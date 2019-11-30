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冬天到，吃湯圓囉～ 台北６家熱門湯圓店推薦

2019-11-30 10:03FunTime旅遊比價

冬天要做什麼事？當然就是吃湯圓！在冷颼颼的冬天裡，來上一碗熱騰騰的湯圓，簡直是人間一大享受啊！以前的人都說冬至要吃甜湯圓、元宵要吃鹹湯圓，但現在好像只要能吃到湯圓就好了！究竟在台北哪裡可以吃到好吃、有口碑的湯圓呢？接下來就為大家推薦台北幾家超熱門湯圓店，不只冬至、元宵，聽說平常也是人氣嚇嚇叫，一起來看看吧！

臺一牛奶大王

推薦：紅豆湯芝麻湯圓、芝麻酒釀湯圓加蛋

臺一牛奶大王。 圖／IG, steven00801
臺一牛奶大王。 圖／IG, steven00801
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就讀台灣大學的同鞋們一定都知道人氣的臺一牛奶大王，是大學四年夏天吃冰、冬天吃湯圓的珍貴回憶，人氣招牌是手工製作的紅豆湯圓，湯圓粒粒渾圓飽滿，皮Q且料多實在，不論鹹肉湯圓、芝麻湯圓、花生湯圓，美味的滋味讓人在寒冷的冬天也能大大的滿足，難怪每次到元宵節，總是吸引大批人潮前往！

營業時間：每日10:00～00:00

電話：02-2363-4341

地址：台北市大安區新生南路三段82號

三六圓仔店

推薦：紅豆綜合圓、燒蜜麻糬

三六圓仔店。 圖／IG, kingchang579）
三六圓仔店。 圖／IG, kingchang579）
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位在捷運龍山寺站旁的「三六圓仔店」，是一間在地七十年老店，目前已經傳承到第三代經營，店內人氣餐點是古早味綜合甜湯，滿滿的芋頭、蓮子、湯圓、芋圓、紅豆和花生等多種配料，料多實在、甜而不膩；另外，傳統的紅白小湯圓，再搭上店家手作的紅豆湯和花生湯，Q彈的外皮口感，也是店內相當人氣的商品呢！有些店家只有在冬天才供應紅豆湯和花生湯，但三六圓仔店可是不分季節全年供應呦！

營業時間：每日8:30～21:30

電話：02-2306-3765

地址：台北市萬華區三水街92號

蔡萬興老店

推薦：桂花酒釀湯圓、芝麻湯圓

蔡萬興老店。 圖／IG, ll.liiiiiz
蔡萬興老店。 圖／IG, ll.liiiiiz
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蔡萬興老店是位於台北中正紀念堂一帶的湯圓名店，該地區主要是外省族群，這間專營江浙小點、上海菜的蔡萬興老店，靠著湖州粽子、菜肉餛飩、桂花釀湯圓和上海菜飯，成為人氣名店，在台經營已超過60年，更是前總統經國先生生前喜好光顧的小店之一，店內的湯圓相當好吃，從內餡到水磨湯圓的外皮嚴格把關，香氣濃郁的招牌芝麻、氣味雅致的豆沙、口感綿密的花生，都讓人愛不釋手，有機會一定要來這裡吃湯圓！

營業時間：11:30～14:00、17:00～21:00（周一公休）

電話： 02-2351-0848

地址：台北市中正區和平西路1段118號

雙連圓仔湯

推薦：燒麻糬、紅豆湯圓

雙連圓仔湯。 圖／IG, bluehorizon0407
雙連圓仔湯。 圖／IG, bluehorizon0407
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台北雙連圓仔湯有著六十年老店歷史，不只台灣人愛吃，就連觀光客也慕名而來，這家老店講究自然、養生及體內環保的飲食型態，不斷致力於研發符合現代消費者口味的產品，一口咬下湯圓，濕潤濃稠的內餡就溢出來了，外皮Q彈，暖呼呼的美好滋味讓人相當難忘，店裡也有燒麻糬，，入口Q彈但不黏牙，冬天吃起來特別過癮！雙連圓仔湯還提供線上購物及外送服務，可以冷凍宅配到府，冷颼颼不想出門也能吃到！

營業時間：每日10:30～22:00

電話：02-2559-7595

地址：台北市大同區民生西路 136 號

政江號

推薦：紅豆芝麻湯圓、芝麻湯圓、花生湯圓

政江號。 圖／IG, IG, gionecruise
政江號。 圖／IG, IG, gionecruise
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政江號是三十多年台北小吃，鄰近政大公企中心與淡江城區部。早期從冰品、水果專賣店，逐漸增加雞絲麵、甜不辣、湯圓，三十多年來帶給大家難忘的古早味，手工湯圓內餡鮮香，以圓糯米遵循古法製作，皮Ｑ軟而有彈性，除了元宵節可以吃到暖呼呼的湯圓產品，夏天也會推出俗擱大碗的冰品，難怪名氣遠近馳名呢！

營業時間：11:00～20:00（周日公休）

電話：02-2395-2109

地址：台北市大安區金山南路二段109號

八棟圓仔湯

推薦：酒釀蛋芝麻圓、酒釀蛋花生圓

八棟圓仔湯。 圖／IG, jenhunghuang
八棟圓仔湯。 圖／IG, jenhunghuang
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台北八棟圓仔湯是長達30多年的老字號，店裡的酒釀蛋芝麻湯圓是超人氣招牌，湯圓外皮軟Q帶勁，搭配酸甜的湯汁，內餡芝麻用料紮實、香味濃郁，一碗大概四顆芝麻圓，吃起來也很有飽足感，是大家元宵節一定要來吃吃看的湯圓名店，店內有超過90%以上的消費者都是衝著酒釀蛋芝麻湯圓來的，就知道魅力有多威啦！

營業時間：15:00～00:00

電話：02-2332-9617

地址：台北市中正區中華路二段309巷20號

介紹了這麼多間湯圓店有沒有你喜歡的阿～快點拉著家人朋友一起過吃湯圓吧！不過湯圓雖然很好吃，大家還是要注意小心不要噎到了，也盡量不要一邊看電視或做其他事情，而老人小孩吃湯圓時，最好要有人陪伴，以免發生危險。天冷了想吃甜點，就趕快出門吃湯圓吧！

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