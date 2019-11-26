漫步潮州街區 三間老屋感受不期而遇的詩意日常

散發靜謐氣息的潮州街，近年來因日式老屋、文青老宅增添街道美景，漫步其中，除了能感受到濃濃文學街區的氛圍，也帶來一段不期而遇的詩意日常。

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★貳房苑 Livingreen

潮州街一幢3層樓的日式泥作混合鋼構老屋，在閒置20多年後由貳房苑Livingreen正式進駐，成為途經旅人忍不住停下腳步駐留的新地標。在經營團隊改造之下，不僅保留原屋建材元素，更以Pantone色票的5463號綠作為主體色系，搭配無限綠意植栽，當陽光灑進大面積框窗，成為都市人嚮往的放鬆基地。2樓尚有一處階梯式座席區，不時舉辦活動更添豐富人文。在今年舉辦的老屋新生大獎之中，貳房苑Livingreen更是獲得非住宅類首獎，極具美感的建築設計增添旅人漫步潮州街的視野風景。

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【店家資訊】

地址：台北市大安區潮州街76號

電話：（02）2391-2866





★林務局保育小站

隱身於金山南路二段巷弄的木造日式宿舍群，短短街道瀰漫著濃濃詩意氛圍。林務局保育小站就進駐其中，檜木建築外觀散發溫潤氣息、也飄散一股詩意。庭院前的保育樹種「台灣油杉」是其象徵，透過老屋、樹木和人文，訴說一段過往、也延續自然保育的使命。目前館內正推出「漫遊山林說野趣－生態保育探索展」，以台灣黑熊、熊鷹、穿山甲與石虎為主角，引領遊客進一步認識牠們的生活故事。

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【景點資訊】

地址：台北市大安區金山南路二段203巷22號

電話：（02）2351-5441





★讀字書店

桃園人氣書店向北遷移，為城市中忙碌的日常，覓得如家中客廳般的舒適閱讀時光。隨意而坐，一盞獨自照亮眼前文字、卻無法窺探鄰座的燈光，形成一股請勿打擾的安全感。主理人正偉帶著「每個人總會遇到需要的那本書」初衷，試圖讓走進的人尋得最想要的那本書。同時，透過「作家書櫃」讓作家推薦選書、與讀者分享心得，以及推出「作家二手雜貨販售」，從日常中認識作家在文字之外的日常。

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【店家資訊】

地址：台北市大安區和平東路一段104巷6號

電話：（02）2369-6344





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