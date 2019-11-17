中繼市場飄思念香！ 吃一口就忘不掉的南門市場美食

2019-11-17 08:02 DailyView 網路溫度計提供



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文／Lancelot

位在台北的南門市場，販售的不只是傳統美食，更是台北人對家的記憶。南門市場內有不少外面買不到的特殊食材，到底在網友心中，難以忘懷的38年老味道有哪些呢？

#徐家點心鋪-千層饅頭

位在南門市場內的徐家點心鋪，最有名的招牌千層饅頭，讓許多老饕吃一口就欲罷不能。一層一層的饅頭夾著芋泥、奶黃跟紅豆沙等不同口味，蒸過以後口感軟綿，內餡的香氣十分濃郁。

真要說的話，擺滿滿的千層饅頭看起來超華麗，根本就是網美甜點的始祖啊。







#萬有全-富貴雙方

1952年創立的萬有全，創立至今已經35年，除了政商名流最愛的蜜汁火腿，富貴雙方更是婚宴飯店必吃的吉祥菜。軟綿的四方餅皮裡，夾進蜜汁火腿和豆皮，甜甜鹹鹹的口感充滿層次，大人小孩都愛。



對許多老台北人來說，過年的餐桌上就是要有這一味，咬一口就有今天是特別日子的幸福感。







#上海合興糕糰店－桂花鬆糕

傳統的上海糕點在台灣已經很少見到，南門市場內的上海合興糕糰店是少數有賣這麼傳統精緻的甜點，桂花鬆糕更是蔣宋美齡最愛的甜點。

桂花鬆糕裡面有甜而不膩的紅豆餡，吃下去有淡淡桂花香，更有顧客認為，合興的味道比上海更道地。







#立家湖州粽

立家湖州粽最紅的就是「臘味鮮肉粽」，一打開粽葉就有濃郁肉香，就連糯米都超Q，融入臘腸本身的油，更增加嚼勁。

立家湖州粽是許多人從小吃到大的好味道，許多婆婆媽媽都一次搶一串，也難怪人氣始終居高不下。







#地方媽媽的時尚後花園



南門市場除了美食，還有進口服飾店林立的百貨區，有不少媽媽們分享，南門百貨的一樓還有一家老字號的「大龍洗衣店」，不少來買菜的媽媽們會順便將衣服送洗，過幾天再來拿，根本是媽媽們的時尚後花園啊。

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#南門中繼市場攤商全部到齊

原本位在羅斯福路南海路口的南門市場，因為整棟大樓要重建，加上捷運萬大線將通過，所以南門市場需要中繼場所。經過多年的協調，終於敲定中正紀念堂後方的愛國東路杭州南路口為南門中繼市場的落腳處，舊南門 257 個攤商全數移往南門中繼市場，2019 年 10 月 17 日開始營業！

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這些南門市場的經典老味道也沒有缺席，中繼市場也都買得到喔。

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南門中繼市場位於杭州南路、愛國東路口，距離原南門市場步行約10分鐘即可抵達。



南門中繼市場地址：台北市杭州南路二段55號

#南門市場原址到中繼市場的免費接駁車

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接駁車路線：原南門市場捷運古亭站6號出口，南門中繼市場 108年，週二至週日，8:00~18:00，10分鐘一班 109年，週二至週日，8:00~18:00，15分鐘一班 年節期間前，加開至20:00(年節機動加開班次)

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