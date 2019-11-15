信義區火鍋大戰開打！ ５間最熱門話題火鍋新開店插旗

微涼秋風吹起，代表吃鍋的季節到了！根據調查「火鍋」是許多人聚餐最愛的選擇，不論是川味麻辣鍋、日式涮涮鍋、台式石頭火鍋還是吃到飽火鍋都具有高人氣，尤其是入秋之後更是一位難求。此次特別整理出5間信義區火鍋新開店，每家特色通通不一樣，讓附近上班族午餐、晚餐都吃鍋也不會膩。

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★但馬屋

「火鍋吃到飽」一直是台灣吃貨最愛的選項，即便是酷熱的夏天，只要是火鍋吃到飽店依然是大排長龍。趁著涼爽秋冬正式來臨之前，日本關東老字號燒肉店「平城苑 東京燒肉」強勢在微風信義引進全新概念火鍋吃到飽「但馬屋」，要用最頂級的肉品攻陷信義區上班族。和日本當地的「但馬屋」一樣，每間分店都以不同用餐型態呈現，這次微風信義店不同於台中三井outlet，肉品部分主打「3個套餐、2種吃到飽放題」，提供更多元的用餐選擇。並且無限供應和牛咖哩飯、紅酒燉和牛飯、新鮮蔬食、現炸唐揚炸雞、炸天婦羅以及剉冰甜點等，讓人無限吃到飽。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4F （微風信義）

電話：（02）2723-9198





★麻辣45

百百款火鍋中最讓人津津樂道的就是「麻辣鍋」，飆汗吃著又麻又辣的肉片、蔬菜等食材，讓人爽感十足。而作為麻辣鍋起源地的「重慶」，以極具特色的牛油麻辣鍋底呈現濃郁的風味，但在火鍋盛行的台灣卻極少有正宗的「重慶式麻辣火鍋」現身，讓饕客惋惜。

現在由乾杯集團集結全品牌的力量推出首間麻辣鍋品牌「麻辣45」，坐落在微風信義45樓高空觀餐廳，在大片落地窗的空間中，一邊眺望著台北美景，一邊享受九宮格重慶麻辣鍋。湯底標榜使用100%頂級和牛油，搭配超過40種重慶進口辛香料熬煮，並特別選用不同辣椒呈現「麻與辣」，就是要讓台灣人見識到最正宗的重慶麻辣鍋。火鍋配料部分更端出麻辣串串、五秒牛舌等百種餐點，讓人選擇障礙症發作。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45F (微風信義)

電話：（02）2725-3358





★星野肉肉鍋Mini

現今IG打卡熱潮引爆全新的美食新世代，讓吃飯不再只是單純的填飽肚子，如何同時「餵飽相機」也是店家目前最大的課題。在南台灣擁有超高人氣的「星野肉肉鍋」首次北上插旗，並且呼應生活節奏快速的信義區，以個人鍋為主打推出全新概念「星野肉肉鍋Mini」，讓附近上班族在短暫的午休時刻，也可以快速享受到美味的鍋物。

餐點部分除了有招牌的冷藏熟成的大份量肉盤、痛風系列的澎湃海鮮之外，還有在IG上瘋狂洗版的超療癒的牛奶「星野熊」，超可愛的小熊在鍋中慢慢受熱融化的模樣，讓人忍不住手機先食，也是此家店最大特色。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松壽路11號B2（新光三越台北信義新天地A11館）

電話：（02）8786-2222





★小川鍋物（信義店）

火鍋好吃的關鍵除了湯頭之外，隨餐附上的蔬食、肉品或海鮮好壞更是佔有極高的因素，將食材全部丟入到鍋中熬煮，把最天然的原味保留在湯頭中，再透過每個人的飲食習慣熬煮出專屬滋味，是火鍋控最愛的樂趣之一。而遠在淡水新市鎮的「小川鍋物」就是對於食材極為講究的火鍋店，在口耳相傳下成為在地高人氣美食，更受到新光三越的邀請首次進軍台北美食戰區，為信義區饕客帶來最不一樣的火鍋饗宴，讓人一吃成主顧。

一拿到菜單小川鍋物的精神「十二節氣吃食物的原味」便印入眼簾，在用料方面都講求吃得健康、天然、無添加，幾乎所有食材都是選用小農作物，為了貼近新光三越A4的高級精品百貨的氛圍，信義店特別推出全新的菜單，獨家引進多種高級肉品。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路19號B2（新光三越台北信義新天地A4館）

電話：（02）2723-7708





★石研室Express

在日式涮涮鍋、川味麻辣鍋的夾擊下，台式石頭火鍋相對越來越少見，但卻是許多人心中不可取代的經典鍋物。用洋蔥、蒜頭爆香後再丟入肉片一同快炒，蔥蒜的香氣緊緊附著在肉片上，再倒入高湯就是一鍋專屬台灣味的「石頭火鍋」，宛如一場華麗的表演秀，讓人還沒開動就已經滿足視覺和嗅覺的體驗。

而來自台中人氣火鍋「石研室」特別以個人石頭火鍋為主打，一改傳統石頭火鍋的用餐形式，讓人不用揪團也可以開鍋享受道地的台灣味。這次針對信義區商圈步調，特別推出全新概念「石研室Express」，直接將火鍋煮好上桌，讓你入座後10分鐘就可以品嚐。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松壽路11號B2（新光三越台北信義新天地A8）

電話：（02）2723-0030





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