走踏３處淡水新舊據點 完成一個人的小旅行！

一個人搭上捷運想去哪就去哪，不妨坐上捷運紅線一路坐到底，到淡水河邊走走，在欣賞海景之餘，也走訪新舊據點，感受不一樣的淡水。

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★淡水街長多田榮吉故居

坐落在綠蔭老樹旁，淡水街長多田榮吉故居散發一股幽靜氣息，地處山腰邊、面對淡水河口，使其能遠眺觀音山美景。據傳最初是清代學海書院的學田，之後由多田榮吉購入並興建為私人住宅，於1934年建造完成。近年來被指定為 市定古蹟，再透過傳統日式工法修復，重現日式建築風貌，包含座敷、寢所等空間皆如實展現，日式老屋氛圍吸引遊客探訪流連，館內屋頂也保留二次大戰遺留的彈孔痕跡，令人嘖嘖稱奇。

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【景點資訊】

地址：新北市淡水區馬偕街19號

電話：（02）2620-5092





★Leaf Café

麻雀、阿岡在不同學校的餐飲科系就讀，兩人經由網路遊戲結為好友，如今搬出各自的本領共同創業。店裡專賣舒芙蕾鬆餅，也稱日式厚鬆餅，其做法是麵糊混合蛋白霜增加鬆餅厚實感，再於煎台分次疊鋪煎烤而成。空氣感滿分的熱甜點有蜂蜜、抹茶、巧克力等眾多口味選擇，由於必須現點現做，想品嚐可要多點耐心等候。店內也供應單品手沖咖啡與花果茶、氣泡飲等飲品，配上溫溫熱熱的厚鬆餅，超搭！

檸檬巴特140元（前） ／鬆餅淋上法式檸檬奶油，酸甜好吃。梅子酵素氣泡飲120元（後）／產自風櫃斗的梅子是老家自種。 分享 facebook

提拉芙蕾140元／融合提拉米蘇滋 味濃郁。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新北市淡水區新民街222巷16弄15號

電話：0989-298-208





★滬尾藝文休閒園區

緊鄰台灣高爾夫俱樂部，與滬尾砲台、一滴水紀念館、紅毛城、淡水海關碼頭園區等串聯成一條豐富的旅遊帶，同時也是淡水河口最新最靚綠的風景。地處緩坡的園區面積約2.16公頃，純白色建築體共分成地下3層、地上6層，裡頭匯集將捷金鬱金香酒店、禮萊廣場、國賓影城，除了外觀巧妙融入淡水山海景緻，還有綠地遼闊的葛林之森空中花園，映襯著白色建築特別優美清新。逛完禮萊廣場內的名店，遊客不妨來這片空中平台席地而坐，盡情地飽覽觀音山、淡水河景，迎著徐徐的微風，好不愜意。

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【景點資訊】

地址：新北市淡水區中正路一段 2號

電話：（02）2626-5222





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