中繼市場飄思念香！ 吃一口就忘不掉的南門市場美食
文／Lancelot
位在台北的南門市場，販售的不只是傳統美食，更是台北人對家的記憶。南門市場內有不少外面買不到的特殊食材，到底在網友心中，難以忘懷的38年老味道有哪些呢？
#徐家點心鋪-千層饅頭
位在南門市場內的徐家點心鋪，最有名的招牌千層饅頭，讓許多老饕吃一口就欲罷不能。一層一層的饅頭夾著芋泥、奶黃跟紅豆沙等不同口味，蒸過以後口感軟綿，內餡的香氣十分濃郁。
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#Lala台北 只要來台北都會去逛南門市場 雖然一直被唸說： 有沒有搞錯？來台北
逛菜市場😒 但我就喜歡啊😜 #徐家點心舖 每次來都會呆站很久 因為喜歡的東西太多了 檯面上擺了超多饅頭、包子、糕點等 都是我有興趣的餒😍 #千層饅頭 120/6片 他們家的人氣商品之一 一包有6片 師傅以手工將芋泥、奶黃、紅豆沙層層疊上 一個饅頭可以吃到3種口味 內餡拿捏的剛好 吃起來不會太甜膩😁 底下的盒子是我自備的 饅頭是袋裝喔 · 🎯徐家點心舖 🔎台北市羅斯福路一段8號(南門市場181、183號) ⭕️08:00～19:30 ❌星期一 🌀營業時間請依店家公告為主 · #台北#南門市場#徐家點心#點心#饅頭#下午茶#台北美食#台北小吃#台北甜點#台北景點#台北下午茶#popdaily #popyummy #instagram #instafood #foodie #taipeifood #taipei #taiwan
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真要說的話，擺滿滿的千層饅頭看起來超華麗，根本就是網美甜點的始祖啊。
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往右滑可以看到更多照片➡️ #徐家點心舖 . 📍地點：台北南門市場一樓 🌏地址：台北市中正區羅斯福路一段8號 🚗交通方式：中正紀念堂捷運站2分鐘路程 🕗營業時間：08:00~19:30周一公休 . 📞聯絡：0223411579 -------------------- #千層饅頭 價格： 120元(六片) 分數：🌕🌕🌕🌗🌑 評語：一包裡面有六片 每片都有芋泥、奶黃、紅豆沙 很少見到在傳統市場 看到這麼有創意的東西 饅頭蒸過以後口感很軟吃起來不會乾乾的 一層層的餡料有種吃千層蛋糕的感覺 整體甜度不會太高 只是紅豆的味道占了大部分 嚐不太出芋泥跟奶黃的味道 -------------------- 美食美景都在這👉 @solo_guide 🔍#SOLO台北 . 🔍#SOLO中正區 . -------------------- #臺灣 #台北美食 #中正紀念堂 #中正紀念堂站 #中正區 #芋泥 #芋頭控#南門市場#巷弄美食 #滿樂 #台湾大好き #popyummy #solo的玩樂指南
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#萬有全-富貴雙方
1952年創立的萬有全，創立至今已經35年，除了政商名流最愛的蜜汁火腿，富貴雙方更是婚宴飯店必吃的吉祥菜。軟綿的四方餅皮裡，夾進蜜汁火腿和豆皮，甜甜鹹鹹的口感充滿層次，大人小孩都愛。
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富貴雙方。 爹爹最愛的，趕在南門市場最後一天跑去買了。 小時候就記得，爹爹偶爾會滿臉帶笑的買一套回來。甜香柔嫩的蜜汁火腿跟油脆的烤方，一塊夾進綿軟四方餅裡，邊吃蜜汁一邊滴落。其實總好想單吃那費工的蜜汁火腿，晶瑩剔透的樣子多麼誘人！不過整組整組的吃才是最完整的，正如同不喜歡香菜的我，吃花生捲冰淇淋時還是會要求加香菜，這樣才對味兒。 爹爹聽到蜜汁火腿會笑彎了眼的搓搓手。 不是過年時吃富貴雙方還是有種喜慶的氣氛，餐桌上擺了它，好像就是特別的日子哪。 #南門市場#富貴雙方#蜜汁火腿#taipei#honeyham#bun#chichiandbobo#foodie
