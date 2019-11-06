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獲金氏紀錄！淡水新地標「三十米千手觀音」氣勢非凡　與大佛合影超壯觀

2019-11-06 19:30聯合新聞網 文／遊妤思

陽明山一路朝淡水下山，遠眺山巒海景、市容景緻，任誰都無法被遠處一座巨大的千手觀音像給吸引！觀音莊嚴倚坐著於山間，氣勢非凡，更在今年9月份更獲得金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」認證，悄悄成為許多攝影迷取景地，目前館方開放週末入內參加，快來邀請好友們一起搶先朝聖吧！

圖／攝影部落客旅行履行中授權
圖／攝影部落客旅行履行中授權
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一座莊嚴的巨型大佛佇立在，成為北海岸最受矚目的新地標

由淡水緣道觀音廟所建的「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」坐落在淡水山區，高30.3公尺，寬35.9公尺，光是站在遠處眺望其碩大身影，就能感受到無比壯觀的氣勢。左右共計36臂的「正法明佛手」，各持「不思議能用法寶」、「千手法輪盤」，除了獲得獲得金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」認證外，還有國際上154項藝術競賽的殊榮！

而千手觀音最令人驚豔的是神像內部還規劃了大殿、講堂、佛教文物美術館等空間，尤其大殿中庭特別打造挑高15米、直徑25米的無樑柱超大跨距結構，其空間明亮、尺度壯觀，是國內禮佛大廳大尺度設計的先例。

圖／攝影師carlositive授權
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除此之外，部落客旅行履行中並建議，若是想要捕捉大佛全景照，可在「淡水緣道觀音廟」大門旁的空地拍攝取景，透過長焦段可以輕易與觀音像襯景合影，接著走菩提步道進入園區參觀。不過目前內部仍在施工階段，僅開放假日特定時段，有興趣的朋友可以抓緊時間，走訪一趟淡水觀音廟，朝聖這處重量級美點吧！

圖／攝影師migaoda_portrait授權
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圖／攝影部落客旅行履行中授權
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千手千眼觀世音菩薩

地址：新北市淡水區頂田寮路1000號

開放時間：每週六、日 10：00至16：00

*目前內外裝修工程正在進行中，僅開放遊客中心呦！


淡水緣道觀音廟

地址：新北市淡水區安子內3號

電話：02-2626 9242

開放時間：09：30至18：00，週一公休

*免費入園參觀

淡水步道美術館陽明山

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