡的餐桌上、路邊的小吃攤或是高級餐廳，不同食材、等級的美食都滋養了我們的生活，而DailyView網路溫度計就要來介紹，網友熱議的十大信義區超高級美食餐廳啦！

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計2018/10/31~2019/10/30的資料顯示，網友熱議的十大高級美食餐廳就在這裡，第一次吃超過千元價位的餐點嗎？跟著網友的話挑餐廳準沒錯～

image source：臉書／犇 極上 BEN Teppan Suprême

犇首圖

第一名：教父牛排

曾獲得米其林一星推薦的《教父牛排》，從前菜的小麵包、沙拉，到主食的明星牛排，以及飯後甜點，《教父牛排》可以說是老饕們一生中必走訪過一次的星級餐廳。貴為星級餐廳，美食評價當然也不同凡響，不過偏高的價位也讓人心裡默默在滴血，平均單人一份餐就新台幣2500up，但就算心裡淌血，咬下去的瞬間也會好吃到讓人流淚！

若想享受點輕鬆美味，除了高級的教父牛排與Top Cap Steakhouse外，還有「星二代」MUCHOYAKI，休閒式牛排酒吧可以選擇——當然囉，美味絕對不打折！

image source：臉書／教父牛排 Danny's Steakhouse

教父牛排

第二名：犇

作為台灣老字號頂級鐵板燒品牌的《犇 鐵板燒》，在信義區推出了最高端鐵板燒旗艦店的《犇 極上》品牌，選用台式頂級食材，以犇1991經典日式鐵板燒料理，並結合法式新穎烹調技術及奢華簡約的擺盤，老饕推薦指數達到4顆星，相信絕對物超所值！

除了近期新開幕的《犇 極上》以外，犇旗下也有其他美食駐點於信義區，如位在微風信義的《犇 鐵板燒》提供了經典獨創鐵板燒餐點，更於2018年榮登樓冠，而今年新開幕的微風南山《犇 牛肉食堂》也推出全新全牛鐵板燒套餐，引發老饕們關注——犇為各位帶來了不同層級的美味，沒吃過犇料理，怎麼能說你已經吃遍所有頂級鐵板燒了呢？

image source：犇 極上 BEN Teppan Suprême犇 牛肉食堂 全牛鐵板燒

犇

第三名：和牛47

座落於微風南山百貨星空塔47樓的高級燒肉餐廳「和牛47」，一覽無遺的101美麗夜景就先讓眼睛吃個夠本！就算沒吃過和牛，不只給你美味高檔的A5和牛燒肉，頂級燒肉配上高級生牛肉壽司，征服了台灣人的味蕾，雖然起跳價新台幣2500元，但身為指標性的高檔燒肉餐廳，真讓人怦然心動啊～

image source:和牛47

第四名：饗饗INPARADISE

號稱全台最難訂、台北市最高的自助餐「饗饗INPARADISE」早在咱們的「網路口碑－吃到飽排行榜」赫赫有名，雖然一人就要新台幣1500-2000元不等，但這樣的價格就可以頂級霸王蟹、鮑魚粥吃到飽，還能進入「甜點控天堂」、品嚐新鮮直送的「蜂蜜蜂巢」，都說到這了別怪小編沒有提醒你，還不趕快訂位！

image source:inparadise

第五名：THE UKAI TAIPEI

來自日本，號稱全球第一間以鐵板料理摘星的餐廳「THE UKAI TAIPEI」你吃過了嗎？不只是日式割烹、鐵板料理了得，其裝潢、器皿也都是上選等級，由日本知名大師森田恭通一手設計絕美空間，來到這裡就像走入了星際太空船。當然囉，這裡的消費也不便宜，平均一人要就要新台幣2500up，但如此奢華的享受還是大推啦！

image source:臉書／The Ukai Taipei

第六名：侯布雄法式餐廳

擁有全球米其林星星數最多的法國廚神侯布雄，2009年來台開設的摘星餐廳「SALON DE THE de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳」，是老饕們想要品嚐法式料理的口袋名單。完整呈現食材的風味，吃頓飯像在看一場料理的精彩表演，雖然一份餐超過新台幣2500元，其美食等級絕對物超所值，若真的想花相對較少的錢來品嘗大師級的餐點，那就趕快手刀訂平日中午的位置吧！

image source:臉書／BELLAVITA

第七名：CÉ LA VI Taipei

﻿想體驗迷人的夜生活，來點微醺的調劑嗎？那你一定不能錯過CÉ LA VI Taipei！結合餐廳與酒吧，主打現代亞洲料理，西式手法結合台灣在地食材，位在微風南山48樓坐擁全台北360度環景，頂級的酒吧與料理在任何國家設點，都成了遊客必拜訪的景點之一！品牌名稱「CÉ LA VI」代表法文C'est la vie「這就是生活」，雖然消費要新台幣1500-2000不等，但你怎能不奢侈一次，體驗這越夜越美麗的台北呢？

image source:臉書／CÉ LA VI Taipei

第八名：橘色涮涮屋

擁有「火鍋界LV」美譽的《橘色涮涮屋》是老饕們必訪的口袋名單之一，除了主打火鍋、壽喜燒料理外，位於信義區新光三越A9的橘色涮涮屋更結合了美式餐酒館的概念，在等候區設立的酒吧，讓你在等候的期間也可以很時尚！當然，一人要價約新台幣1500-2000的橘色，不只有和牛肉片，還有特大青蟳，視覺上相當震撼，而其他像是調酒、生魚片與炸物等，讓你一吃就回不去啦～

image source:臉書／橘色涮涮屋

第九名：三井cuisine M

你喜歡日式料理嗎？也許你已經對鼎鼎大名的三井集團不陌生，但低調奢華的三井Cuisine M絕對會讓你再次驚艷，新鮮甘甜的生魚片是饕客必點的料理，喜歡熟食的你也別錯過炙燒海鮮、鮮嫩的烤牛肉，還有濃郁的鮮魚味增湯，不只暖胃，更滿足了你挑剔的味蕾；還有網友直呼，雖然一份約新台幣1500-2000上下，但一定讓你吃得飽、心情好！

image source:Cuisine M - 三井

第十名：MiraWan

位在微風南山47樓法式料理景觀餐廳《MiraWan》，以別具特色的創意料理而聞名，餐點不僅美味，許多料理名稱更讓人會心一笑，例如「落跑的生蠔」、「山明水秀」等，有些名稱讓人摸不著頭緒，但也因此更有驚喜感。MiraWan設計多種座位區，你可以選擇坐在吧台旁輕啜美酒，或是坐在開放式廚房附近欣賞廚師的手藝，新台幣1500-2000的價格絕對不讓你失望！

image source:臉書／MiraWan


分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月31日至2019年10月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『信義區高級餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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