Ariel Hsu（@arielhsumayo）分享的貼文 於張貼
對許多老台北人來說，過年的餐桌上就是要有這一味，咬一口就有今天是特別日子的幸福感。
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前幾週去了一趟南門市場 每次去 我都會買蜜汁火腿 回家蒸一下就能吃 若是當一道年菜 也能省了不少準備的時間 南門市場有很多家都有賣 我個人是覺得味道都一樣 剛好我要買 #萬有全 的家鄉肉 就順道在那買了一組 #富貴雙方 每組有三樣東西 麵皮、烤方、蜜汁火腿 可做12份 麵皮、蜜汁火腿分裝在兩個容器裡 電鍋外鍋半杯水蒸熱 烤方鋪在烤盤上 烤箱預熱180度烤15分鐘 取一份麵皮打開 夾入烤方、蜜汁火腿各1片 即可享用 麵皮軟香、烤方酥脆 火腿晶瑩通透而帶微甜 分開個別吃沒特色也不好吃 夾在一起吃卻很絕配 這奇妙的好滋味 小人一人都能吃進3份 原本還擔心吃不完1組 我真是白擔心了😌 ✨烤方也能過油炸，或是用平底鍋乾煎至乾酥，使用烤箱不用顧爐方便很多✨ #江浙菜 #年菜 #蜜汁火腿 #富貴雙方 #萬有全 #南門市場
煮婦餵之開胃（@ginacooking）分享的貼文 於張貼
#上海合興糕糰店－桂花鬆糕
傳統的上海糕點在台灣已經很少見到，南門市場內的上海合興糕糰店是少數有賣這麼傳統精緻的甜點，桂花鬆糕更是蔣宋美齡最愛的甜點。
桂花鬆糕裡面有甜而不膩的紅豆餡，吃下去有淡淡桂花香，更有顧客認為，合興的味道比上海更道地。
#立家湖州粽
立家湖州粽最紅的就是「臘味鮮肉粽」，一打開粽葉就有濃郁肉香，就連糯米都超Q，融入臘腸本身的油，更增加嚼勁。
立家湖州粽是許多人從小吃到大的好味道，許多婆婆媽媽都一次搶一串，也難怪人氣始終居高不下。
#地方媽媽的時尚後花園
南門市場除了美食，還有進口服飾店林立的百貨區，有不少媽媽們分享，南門百貨的一樓還有一家老字號的「大龍洗衣店」，不少來買菜的媽媽們會順便將衣服送洗，過幾天再來拿，根本是媽媽們的時尚後花園啊。
image source：網路溫度計
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#南門中繼市場攤商全部到齊
原本位在羅斯福路南海路口的南門市場，因為整棟大樓要重建，加上捷運萬大線將通過，所以南門市場需要中繼場所。經過多年的協調，終於敲定中正紀念堂後方的愛國東路杭州南路口為南門中繼市場的落腳處，舊南門 257 個攤商全數移往南門中繼市場，2019 年 10 月 17 日開始營業！
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這些南門市場的經典老味道也沒有缺席，中繼市場也都買得到喔。
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南門中繼市場位於杭州南路、愛國東路口，距離原南門市場步行約10分鐘即可抵達。
南門中繼市場地址：台北市杭州南路二段55號
#南門市場原址到中繼市場的免費接駁車
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接駁車路線：原南門市場捷運古亭站6號出口，南門中繼市場
108年，週二至週日，8:00~18:00，10分鐘一班
109年，週二至週日，8:00~18:00，15分鐘一班
年節期間前，加開至20:00(年節機動加開班次)
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