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Dior巨型夢幻聖誕樹 就在台北101耶誕夢工廠

2019-12-05 22:02ReadyGo出發前

圖文/台北101小字

身為全台灣最具指標意義的國際級購物中心，台北101將於2019年歲末，就以「# Surprise101」為主題，從2019/11/15起至2020新年期間，陸續推出一系列讓消費者開心選購耶誕與新年禮物的活動，並帶來歷年數量最多的全新打卡互動熱點，讓來到台北101每位消費者都能在耶誕的節慶購物體驗中，獲得滿滿的禮物挑選靈感，更以最驚喜價格買到最完美的禮物。

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【耶誕禮物夢工廠】就在台北101

101全台獨家精品聖誕好禮

「送禮」是耶誕與新年的重頭戲，一份好禮，不僅能溫暖家人與好友的心，能更迅速拉近彼此距離，傳遞感情並製造驚喜！台北101齊聚最完整的國際精品品牌，並為消費者整理出各式禮物清單，無論是對象是誰，都能在台北101館內所有品牌中，挑選到最能表達心意的禮物。搭配歲末精品折扣季，就能以更親切的預算，準備一份會讓收禮者發出「Wow」驚喜笑容的好禮。

全台最完整的品牌獨家或限量聖誕、新年禮物陣容

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最重要的人，要給最獨一無二的禮物。針對頂級送禮需求的消費者，台北101準備全台最完整品牌獨家商品陣容，輕鬆滿足各種狀況，讓你送禮送到心坎裡。特別是將於12/19登場的年度時尚焦點，全台獨家「DIOR Lady Art #4」藝術家限量系列包款。全系列共23款Lady Dior藝術提包，邀請來自美國、日本、韓國…等11名全球知名頂尖藝術家創作演繹。同時一改過去只展不售的限制，今年全部驚喜都能入手，讓您能為自己、家人選購一只世上「獨一無二的」Lady Dior包，作為今年最有收藏價值的耶誕禮物。

最細膩的聖誕節選禮消費體驗

圖/IG@weiwei1202_
圖/IG@weiwei1202_
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台北101期間限定打卡化身【耶誕禮物夢工廠】

完美呼應耶誕新年的送禮氛圍，台北101將4樓都會廣場打造成大家夢寐以求的選禮基地【耶誕禮物夢工廠】。濃得化不開的耶誕節喜悅，從這座奇幻的禮物夢工廠不斷傳遞而出，北歐冷杉聖誕樹的清新芬芳、甜甜的糖果裝飾，與晶瑩閃爍的燭光。徹夜忙碌的可愛耶誕小熊工人，正蒐集所有人的耶誕節願望。這座魔幻而瑰麗的【耶誕禮物夢工廠】，將是所有來訪消費者不容錯過的2019超熱門打卡熱點。台北101更提供完整細膩的選禮消費體驗，期間限定推出耶誕花藝禮物包裝服務，結合屬於個人特色的花材，將每一份你所精選的祝福，打造成絕美華麗的耶誕花禮。

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101假日聖誕快閃音樂會與精緻花藝手作課程

對於喜愛花藝與手作的消費者，12/13當天，台北101也安排了兩堂精緻花藝的小班教學「耶誕手作花圈課程」，感受親手創作耶誕祝福的超實用應景活動。熱愛藝文活動的人，更別錯過12月限定的【101耶誕假日音樂會】，12/1-12/29期間的每周六日下午14:00及16:00的4樓都會廣場，中小學管絃樂團及合唱團輪番上陣演出，為大家現場表演悠揚美妙的耶誕歌曲，邀請消費者趁著周末下午來台北101購物中心4樓、喝杯咖啡，聆聽迷人的耶誕樂章。

2019聖誕/新年101熱門拍照打卡景點

從今年11月下旬開始，台北101的室內外空間造景都將逐漸換上耶誕節慶色彩，與大家一起盛大迎接耶誕節與新年的到來。呼應「# Surprise101」主題與歲末送禮概念，台北101選用植栽造景藝術，呈現出超美、拍照打卡更美的「期間限定」景點。除了4樓的【耶誕禮物夢工廠】超人氣熱點外，整個台北101購物中心與室外人行道，也將令人驚喜連連，絕不容錯過！

