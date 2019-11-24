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鑽進老宅與時空交會！ 一個人展開走讀大稻埕小遊程

2019-11-24 10:03Taipei Walker

蘊藏著濃厚歷史的大稻埕，在越來越多店家進駐之後，街道活絡了，成為相當適合一個人遊走的城市街區。這裡的巷弄小店相當多，一個人隨意就能展開走讀大稻埕的小遊程。

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★青鳥居所

華山文創園區的青鳥書店、屏東孫立人將軍行館的南國青鳥之後，青鳥於今年9月進駐大稻埕開設「青鳥居所」，成為品牌進駐歷史建築的3號店，創辦人蔡瑞珊希望推動「在歷史建築中閱讀，同一景致連結不同年代，讓人思古鑑今」的文化延續。隱身於老宅2樓的青鳥居所，集結數千本藏書，一、二進的空間除了依文藝、文學、思想與生活風格等主題區展示書籍，也提供輕食餐點供旅人內用；三進則是東南亞的季風帶、草根書室，以細長走廊連接，遊走其中彷彿也帶來某種程度的心境轉換。

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【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段198號2F

電話：（02）2550-0065


★古一小舍

易修、嘉航是從高中玩樂團結識的好友，10年前從台南北上追尋夢想，因緣際會2人決定開設小餐館，以自己愛吃的咖哩飯、鍋燒意麵為出發點，佐上台南人古意的靈魂調味，結合手沖咖啡，極具個性的古一小舍於是誕生。「味道對了才敢端出來！」為了做出心目中最對味的咖哩，2人自磨自炒香料、反覆測試無數次才成功；鍋燒麵的麵條也費心選自茄萣麵廠，並霸氣放入櫻花蝦等多種配料，令人驚喜。

香料雞腿咖哩200元（前）／印度咖哩風味，放入15種香料、融入法式料理手法，創造...
香料雞腿咖哩200元（前）／印度咖哩風味，放入15種香料、融入法式料理手法，創造適中的濃稠度與口味。古一意麵120元（後）／台南招牌意麵。品乳茶120元（左）／香醇順口。
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【店家資訊】

地址：台北市大同區環河北路一段113號

電話：（02）2555-6011


★迪茶

為了提供一杯蘊藏文化的好茶，迪茶第一家品牌門市特別選定大稻埕，要在這個茶的發源地推出創意好茶。店家特別邀來調茶師以調酒混搭的概念，再結合故事推出多款特調飲茶，如深受客人喜愛的「月老葡萄烏龍」，就是以霞海城隍廟拜月老為主題，再混搭鐵觀音烏龍、葡萄汁及煙燻氣味，十分迷人；而「百年老可樂」則是青草茶混搭可樂，口感新奇。店內還提供霜淇淋、冰滴咖啡與冰滴茶，同樣受歡迎。

月老葡萄烏龍70元／以拜月老為主題，結合鐵觀音烏龍與葡萄汁，再放入煙燻橙片增添氣...
月老葡萄烏龍70元／以拜月老為主題，結合鐵觀音烏龍與葡萄汁，再放入煙燻橙片增添氣息。
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【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段10號

電話：（02）2549-0188


★OrigInn Space大稻埕

進駐老屋的OrigInn Space，是一家結合旅宿與選物店的空間，整體氛圍以家的概念為出發點，在適當保留、修復老屋元素之餘，融入黑膠、老物件傳遞溫潤氣息。1樓除了咖啡吧，另提供老北歐瓷器、台灣設計品牌與瑞典陶藝器等選物；2、3樓則是旅宿空間，每個房間皆依不同格局、採光，搭配不同的傢飾，同時依客人特性擺放推薦的黑膠唱盤與書本，希望入住的旅人皆能放慢步調、暫離繁忙生活。

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【店家資訊】

地址：台北市大同區南京西路247號

電話：（02）2558-8843


★新芳春茶行

今年5月底重新開幕的新芳春茶行，由華山文創園區團隊進駐，為這棟80餘年的古蹟注入文創力，期盼成為大稻埕茶文化的據點。遊客可於1樓欣賞茶行先進的建築工法、探訪焙籠間等製茶場域，亦有茶文物保存常態展出與期間限定特展；2樓則可細探別境書坊、別境茶塾與茶香特展，從相關主題書本、文創商品、茶飲到特別規劃的「一茶鄉一特色」主題特展，逐步引領遊客進入意想不到的茶香世界。

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【店家資訊】

地址：台北市大同區民生西路309號

電話：（02）2550-4141


★芙稻菓室

以打造一家甜點伴手禮為主軸概念，店主人豆子、Nina和夥伴攜手進駐大稻埕，於今年6月開設「芙稻菓室」，整體空間在團隊協力打造之下，瀰漫一股隨性不拘、卻又飄散著文青味的職人氛圍。店內原先以外帶甜點為主，開店之後跟隨豆子而來的老顧客，敲碗想念他的鬆餅，於是豆子從善如流，反覆思索新配方之後推出「內用限定」的舒芙蕾鬆餅，一推出便好評不斷；前陣子更加碼推出「生乳霜塔」，同樣深受客人喜愛。除了享用甜點，來一杯冷泡茶更是絕配，紅玉、柚香金萱皆十分推薦。

生乳霜塔35元／個／以焦糖、蛋白霜、生乳酪為內餡，甜蜜誘人。
生乳霜塔35元／個／以焦糖、蛋白霜、生乳酪為內餡，甜蜜誘人。
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【店家資訊】

地址：台北市大同區民樂街68號

電話：（02）2552-8312


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大稻埕華山文創園區咖啡

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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