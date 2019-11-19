享受海風徐徐吹來！一日漫遊「北海岸」行程景點＆美食推薦

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首圖：elena_0921、tracy__instagram

北海岸一日遊怎麼玩？每天上班這麼辛苦，好不容易放假一定要來北海岸看海景、走景點、吃美食呀～北海岸除了淺水灣、白沙灣等知名景點外，還有很多秘境唷，ReadyGo精選北台灣海岸線一日必去＆必吃打卡景點， 找找看哪些是你還沒去過的，利用休假日，來一趟說走就走的小旅行吧！

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＃海岸線景點

水湳洞漁港

小時候只知道大野狼與小紅帽，長大後才發現原來現實世界中是大野狼與小綿羊～在水湳洞漁港的後方藏著一處天然形成的岩石。左邊的是比較小的是一隻小綿羊，發揮你的想像力，就可以看到小綿羊的耳朵、鼻子、嘴巴和肥嫩的脖子；而右邊則是一隻呲牙咧嘴的大野狼，乍看之下好像要把小綿羊吃掉一樣。

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▏景點地址：新北市瑞芳區水湳洞台2線濱海公路約81公里處

神秘海岸 燭台雙嶼

美景的背後似乎總是有著淒美的故事，很久以前有一個癡情的女子每天在沿岸上期盼著丈夫歸來，日子一天一天過去，丈夫始終杳無音訊，最後女子幻化成一顆孤寂的岩石，繼續等待丈夫回家，然而，多年後丈夫返家發現妻子早已變成一顆冰冷的岩石，悲痛的他天天跑到岩石旁嚎哭，不久也化為另一顆岩石，因此燭台雙嶼又被稱為「夫妻石」。儘管神秘海岸早已不再神秘，燭台雙嶼的愛情故事還是十分動人，值得來探訪。

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▏景點地址：新北市金山區獅頭山公園

老梅石糟＋老梅迷宮

CNN曾票選老梅石槽為台灣8大私密景點之一，迷人的美景，不論是日出、日落，都有它獨特且寧靜的柔美。個人特別推薦這裡的夕陽，經過北海岸，絕對不要錯過這樣的美景，靜靜站在岸邊看海浪輕拍，是不是很詩情畫意啊？老梅石槽每到4、5月因為東北季風慢慢減弱，當地的石槽會長滿一大片綠色的海藻，綠意盎然的壯闊景觀是難得的特殊景象，等到天氣漸熱時海藻就在陽光曝曬下消失，不過綠石槽上方相當滑溜危險，千萬不要任意踩踏，以免滑倒受傷。

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▏景點地址：可定位新北市石門區楓林路25-1號（莎蜜拉海岸咖啡坊）

除了老梅石槽，位於富貴角公園內的老梅迷宮也是值得一探究竟的私房景點。雖然迷宮不大，但因位置較為偏僻，增添一股神秘感。古早味紅磚牆的設計從天空俯瞰就像是巨大螺旋，繁瑣複雜的走道，讓小朋友玩的不亦樂乎。套上濾鏡，靠在牆上隨意擺個 pose，絕美意境照人人都能拍得出！

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▏景點地址：新北市石門區楓林路27號

青山瀑布

老梅石糟＆老梅迷宮算是北海岸比較知名的景點，不過靠海的石門區還有另一個隱密的山林系景點—青山瀑布。青山瀑布海拔310公尺，高低落差的斷層約30公尺，是一條傾斜行瀑布，石門區公所為了瀑布更平易近人，特地設了一條步道，非常適合健行初學者，既不費力，也不危險。有網友表示，若帶著年幼的小孩體力不支，大約在步道的 1/2 處就有小瀑布可以玩水，並且步道兩旁植物種類繁多，是觀察自然生態、體驗大自然的好地方喔！

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▏景點地址：新北市石門區尖山湖

飛碟屋遺址

民國六十幾年從北歐引進，位於翡翠灣玲瓏社區，因此又有「太空玲瓏屋」之稱，這裡是台灣最早出現飛碟屋的地方。飛碟屋的造型特殊、施工快速，外觀十分搶眼，推出時造成一陣旋風，也迅速打響了翡翠灣當時的知名度；可是熱潮並不持久，最大原因是台灣日照強烈，夏天住在裡面令人受不了，再加上位於海邊，海風強勁，後續維修不易，所以沒多久就退燒。後來因年久失修，多數殘破不堪而形成廢墟，不過至今仍然有少數幾戶人家居住，或者是整修後猶如海景別墅，當成假日渡假的地點。