Alice@ReadyGo
Alice@ReadyGo
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互動最驚喜 「奇蹟魔法故事書」

矗立在購物中心一樓的超大童話故事書，不但適合拍照打卡，更是您這次來訪台北101的最佳探索起點！只要根據書上的遊戲規則前進，就能進入故事成為主角，完成一系列耶誕奇蹟打卡任務，獲得精美好禮。讓您與台北101有更多驚喜互動！

OPEN最驚喜 「聖誕驚喜倒數月曆小屋」

Alice@ReadyGo
Alice@ReadyGo
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特別設計，有24個日期小窗的小木屋，從12/1開始陪你溫馨倒數！歡迎來賓隨心打開24個小窗格，裡面藏有來自館內各品牌Chaumet、CHARLES&KEITH與台北101精心準備的好禮，給您最好的採買禮物靈感，迎接耶誕與新年到來。

全台唯一 「DIOR叢林派對耶誕樹」

(照片來源：STUDIO MILLSPACE提供)
(照片來源：STUDIO MILLSPACE提供)
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呼應2020年的早春CROISIÈRE度假系列， Dior台北101旗艦店於今年11月換上店外新裝，以靛藍、塔羅、圖騰等多重文化元素創作兩層樓高的白光牆面與櫥窗展列，讓人震撼優雅的視覺與環境氛圍，已讓台北101的4樓都會廣場Dior旗艦店外觀成為打卡熱點。

(照片來源：STUDIO MILLSPACE提供)
(照片來源：STUDIO MILLSPACE提供)
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即日起至12/26日止， DIOR更於台北101的松智路入口處期間限定，樹立全台唯一的耶誕樹。全樹以1000顆燈泡與耶誕球妝點，底座裝飾大型紅鶴造型模型，白天時背襯同系列的度假系列主視覺，洋溢獨一無二法式情懷與叢林風情的耶誕歡愉氛圍。這座全台最精美奢華的DIOR叢林派對耶誕樹，絕對是今年得出現在你打卡照的必備主角！

(照片來源：STUDIO MILLSPACE提供)
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戀愛最增溫 「HARRY WINSTON永恆之諾耶誕亭」

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「鑽石之王」Harry Winston一直是許多戀人心目中的最佳定情首選，品牌名稱中的HW字母，更被熱戀情侶視為「Husband & Wife」的甜蜜象徵。而這座以大量90CM流蘇燈串、垂掛球形燈飾所裝點，有著冰花綻放般美麗拱門的耶誕亭，設計靈感來自Harry Winston先生於1940年12月，被耶誕花環所啟發，創作出馬眼形與水滴形鑽石錦簇排列的Winston Cluster系列。這無比璀璨又超級浪漫，能使愛情升溫的打卡熱門景點，將坐落於台北101辦公大樓信義路出口側邊，由11/19開始展出至明年2/16西洋情人節期間。

夢幻最破表 「魔幻璀璨水晶大道」

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為營造出讓人彷彿身在國外過耶誕的夢幻氛圍，台北101今年大手筆採用點、線、面與3D維度的空間光雕，打造台北101全區外圍人行道的造景與冰雪光雕景觀！水晶、亮片、流蘇、雪花、動物與星辰等閃耀的節慶元素，將台北101周邊道路變成夢幻閃耀的「水晶大道」，您可以悠然散步穿過信義路上由32個圓拱門打造而成的「光廊」，坐在「星星造型燈椅」上歇腳，一一欣賞細膩美麗的「雪花」與「小動物」造型燈飾…讓人相機快門按不完的夢幻打卡美景，來台北101就能看到。

Edward@ReadyGo
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延伸閱讀>>《2019簡單生活節》歷年最久！為期9天打造101種簡單新生活

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台北101購物中心派對

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