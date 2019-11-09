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韓系吐司正夯！3間IG高人氣韓系烤吐司！

2019-11-09 17:05聯合新聞網 Taipei Walker

近期吹起一陣韓系吐司熱潮，不論是裝在小盒子裡秒殺底片的澎湃烤吐司，或是能夠自行烘烤搭配各式果醬的DIY烤吐司，都在IG掀起打卡熱潮！

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★Mum,Mum 饅饅好食

位在新竹護城河畔的網美系甜點店「Mum,Mum 饅饅好食」，以多款手工蛋糕和絕美店觀吸引不少網美前來，今年更開始販售義大利麵、燉飯等簡餐，並將3樓露天區域重新改裝，打造海島度假風情的夢幻水池，搭配木質的桌椅和藍天白雲，讓前來的顧客放慢腳步，享受美好的午後時光。看準了這波韓系吐司熱潮，「Mum,Mum 饅饅好食」也特別推出DIY烤吐司雙人套餐，搭配小烤爐自行烘烤，並附上7種甜口味醬料和3款鹹口味配料，能夠DIY搭配出專屬自己的吐司風味。

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【店家資訊】

地址：新竹市東區文化街22號2樓

電話：0921-911-912


★Mr. Egg 韓風手作三明治

為了提供最正宗韓式風味烤吐司，老闆娘特別親訪韓國學習，回台後將吐司的口味、配料、甚至紙盒大小全都完美還原，除了特別訂製Mr. Egg專用的吐司，更在歐姆蛋中依比例加入高湯打造出鮮嫩口味，連同肉品和苜蓿芽一起夾入吐司中，搭配自製的醬料如辣醬美乃滋、塔蒜美乃滋等，超豐盛的韓式風味夾吐司，當早餐或是下午點心都十分具有飽足感，大份量的香嫩歐姆蛋更成為店內的招牌之一。

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【店家資訊】

地址：新北市新店區北新路三段216號

電話：0928-992-987


★OnlyToast偷吃吐司

隱身在南機場夜市周邊的「OnlyToast偷吃吐司」，在店面融入大量木質設計增添溫馨風格，可愛的LOGO設計更吸引不少人前來打卡拍照，開幕短短期間就累積超高人氣。餐點部分偷吃吐司特別選用丹麥吐司增加香氣，經奶油煎烤過後更顯酥脆口感，並夾入香嫩歐姆蛋、各式配料及特製醬汁，呈現截然不同的風味，店內也販售多款白吐司系列三明治。

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【店家資訊】

地址：台北市中正區中華路二段303巷1號

（02）2337-9399


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吐司DIY三明治

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