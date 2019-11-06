獲金氏紀錄！淡水新地標「三十米千手觀音」氣勢非凡 與大佛合影超壯觀
2019-11-06 19:30聯合新聞網 文／遊妤思
從陽明山一路朝淡水下山，遠眺山巒海景、市容景緻，任誰都無法被遠處一座巨大的千手觀音像給吸引！觀音莊嚴倚坐著於山間，氣勢非凡，更在今年9月份更獲得金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」認證，悄悄成為許多攝影迷取景地，目前館方開放週末入內參加，快來邀請好友們一起搶先朝聖吧！
一座莊嚴的巨型大佛佇立在，成為北海岸最受矚目的新地標
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
由淡水緣道觀音廟所建的「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」坐落在淡水山區，高30.3公尺，寬35.9公尺，光是站在遠處眺望其碩大身影，就能感受到無比壯觀的氣勢。左右共計36臂的「正法明佛手」，各持「不思議能用法寶」、「千手法輪盤」，除了獲得獲得金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」認證外，還有國際上154項藝術競賽的殊榮！
而千手觀音最令人驚豔的是神像內部還規劃了大殿、講堂、佛教文物美術館等空間，尤其大殿中庭特別打造挑高15米、直徑25米的無樑柱超大跨距結構，其空間明亮、尺度壯觀，是國內禮佛大廳大尺度設計的先例。
除此之外，部落客旅行履行中並建議，若是想要捕捉大佛全景照，可在「淡水緣道觀音廟」大門旁的空地拍攝取景，透過長焦段可以輕易與觀音像襯景合影，接著走菩提步道進入園區參觀。不過目前內部仍在施工階段，僅開放假日特定時段，有興趣的朋友可以抓緊時間，走訪一趟淡水觀音廟，朝聖這處重量級美點吧！
千手千眼觀世音菩薩
地址：新北市淡水區頂田寮路1000號
開放時間：每週六、日 10：00至16：00
*目前內外裝修工程正在進行中，僅開放遊客中心呦！
淡水緣道觀音廟
地址：新北市淡水區安子內3號
電話：02-2626 9242
開放時間：09：30至18：00，週一公休
*免費入園參觀
留言