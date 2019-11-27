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台版《神隱少女》祕境 基隆百年鐵道舊隧道重建天日

2019-11-27 21:15行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

位在新北汐止與基隆交界的五堵台鐵舊隧道，從日據時期(1899年)建成後，肩負鐵道運輸樞紐的任務百餘年，直到民國102年停駛被新的隧道取代，自此人們漸漸遺忘了這座紅磚砌成的舊隧道，直到2019年10月初，因為闢建串聯河濱路網的全新自行車道，經過古蹟活化修整，五堵台鐵舊隧道得以重見天日，單車追風一秒跨越新北與基隆兩市，快意無比！

舊隧道幽深的魔幻光影映照古樸牆面，有點像《神隱少女》畫面。
舊隧道幽深的魔幻光影映照古樸牆面，有點像《神隱少女》畫面。
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隧道內長182公尺，保持紅磚牆與電車架等原始結構風貌，能看出歷史斑駁痕跡，五堵台鐵舊隧道幽深的魔幻光影映照古樸牆面，遠遠盡頭洞口的日光則是承載過往希望的明亮，頗有電影《神隱少女》中，千尋全家人來到異世界的未知神秘，穿越隧道後，旅人可以選擇繼續沿基隆河左岸前往七堵車站，或是原路折返結束這趟小旅行。

另外，隧道外的涵洞有時光機為主題的藝術彩繪，自行車騎累了可到裡面座椅休息，假日時不妨租台Ubike，沿著河濱自行車道，一路慢遊到百年隧道，親眼見證台灣鐵道史活教材。

涵洞裡以時光機為主題的彩繪，裡面還有座椅可以休息。
涵洞裡以時光機為主題的彩繪，裡面還有座椅可以休息。
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景點介紹

五堵台鐵舊隧道

位置｜五堵火車站租Ubike，沿基隆河左岸河濱步道前進，循台鐵五堵貨場指標前進，約30分鐘可抵。

　

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台鐵基隆步道

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