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▏景點地址：新北市萬里區翡翠灣（福華渡假飯店的範圍內）

三芝水中央（淡水小八煙）

自從八煙聚落封閉後就少了一個夢幻景點，除了再也看不到雲霧繚繞的奇景，猶如仙境般的「水中央」美景也不再開放遊客參觀，之前一直覺得很可惜。不過繼金山八煙聚落之後三芝的田心子水中央也成了熱門IG打卡景點，它完美地復刻了八煙聚落的水中央美景，甚至仙氣更上一層樓，水質更為清澈、也多了幾分明亮，水面依不同的時段也會倒映出不同的色彩，怎麼拍都零死角喔！

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▏景點地址：新北市三芝區興華里奎柔山路

＃海岸線咖啡廳

Q.B.DAYS / 靠北過日子

樸華無實且枯燥的日子真的很值得靠北！聽到大家靠北的心聲的老闆特地在二樓的座位區擺放了許多寫有不同字樣的扇子，可以依照你的心情自由排列組合。一樓的空間則是類似文創市集的概念，可以選購雜物、文青小物等，再往裡頭走還有帳篷的打卡區，是最受歡迎的座位區，只是靠北過日子是不開放訂位的，想要搶熱門座位的話就必須早起去排隊喔，是不是很靠北呀？（但食物真的好～吃～還可以看水藍藍的海，加分！）

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▏景點地址：新北市金山區海興路174號

▏連絡電話：02 2408 2332

▏營業時間：一、四、五 11：00–18：30、二 11：00：18：00、六＆日11：00–19：30

LE COQ 公雞咖啡

如果是坐捷運的話，從淡水站出來轉公車，大約半個小時就能抵達三芝淺水灣的公雞咖啡。他是一間日式雜貨復古風的海邊小屋，室內座位區充滿了濃濃的古早味，有各式各樣的古董、動物標本，沒有特別的收藏類別，但放在一起卻完全無違合，還有一種別具心裁的感覺。走到戶外區又是另一種享受，一整排的海岸線座位，坐在位子上吃著美食，搭配美酒，看出去是那一望無際的海岸線，再憂鬱的心情都好起來了。

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▏景點地址：新北市三芝區北勢子45-16號

▏連絡電話：02 8635 1362

▏營業時間：11：00–20：00、六＆日 11：00–21：00

VILLA SUGAR

別小看店面外觀看似低調簡約的Villa Sugar，實際走進店裡，洋溢著濃厚的峇厘島風情，從店內垂掛著長長的白色布幔，上頭還有星星、太陽、月亮等圖樣，簡單而精緻。下方細長型的水池一路延伸至湛藍的海際線，與木製的桌椅、棚架結合，營造出迷人的南洋度假氛圍，同時他也是一家寵物友善餐廳，放假也可以帶家裡的小寶貝來踏踏水唷～

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▏景點地址：新北市三芝區土地公坑54-16號

▏連絡電話：02 2636 1585

▏營業時間：11：00–21：00

米詩堤極北藍點

台二線23.5K白沙灣旁的純白色建築，就好像是一座無暇的浪漫城堡，是北海岸線上最靠近大海的海景咖啡廳。第一次聽到「米詩堤極北藍點」的時候我心想：這也太北藍了吧！後來才知道原來北海岸早期是重要的軍事要塞，米詩堤便是一座海軍退守後由廢棄軍營改建的咖啡廳，因為坐擁台灣最北邊，鄰近藍海，故而取名「極北藍點」，很是別有用心，下次來到這裡別再誤會人家的名字啦！店裡除了賣輕食、飲品之外，還有賣各式精緻甜點，特別是草莓蛋糕的內陷，可是足足比好事多的多了一倍，每次看到照片都好心動呀～～

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▏景點地址：新北市石門區頭圍段八甲小段1-101號 （白沙灣旁）

▏連絡電話：02 2456 0885

▏營業時間：一～四 10：30–19：00、五～日 10：30–20：00

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